В Волгограде оштрафовали чиновницу за публикацию неполного документа о льготах

Чиновницу администрации Волгограда оштрафовали на 7 тысяч рублей за публикацию в официальном печатном органе мэрии неполного муниципального правового акта. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Так, 19 июля 2017 городской думой было принято Положение о дополнительных мерах социальной помощи жителям Волгограда, проживание которых в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности либо на основании договора социального найма, опасно в связи с риском обрушения строительных конструкций жилых помещений (многоквартирного дома)". Однако соответствующим управлением для опубликования был направлен неполный текст решения – без приложения, которым как раз и является утвержденное Положение, в котором определены категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной помощи, и порядок их оказания. В результате документ не был доведен волгоградцам до всеобщего сведения.



