Единственный оставшийся в живых участник застолья в станице Кумылженской предстанет перед судом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мужчину обвиняют в том, что он убил одного из своих собутыльников. Так, 14 июля минувшего года обвиняемый пришел в гости к своему приятелю. Мужчины вместе с еще одним зашедшим "на огонек" односельчанином решили выпить. В какой-то момент между гостями вспыхнула ссора и один из них зарезал другого. Затем он вынес тело в коридор и накрыл его. А сам продолжил попойку. На следующий день соседка зашла в тот дом и увидела его хозяина мертвым. Она вызвала полицию и медиков, которые пришли к выводу, что мужчина умер от сердечного приступа. Но при осмотре помещения, они нашли тело убитого гостя с семью ножевыми ранениями. Следователи местного отделения СКР нашли последнего участника злополучного застолья и смогли выяснить все обстоятельства случившегося. Теперь кумылженцу грозит до 15 лет тюрьмы.



