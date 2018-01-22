|Общество
|22.01.2018 18:00
В Волгограде определили победителей акции «Добросовестный плательщик 2017»
В компании «Концессии водоснабжения» сегодня прошёл розыгрыш призов среди собственников частных домов, не имеющих задолженности за воду и водоотведение. Среди членов независимой комиссии по определению победителей – представители компании, ТОСов, общественных организаций и депутатского корпуса.
Стать призером акции «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК 2017», которую компания объявила в конце ноября, мог каждый из более 36,5 тысячи добросовестных владельцев частных домов в Волгограде.
Как сообщает ИА «Высота 102», методом случайного подбора цифр определились 25 победителей. Их наградят сертификатами от 1000 до 4000 рублей для покупки товаров для дома. Среди счастливчиков – волгоградец Алексей Денисов, которому сразу после розыгрыша позвонили организаторы акции. Судя по реакции, своей удачей в розыгрыше он очень доволен. «Это очень приятно, буду думать, на что потратить приз», - сказал по телефону Алексей.
Представители ТОСов Наталья Шпилёва и Ольга Колодяжная выразили надежду, что подобные акции позволят снизить количество должников в их товариществах. На сегодняшний день их число составляет почти треть от общего количества потребителей услуг.
Как сообщили организаторы акции, вручение призов победителям пройдет в ближайшее время в неформальной обстановке. Денежные сертификаты на 4000 рублей будут переданы Н.В. Смольяниновой, А.А. Денисову, В.И. Чесноковой, В.А. Цой, А.Н. Кулигину.
Получат сертификаты на 1000 рублей еще 20 абонентов: Н.П. Сивоконева, Н.В. Крылова, В.В. Игнатьев, М.В. Чернышова, В.Е. Калачаров, Н.А. Первых, А.А. Хрипяков, Ю.В. Пронькин, И.В. Точеная, Т.О. Левштанова, Е.Г. Меркулова, Е.А. Шелудько, Е.В. Елецкая, М.В. Тарахтеева, Е.Е. Лавриненко, К.Г. Хачатрян, Н.С. Вашурин, Т.В. Морозова, Т.Г. Ли, В.Г. Повойский.
Подробности розыгрыша – в видеорепортаже ИА «Высота 102».
Иностранные студенты волгоградских вузов сказали спасибо Сталинграду
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Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы
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|Аналитика
|22.01.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области день победы в Сталинградской битве в этом году будет выходным
Смотрите сегодня в программе: дело о банкротстве металлургического комбината «Красный Октябрь» начали рассматривать в арбитражном суде области. Смертельное ДТП на «танцующем» мосту: столкнулись три автомобиля. Красный день календаря: день 75-й годовщины разгрома фашистов в Сталинградской битве объявлен выходным для жителей Волгоградской области. Памяти Героя: ровно 75 лет назад в бою за Сталинград погиб один из самых результативных снайперов сражения. Инструктаж для пенсионеров: полицейские Волгограда ведут профилактическую работу с пожилыми людьми, которые часто становятся жертвами мошенников. Кто платит, тот выигрывает: «Концессии водоснабжения» устроили розыгрыш призов для добросовестных плательщиков услуг по поставке ресурсов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в...
Прочитана: 585 раз
|Общество
|22.01.2018 17:50
Обманутые дольщики ЖК «АхтубаСитиПарк» наградили «похвальным листом» депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву за помощь на словах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инстаграмм группы «АхтубаСитиПарк», участники незавершенного долевого строительства разместили «похвальный лист», адресованный Ирине Гусевой, с комментарием - за победу в номинации «Обещанного ждут три года!». Так обманутые дольщики «отблагодарили» Ирину Гусеву за ее пиар на проблеме людей, которые несколько лет не могут получить долгожданные квартиры. «Мы только и слышим, как она «решает» наши проблемы, только никаких конкретных действий от нее не следует», - пояснили ИА «Высота 102» люди свою позицию. Напомним, обманутые дольщики...
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|Общество
|22.01.2018 17:10
60 миллионов рублей будет выделено из областного бюджета на выкуп квартир для государственных нужд и последующей передаче их отдельным категориям граждан в ЖК «АхтубаСитиПарк». Это позволит достроить первый дом жилого комплекса до конца текущего года. Этапы по завершению одного из самых проблемных долгостроев Волгоградской области «АхтубаСитиПарк» в Волжском рассматривались на выездном заседании расширенной рабочей группы под председательством заместителя губернатора области Валентины Гречины, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Во встрече также приняли участие руководители профильных ведомств администраций города и области, Волгоградской областной прокуратуры, ресурсоснабжающих организаций, а также представители инициативной группы дольщиков. Квартиры в строящихся, но не...
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|Расследования
|22.01.2018 16:32
Огромную сумму в виде налогов недоплатил в бюджет директор волжской фирмы, занимающейся строительно-монтажными работами. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. "В результате завышения расходов при осуществлении хозяйственной деятельности и необоснованного применения НДС, фирмой не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме свыше 102,5 млн рублей", - рассказала представитель надзорного ведомства. По данным следствия, 45-летний бизнесмен в 2014-2015 годах отчитывался в своих налоговых декларациях о работах по ремонту агрегатов на гидроэлектростанциях. Эти работы якобы выполняли субподрядчики. А на деле оборудование чинили специалисты самой фирмы. Свою вину мужчина не признает. Уголовное дело, которое расследовали сотрудники...
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|Общество
|22.01.2018 16:22
Арбитражный суд Волгоградской области признал обоснованным односторонний отказ департамента земельных ресурсов администрации Волгограда от исполнения договора аренды земельного участка площадью 879 кв.м., заключенного в 2006 году с ООО «Альбатрос» в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, летом 2017 года комитет уведомил ООО «Альбатрос» о досрочном расторжении в одностороннем порядке договора аренды, срок действия которого заканчивался 31 декабря 2017 года. Однако, посчитав односторонний отказ от исполнения договора незаконным, владельцы рынка обратились в суд. Как заявили в суде, «…использование для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках временных сооружений действующим законодательством...
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|Общество
|22.01.2018 16:12
Символ мудрости и безграничной доброты на ближайший месяц прописался в Волгоградском цирке. Вернее целых два – слоны Магда и Дженни. Событие для города уникальное – индийские гиганты, что в цирке, в зоопарке встречаются крайне редко. Съемочная группа ИА «Высота 102» посетила первую тренировку невероятно обаятельных животных на манеже Волгоградского цирка и познакомилась с ними поближе. Примы варшавского цирка находятся в самом расцвете сил. Обеим красоткам по 47 лет, что примерно соответствует возрасту человека. Творческая биография у больших, в прямом смысле того слова, артистов, солидная: исколесили с гастролями полмира, снимались в кино вместе...
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|Общество
|22.01.2018 15:18
Чиновницу администрации Волгограда оштрафовали на 7 тысяч рублей за публикацию в официальном печатном органе мэрии неполного муниципального правового акта. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Так, 19 июля 2017 городской думой было принято Положение о дополнительных мерах социальной помощи жителям Волгограда, проживание которых в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности либо на основании договора социального найма, опасно в связи с риском обрушения строительных конструкций жилых помещений (многоквартирного дома)". Однако соответствующим управлением для опубликования был направлен неполный текст решения – без приложения, которым как раз и является утвержденное Положение, в котором определены категории граждан,...
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|Телеком
|22.01.2018 14:54
«АльфаСтрахование» и «Ростелеком-Розничные системы» запустили уникальный продукт «Защита посылки». Новый сервис позволяет застраховать интернет-покупки, полученные посылкой. «Защита посылки» обезопасит клиентов от финансовых затрат при повреждении или утрате товаров вследствие пожара, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц и других случайных событий. Также продукт поможет возместить непредвиденные расходы, связанные с необходимостью обратной отправки товара по почте, если он не соответствует заявленным при покупке характеристикам. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, страховой продукт «Защита посылки» можно приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Полис стоимостью 350 рублей действует по всей стране и защищает движимое имущество на страховую сумму 15 тыс. рублей...
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|Экономика
|22.01.2018 14:26
В Камышине обсудили будущее завода «Волжская кузница». Во встрече приняли участие глава городской администрации Станислав Зинченко и представители собственника завода – компании «КОНАР» из Челябинска. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе АО «КОНАР». Компания «КОНАР» на протяжении 5 лет является основным собственником камышинского кузнечного завода. До недавнего времени завод находился в управлении второго партнера проекта, но в декабре 2017 года принято решение о смене управленческой команды руководства, чтобы взять предприятие под прямое управление. «У нас появилась необходимость немедленного изменения методики управления и хозяйствования по причине того, что очевидный и большой потенциал, который был создан...
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|Происшествия
|22.01.2018 14:24 (Обновлено: 22.01.2018 14:38)
Украсть деньги в поселковой администрации, угнать авто и совершить попытку ограбления магазина успел за одну ночь 24-летний житель Новоаннинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне из Новокиевского сельского поселения в полицию поступило сразу несколько тревожных сообщений: из здания администрации поселка похищены 6 тыс. рублей, из гаража правления села угнан "Hyundai Solaris", а в местный магазин пытался проникнуть грабитель. Вскоре правоохранители нашли виновника ночного переполоха. Выяснилось, что у молодого человека, который до этого пил, закончился алкоголь. Тогда он решил пополнить запас спиртного, ограбив магазин. Но мужчину ждала неудача. Разбив окно, он увидел, что за ним находится...
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|Экономика
|22.01.2018 14:14
Сегодня в арбитражном суде Волгоградской области началось первое заседание по заявлению межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом металлургического комбината «Красный Октябрь» из-за задолженности по налогам и предъявленным счетам по итогам налоговой проверки в размере около 660 миллионов рублей. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в заседании объявлен перерыв до начала следующей недели. Сегодня представители комбината попросили суд прекратить производство по делу в связи с погашением более 440 миллионов рублей из заявленной суммы. Налоговиков попросили или отказаться от заявленных требований или уточнить размер этих требований. В свою очередь представители фискального ведомства заявили о необходимости проверки...
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|Политика
|22.01.2018 13:51
Волгоградское реготделение «Справедливой России» вместо беглого Михеева временно возглавил Дмитрий Калашников
Исполняющим обязанности лидера Волгоградского реготделения партии «Справедливая Россия» назначен Дмитрий Калашников. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ за подписью председателя партии Сергея Миронова. «Фактическое руководство» реготделением «СР», как сказано в письме, депутат Волгоградской облдумы будет осуществлять до единого дня голосования (9 сентября 2018 года) или до решения конференции регионального отделения партии. Прежний руководитель регионального совета партии Олег Михеев, как выразился Сергей Миронов, не может в полной мере исполнять возложенные на него Уставом партии полномочия. Напомним, экс-депутат Госдумы находится в федеральном розыске и является подсудимым по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве. Данное кадровое решение Сергей Миронов...
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|Телеком
|22.01.2018 13:20
Специалисты «МегаФона» вместе с корпоративными клиентами обсудили на бизнес-ланче эффективные инструменты управления бизнесом, современные технологии привлечения клиентов, комплексные телеком-решения, сообщает ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Известно, что у «МегаФона» есть универсальные телеком-решения, подходящие любому бизнесу. К примеру, возможности таргетированной СМС-рекламы – это быстрая и недорогая рассылка по базе абонентов «МегаФона» или собственной базе компании. Сообщения доносятся до аудитории, заранее отобранной по значимым параметрам. Ее возможности изучает гендиректор туристической компании Евгений Цыганский. Справка: люди читают только треть постов в соцсетях и половину писем по электронной почте, но зато знакомятся с содержимым 98% СМС-сообщений. ...
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|Происшествия
|22.01.2018 13:00
Сегодня в ДТП на мостовом переходе через Волгу, где столкнулись сразу три автомобиля, погиб один человек. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. По предварительным данным, водитель легкового "Mercedes" выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2104. Затем произошло столкновение еще с двумя легковыми машинами. Известно, что в результате ДТП погиб 63-летний водитель "четверки". Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает оперативно-следственная группа.
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|Расследования
|22.01.2018 12:41 (Обновлено: 22.01.2018 12:48)
Похитившие 6 миллионов рублей сотрудницы Николаевского почтамта скоро предстанут перед судом. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По материалам дела, 56-летнюю начальницу главной кассы отделения обвиняют в присвоении почти 5,5 миллиона рублей. Еще около 240 тысяч украла ее 59-летняя подчиненная. Пропажа денег вскрылась во время ревизии отделения. Свою вину женщины признали и даже вернули часть украденного. Расследованием дела занимались сотрудники регионального УФСБ. Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в Николаевский районный суд. Известно, что в ожидании суда обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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