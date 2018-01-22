



Исполняющим обязанности лидера Волгоградского реготделения партии «Справедливая Россия» назначен Дмитрий Калашников. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ за подписью председателя партии Сергея Миронова. «Фактическое руководство» реготделением «СР», как сказано в письме, депутат Волгоградской облдумы будет осуществлять до единого дня голосования (9 сентября 2018 года) или до решения конференции регионального отделения партии. Прежний руководитель регионального совета партии Олег Михеев, как выразился Сергей Миронов, не может в полной мере исполнять возложенные на него Уставом партии полномочия. Напомним, экс-депутат Госдумы находится в федеральном розыске и является подсудимым по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве. Данное кадровое решение Сергей Миронов также принял в связи с важностью участия партии в муниципальных выборах 2018 года. В сентябре состоятся, в том числе, выборы в Волгоградскую и Волжскую городские думы.

Секретарю бюро совета реготделения партии Юрию Бабичеву Сергей Миронов получил оказывать максимальное и всестороннее содействие новому руководителю во всех вопросах деятельности политического объединения, включая подготовку и проведение избирательной кампании.

Справка. Дмитрий Калашников имеет три диплома о высшем образовании. В 1992 году закончил исторический факультет ВолГУ, в 1994-ом – завершил обучение в Волгоградском институте управления по специальности «Государственное и региональное управление», в 2005-ом после обучения во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте получил квалификацию экономиста. В 2006 году стал кандидатом социологических наук. С 1995 по 2014 годы трудился в нефтегазовой, энергетической отраслях на различных руководящих должностях. В частности, являлся первым заместителем гендиректора ОАО «Волгоградоблэлектро». В настоящее время в региональном парламенте работает на постоянной основе, возглавляя комитет по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству. Является руководителем думской фракции «Справедливой России» и членом бюро регионального совета партии. В конце декабря 2017 года вошел в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы президента России.



