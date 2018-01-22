







В компании «Концессии водоснабжения» сегодня прошёл розыгрыш призов среди собственников частных домов, не имеющих задолженности за воду и водоотведение. Среди членов независимой комиссии по определению победителей – представители компании, ТОСов, общественных организаций и депутатского корпуса.

Стать призером акции «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК 2017», которую компания объявила в конце ноября, мог каждый из более 36,5 тысячи добросовестных владельцев частных домов в Волгограде.

Как сообщает ИА «Высота 102», методом случайного подбора цифр определились 25 победителей. Их наградят сертификатами от 1000 до 4000 рублей для покупки товаров для дома. Среди счастливчиков – волгоградец Алексей Денисов, которому сразу после розыгрыша позвонили организаторы акции. Судя по реакции, своей удачей в розыгрыше он очень доволен. «Это очень приятно, буду думать, на что потратить приз», - сказал по телефону Алексей.

Представители ТОСов Наталья Шпилёва и Ольга Колодяжная выразили надежду, что подобные акции позволят снизить количество должников в их товариществах. На сегодняшний день их число составляет почти треть от общего количества потребителей услуг.

Как сообщили организаторы акции, вручение призов победителям пройдет в ближайшее время в неформальной обстановке. Денежные сертификаты на 4000 рублей будут переданы Н.В. Смольяниновой, А.А. Денисову, В.И. Чесноковой, В.А. Цой, А.Н. Кулигину.

Получат сертификаты на 1000 рублей еще 20 абонентов: Н.П. Сивоконева, Н.В. Крылова, В.В. Игнатьев, М.В. Чернышова, В.Е. Калачаров, Н.А. Первых, А.А. Хрипяков, Ю.В. Пронькин, И.В. Точеная, Т.О. Левштанова, Е.Г. Меркулова, Е.А. Шелудько, Е.В. Елецкая, М.В. Тарахтеева, Е.Е. Лавриненко, К.Г. Хачатрян, Н.С. Вашурин, Т.В. Морозова, Т.Г. Ли, В.Г. Повойский.

Подробности розыгрыша – в видеорепортаже ИА «Высота 102».









