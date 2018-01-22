В список Ростуризма "отелей-спекулянтов" на ЧМ-2018 вошли гостиницы Волгограда

Сегодня федеральное агентство по туризму опубликовало список отелей, завышающих цены во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в "черный список" попали 5 гостиниц города Волгограда.

Среди них - гостиница «Астория», что на ул. Пархоменко, 27б. Стандартный одноместный номер здесь стоит 7 тыс. 500 рублей вместо максимальной стоимости, регулируемой постановлением правительства России – 6 тыс. 370 руб. Превышение норматива составило 15%. Причем забронировать номера уже невозможно: они все проданы.

Гостиница «Лукоморье» по ул. Гуртьева,9, категории «без звезд» реализует номера за 7 тыс. руб. вместо 3 тыс. 200 рублей. Превышение норматива 54%.

Гостиница «Hаmpton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya» на ул. Профсоюзная,13, категория 4*, предлагает стандартный одноместный номер за 9 тыс. 387 рублей, вместо 8 тыс. 500 руб. Превышение норматива - 9%.

«Особые» цены и в гостинице «Hotel Gallery Park Volgograd» на ул. Рокоссовского, 7, категория 4*. Стоимость стандартного одноместного номера на сайте гостиницы на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года – 32 тыс. руб. вместо 8 тыс. 500 руб. Превышение норматива - 73%. На 50% превышен норматив и стоимости номеров на сайтах бронирования: он составляет 17 тыс. руб.

Стандартный одноместный номер в гостинице «Сталинград» на ул. Рокоссовского, 102, стоит 16 тыс. 462 руб. вместо 6 тыс. 370 руб. : превышение норматива на 61%.

Всего в настоящее время в "черном списке" значится 41 гостиница в Самарской, Калининградской областях, Москве, Ростове-на-Дону, Краснодарском крае.