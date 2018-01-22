Депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву наградили за «дутую» помощь





Обманутые дольщики ЖК «АхтубаСитиПарк» наградили «похвальным листом» депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву за помощь на словах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инстаграмм группы «АхтубаСитиПарк», участники незавершенного долевого строительства разместили «похвальный лист», адресованный Ирине Гусевой, с комментарием - за победу в номинации «Обещанного ждут три года!». Так обманутые дольщики «отблагодарили» Ирину Гусеву за ее пиар на проблеме людей, которые несколько лет не могут получить долгожданные квартиры. «Мы только и слышим, как она «решает» наши проблемы, только никаких конкретных действий от нее не следует», - пояснили ИА «Высота 102» люди свою позицию.

Напомним, обманутые дольщики ЖК «АхтубаСитиПарк» уже неоднократно приглашали Ирину Гусеву на свои митинги, но безуспешно - у депутата Госдумы, которая избиралась по Волжскому избирательному округу, видимо, находились более важные дела. К слову, сегодня в администрации Волгоградской области заявили о намерении помочь в достройке одного дома ЖК «АхтубаСитиПарк» за счет выделения 60 миллионов рублей на покупку квартир в проблемном объекте. Финансовая помощь будет оказана из областного бюджета, что даст возможность новому застройщику закончить достройку дома и решить жилищные проблемы несостоявшихся новоселов.







