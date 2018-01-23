



Сегодня футбольный клуб «Ротор-Волгоград» отправился на второй учебно-тренировочный сбор в Абрау-Дюрсо. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт клуба, главный тренер Сергей Павлов взял с собой 27 игроков команды. Также на сборы выехали игроки из клубов Новотроицка, Красногорска и Москвы, которые приезжали на «смотрины» в Кисловодск, где прошел первый учебно-тренировочный сбор команды перед весенним первенством ФНЛ. На днях, к слову, футбольный клуб «Ротор-Волгоград» подписал арендное соглашение еще с одним иногородним игроком - 24-летним защитником ФК «Тосно» (Ленинградская область) Русланом Абазовым.

Напомним, следующий тренировочный сбор «Ротор-Волгоград» проведет на Кипре. Всего для трех тренировочных вояжей клуба из бюджета области было выделено около 8 миллионов рублей для команды, которая занимает сегодня последнее место по итогам первого тура ФНЛ.



