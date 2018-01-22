В Волгограде завод «Красный Октябрь» могут остановить ради ЧМ-2018









В регионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, ФСБ и Ростехнадзор начали веерную рассылку требований ограничить опасные производства. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Коммерсантъ». Далее в сокращении.

"Коммерсантъ", 23 января 2018 года, "На трибунах становится чище".

Предприятия в регионах проведения матчей ЧМ по футболу начали получать уведомления ФСБ о том, что они подлежат остановке на период проведения игр (14 июня—15 июля), в середине января. Эта практика не уникальна, но до сих пор использовалась очень редко и в серьезных масштабах только в 2008 году перед Олимпиадой в Пекине, в окрестностях которого остановили более 200 заводов в рамках борьбы со смогом. Также в 2012 году к чемпионату Европы по футболу в Донецке на местном металлургическом заводе закрыли последнюю доменную печь.

В России эти меры предписаны президентским указом от 9 мая 2017 года и постановлением правительства от 9 июня. Речь идет об опасных производствах, организациях, где используют источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые субстанции. Нормы по опасности подробно не регламентированы, и еще в ноябре 2017 года глава РСПП Александр Шохин жаловался на рискованную ситуацию первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

Господин Шохин писал, что остановиться могут производства первого–четвертого классов опасности в 11 регионах (Москва, Петербург, Ростовская, Волгоградская, Свердловская, Калининградская, Нижегородская, Самарская области, Татарстан, Мордовия и Кубань). Из крупных предприятий это может затронуть Московский НПЗ «Газпром нефти», Большой порт Санкт-Петербурга, нефтяные терминалы Краснодарского края и так далее.

По данным “Ъ”, из разных ведомств письма того же содержания получили почти все крупные производства Нижегородской области, в том числе Кстовский НПЗ ЛУКОЙЛа, предприятия СИБУРа, «Русвинил», «Корунд», ОКБМ имени Африкантова (входит в «Росатом»), завод имени Свердлова (в том числе производит авиабомбы), «Синтез» и даже аграрии (племзавод «Пушкинское» в 200 км должен остановить выпуск комбикормов).

Останавливаются предприятия в Ростовской области: такое предписание от УФСБ получили в ОАО «Эмпилс», выпускающем лакокрасочную продукцию. Получение письма “Ъ” подтвердили в одной из компаний Мордовии, пояснив, что уже направили в УФСБ мотивированный ответ, почему предприятие нельзя остановить: на нем работает более тысячи человек и остановка ухудшит экономическую ситуацию и в компании, и в регионе. На другом саранском заводе полагают, что лучше, если люди будут заняты работой, «вместо того чтобы болтаться по городу без дела, недовольные тем, что их отправили в отпуска без денег». В УФСБ по Мордовии “Ъ” сообщили, что список опасных предприятий еще не сформирован управлением Ростехнадзора.

На этом фоне выделяется Петербург, где закрытия предприятий не ожидают. Глава городского комитета по промышленной политике Максим Мейксин сообщил “Ъ”, что «во исполнение указа президента были изданы как открытые, так и закрытые документы, в соответствии с которыми субъекты федерации определяли список опасных производств, которые должны быть приостановлены». В Петербурге ни одно производство под эти критерии не попадает, заверил чиновник: «Мы очень аккуратно проработали этот вопрос к Кубку конфедераций, ни одно производство остановлено не было». Для ЧМ, по его словам, критерии жестче, но и на этот период ни одно предприятие не остановят.

Потенциально остановка может затронуть заводы «ВСМПО-Ависма», НЛМК, РМК, ТМК и УГМК в Свердловской области (у ТМК также в Волгоградской и Ростовской областях), ОМК в Нижегородской области и Татарстане, волгоградский «Красный Октябрь», самарский завод «Арконик СМЗ» (входит в американскую Arconic), «Москокс» «Мечела». Три источника “Ъ” говорят, что их компании получали обращения «из надзорных органов».