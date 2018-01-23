







Около 3 миллиардов рублей составил ущерб от экономических преступлений, совершенных в 2017 году, при этом его возмещение обеспечено почти на 80%. Как передает ИА "Высота 102", об этом сообщили сегодня в региональном главке МВД на коллегии, посвященной подведению итогов минувшего года. Ознакомиться с годовым отчетом полицейских приехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

















Подводя итоги правоохранители отметили, что общее количество преступлений, зарегистрированных в регионе, выросло на 6,9%. Так, активизировались мошенники, любители чужих сотовых телефонов и грабители. Количество совершенных убийств выросло с 107 до 119. При этом стало меньше изнасилований, разбоев, угонов. В 2017 году в регионе, по сравнению с предыдущим годом, снизилось количество ДТП, также стали угонять меньше транспорта, но выросло количество преступлений, связанных с нарушением ПДД. Стало больше аварий с участием пьяных водителей - 180 против 156 в 2016 году. Но число погибших на дороге снизилось с 345 до 301 человека.

Также в области было выявлено 57 фактов получения и 84 дачи взятки, 19 случаев посредничества. Шесть взяток были в крупном или особо крупном размерах.

Вспомнили стражи порядка и о наиболее громких победах, одержанных над преступностью в 2017 году. Так, были задержаны участники разбойных нападений на ювелирные салоны в Камышине. Раскрыто жестокое убийство двух девушек в Волжском. А подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Калаче-на-Дону Павел Лукьяненко был найден благодаря плодотворному взаимодействию полицейских и сотрудников регионального СУ СКР, а также помощи местных жителей и волонтеров.





