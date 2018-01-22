В Волгоградской области пьяный мужчина навел шороху в своем селе

Украсть деньги в поселковой администрации, угнать авто и совершить попытку ограбления магазина успел за одну ночь 24-летний житель Новоаннинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне из Новокиевского сельского поселения в полицию поступило сразу несколько тревожных сообщений: из здания администрации поселка похищены 6 тыс. рублей, из гаража правления села угнан "Hyundai Solaris", а в местный магазин пытался проникнуть грабитель. Вскоре правоохранители нашли виновника ночного переполоха. Выяснилось, что у молодого человека, который до этого пил, закончился алкоголь. Тогда он решил пополнить запас спиртного, ограбив магазин. Но мужчину ждала неудача. Разбив окно, он увидел, что за ним находится решетка. Тогда он решил поискать денег в административном здании, которое располагалось неподалеку. Проникнув туда через окно, он нашел деньги. Затем он решил навестить свою знакомую, которая живет в Михайловке. Но по дороге пьяного грабителя на угнанном авто остановили сотрудники ДПС. Теперь "ночные похождения" могут обернуться для новоаннинца пятью годами тюрьмы.