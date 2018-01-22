В регионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, ФСБ и Ростехнадзор начали веерную рассылку требований ограничить опасные производства. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Коммерсантъ». Далее в сокращении. "Коммерсантъ", 23 января 2018 года, "На трибунах становится чище". Предприятия в регионах проведения матчей ЧМ по футболу начали получать уведомления ФСБ о том, что они подлежат остановке на период проведения игр (14 июня—15 июля), в середине января. Эта практика не уникальна, но до сих пор использовалась очень редко и в серьезных масштабах только в 2008 году перед Олимпиадой в Пекине, в окрестностях которого остановили более 200...