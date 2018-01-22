|Происшествия
|22.01.2018 14:24(Обновлено: 22.01.2018 14:38)
В Волгоградской области пьяный мужчина навел шороху в своем селе
Украсть деньги в поселковой администрации, угнать авто и совершить попытку ограбления магазина успел за одну ночь 24-летний житель Новоаннинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне из Новокиевского сельского поселения в полицию поступило сразу несколько тревожных сообщений: из здания администрации поселка похищены 6 тыс. рублей, из гаража правления села угнан "Hyundai Solaris", а в местный магазин пытался проникнуть грабитель. Вскоре правоохранители нашли виновника ночного переполоха. Выяснилось, что у молодого человека, который до этого пил, закончился алкоголь. Тогда он решил пополнить запас спиртного, ограбив магазин. Но мужчину ждала неудача. Разбив окно, он увидел, что за ним находится решетка. Тогда он решил поискать денег в административном здании, которое располагалось неподалеку. Проникнув туда через окно, он нашел деньги. Затем он решил навестить свою знакомую, которая живет в Михайловке. Но по дороге пьяного грабителя на угнанном авто остановили сотрудники ДПС. Теперь "ночные похождения" могут обернуться для новоаннинца пятью годами тюрьмы.
Иностранные студенты волгоградских вузов сказали спасибо Сталинграду
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Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Расследования
|22.01.2018 16:32
Огромную сумму в виде налогов недоплатил в бюджет Волгоградской области директор волжской фирмы, занимающейся строительно-монтажными работами. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. "В результате завышения расходов при осуществлении хозяйственной деятельности и необоснованного применения НДС, фирмой не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме свыше 102,5 млн рублей", - рассказала представитель надзорного ведомства. По данным следствия, 45-летний бизнесмен в 2014-2015 годах отчитывался в своих налоговых декларациях о работах по ремонту агрегатов на гидроэлектростанциях. Эти работы якобы выполняли субподрядчики. А на деле оборудование чинили специалисты самой фирмы. Свою вину мужчина не признает. Уголовное дело, которое...
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|Общество
|22.01.2018 16:22
Арбитражный суд Волгоградской области признал обоснованным односторонний отказ департамента земельных ресурсов администрации Волгограда от исполнения договора аренды земельного участка площадью 879 кв.м., заключенного в 2006 году с ООО «Альбатрос» в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, летом 2017 года комитет уведомил ООО «Альбатрос» о досрочном расторжении в одностороннем порядке договора аренды, срок действия которого заканчивался 31 декабря 2017 года. Однако, посчитав односторонний отказ от исполнения договора незаконным, владельцы рынка обратились в суд. Как заявили в суде, «…использование для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках временных сооружений действующим законодательством...
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|Общество
|22.01.2018 16:12
Символ мудрости и безграничной доброты на ближайший месяц прописался в Волгоградском цирке. Вернее целых два – слоны Магда и Дженни. Событие для города уникальное – индийские гиганты, что в цирке, в зоопарке встречаются крайне редко. Съемочная группа ИА «Высота 102» посетила первую тренировку невероятно обаятельных животных на манеже Волгоградского цирка и познакомилась с ними поближе. Примы варшавского цирка находятся в самом расцвете сил. Обеим красоткам по 47 лет, что примерно соответствует возрасту человека. Творческая биография у больших, в прямом смысле того слова, артистов, солидная: исколесили с гастролями полмира, снимались в кино вместе...
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|Общество
|22.01.2018 15:18 (Обновлено: 22.01.2018 15:28)
Чиновницу администрации Волгограда оштрафовали на 7 тысяч рублей за публикацию в официальном печатном органе мэрии неполного муниципального правового акта. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Так, 19 июля 2017 городской думой было принято Положение о дополнительных мерах социальной помощи жителям Волгограда, проживание которых в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности либо на основании договора социального найма, опасно в связи с риском обрушения строительных конструкций жилых помещений (многоквартирного дома)". Однако соответствующим управлением для опубликования был направлен неполный текст решения – без приложения, которым как раз и является утвержденное Положение, в котором определены категории граждан,...
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|Телеком
|22.01.2018 14:54
«АльфаСтрахование» и «Ростелеком-Розничные системы» запустили уникальный продукт «Защита посылки». Новый сервис позволяет застраховать интернет-покупки, полученные посылкой. «Защита посылки» обезопасит клиентов от финансовых затрат при повреждении или утрате товаров вследствие пожара, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц и других случайных событий. Также продукт поможет возместить непредвиденные расходы, связанные с необходимостью обратной отправки товара по почте, если он не соответствует заявленным при покупке характеристикам. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, страховой продукт «Защита посылки» можно приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Полис стоимостью 350 рублей действует по всей стране и защищает движимое имущество на страховую сумму 15 тыс. рублей...
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|Экономика
|22.01.2018 14:26
В Камышине обсудили будущее завода «Волжская кузница». Во встрече приняли участие глава городской администрации Станислав Зинченко и представители собственника завода – компании «КОНАР» из Челябинска. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе АО «КОНАР». Компания «КОНАР» на протяжении 5 лет является основным собственником камышинского кузнечного завода. До недавнего времени завод находился в управлении второго партнера проекта, но в декабре 2017 года принято решение о смене управленческой команды руководства, чтобы взять предприятие под прямое управление. «У нас появилась необходимость немедленного изменения методики управления и хозяйствования по причине того, что очевидный и большой потенциал, который был создан...
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|Экономика
|22.01.2018 14:14
Сегодня в арбитражном суде Волгоградской области началось первое заседание по заявлению межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом металлургического комбината «Красный Октябрь» из-за задолженности по налогам и предъявленным счетам по итогам налоговой проверки в размере около 660 миллионов рублей. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в заседании объявлен перерыв до начала следующей недели. Сегодня представители комбината попросили суд прекратить производство по делу в связи с погашением более 440 миллионов рублей из заявленной суммы. Налоговиков попросили или отказаться от заявленных требований или уточнить размер этих требований. В свою очередь представители фискального ведомства заявили о необходимости проверки...
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|Политика
|22.01.2018 13:51
Волгоградское реготделение «Справедливой России» вместо беглого Михеева временно возглавил Дмитрий Калашников
Исполняющим обязанности лидера Волгоградского реготделения партии «Справедливая Россия» назначен Дмитрий Калашников. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ за подписью председателя партии Сергея Миронова. «Фактическое руководство» реготделением «СР», как сказано в письме, депутат Волгоградской облдумы будет осуществлять до единого дня голосования (9 сентября 2018 года) или до решения конференции регионального отделения партии. Прежний руководитель регионального совета партии Олег Михеев, как выразился Сергей Миронов, не может в полной мере исполнять возложенные на него Уставом партии полномочия. Напомним, экс-депутат Госдумы находится в федеральном розыске и является подсудимым по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве. Данное кадровое решение Сергей Миронов...
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|Телеком
|22.01.2018 13:20
Специалисты «МегаФона» вместе с корпоративными клиентами обсудили на бизнес-ланче эффективные инструменты управления бизнесом, современные технологии привлечения клиентов, комплексные телеком-решения, сообщает ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Известно, что у «МегаФона» есть универсальные телеком-решения, подходящие любому бизнесу. К примеру, возможности таргетированной СМС-рекламы – это быстрая и недорогая рассылка по базе абонентов «МегаФона» или собственной базе компании. Сообщения доносятся до аудитории, заранее отобранной по значимым параметрам. Ее возможности изучает гендиректор туристической компании Евгений Цыганский. Справка: люди читают только треть постов в соцсетях и половину писем по электронной почте, но зато знакомятся с содержимым 98% СМС-сообщений. ...
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|Общество
|22.01.2018 13:06
За минувшие сутки З65 единиц специализированной техники, в том числе комбинированных дорожных машин, погрузчиков, автогрейдеров расчищали областные дороги от снега и льда. Всего на дорогах регионального и межмуниципального значения использовано 4 415 тонн пескосоляной смеси. В настоящее время, как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в администрации региона, проезд по областным трассам полностью обеспечен. К работе зимой на трассах областного и межмуниципального значения готово более 400 единиц снегоуборочной техники. Заготовлено более 90 тысяч тонн сыпучих противогололедных реагентов. В случае обильных снегопадов кроме комбинированных дорожных машин, погрузчиков, рециклеров и грейдеров к очистке трасс от снега и наледи готова подключиться более тяжелая техника....
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|Происшествия
|22.01.2018 13:00
Сегодня в ДТП на мостовом переходе через Волгу, где столкнулись сразу три автомобиля, погиб один человек. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. По предварительным данным, водитель легкового "Mercedes" выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2104. Затем произошло столкновение еще с двумя легковыми машинами. Известно, что в результате ДТП погиб 63-летний водитель "четверки". Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает оперативно-следственная группа.
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|Расследования
|22.01.2018 12:41 (Обновлено: 22.01.2018 12:48)
Похитившие 6 миллионов рублей сотрудницы Николаевского почтамта скоро предстанут перед судом. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По материалам дела, 56-летнюю начальницу главной кассы отделения обвиняют в присвоении почти 5,5 миллиона рублей. Еще около 240 тысяч украла ее 59-летняя подчиненная. Пропажа денег вскрылась во время ревизии отделения. Свою вину женщины признали и даже вернули часть украденного. Расследованием дела занимались сотрудники регионального УФСБ. Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в Николаевский районный суд. Известно, что в ожидании суда обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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|Происшествия
|22.01.2018 12:09
О гибели семьи из четырех человек, среди которых девочка-подросток, от отравления монооксидом углерода сообщили ИА "Высота 102" представители экстренных служб региона. Трагедия произошла сегодня днем в Жирновском районе в селе Верхняя Добринка. 14-летняя девочка, 57-летняя женщина и двое мужчин 56 и 32 лет погибли от воздействия токсичного газа еще до прибытия скорой помощи. Предполагаемой причиной трагедии стало нарушение правил использования газовой колонки. Как сообщила информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данному факту сейчас проводится проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства трагедии. Уже известно, что первыми тревогу...
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|Расследования
|22.01.2018 12:07 (Обновлено: 22.01.2018 12:09)
В Волгограде представителя госзаказчика наказали за бардак с аукционной документацией по объекту ЧМ-2018
Руководителю контрактной службы государственного заказчика Оксане Шишкановой придется заплатить штраф за неполное размещение данных по аукциону. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в нарушение требований, женщина не полностью опубликовала данные по аукциону на выполнение капремонта некоторых помещений волгоградской БСМП №25. Например, не была опубликована проектная документация, которая необходима для расчетов, производимых участниками аукциона. В связи с этим городская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. А региональное управление УФАС оштрафовало Шишканову на 15 тысяч рублей. Напомним, что капремонт больницы №25 в Волгограде проводится к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года.
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|Расследования
|22.01.2018 11:47
Краснооктябрьский районный суд постановил арестовать на сутки водителя автобуса №21, который совершил ДТП и покинул место происшествия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление райсуда, ДТП произошло на остановке общественного транспорта "Титова" по направлению из Тракторозаводского района в сторону центра города. Водитель автобуса "Волгабас" не выдержал безопасный боковой интервал и совершил наезд на стоящий автомобиль "Лада Калина". После этого водитель автобуса покинул место ДТП. На суде он пояснил, что не почувствовал столкновения с припаркованным автомобилем. Оставление места ДТП, согласно законодательству, предусматривает лишение прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток. С учетом обстоятельств дела,...
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В Волгоградской области пьяный мужчина навел шороху в своем селе 3
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