Смотрите сегодня в программе: дело о банкротстве металлургического комбината «Красный Октябрь» начали рассматривать в арбитражном суде области. Смертельное ДТП на «танцующем» мосту: столкнулись три автомобиля. Красный день календаря: день 75-й годовщины разгрома фашистов в Сталинградской битве объявлен выходным для жителей Волгоградской области. Памяти Героя: ровно 75 лет назад в бою за Сталинград погиб один из самых результативных снайперов сражения. Инструктаж для пенсионеров: полицейские Волгограда ведут профилактическую работу с пожилыми людьми, которые часто становятся жертвами мошенников. Кто платит, тот выигрывает: «Концессии водоснабжения» устроили розыгрыш призов для добросовестных плательщиков услуг по поставке ресурсов.







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