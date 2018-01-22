Гигантский слон забрался на крышу волгоградского цирка







Символ мудрости и безграничной доброты на ближайший месяц прописался в Волгоградском цирке. Вернее целых два – слоны Магда и Дженни. Событие для города уникальное – индийские гиганты, что в цирке, в зоопарке встречаются крайне редко. Съемочная группа ИА «Высота 102» посетила первую тренировку невероятно обаятельных животных на манеже Волгоградского цирка и познакомилась с ними поближе.









Примы варшавского цирка находятся в самом расцвете сил. Обеим красоткам по 47 лет, что примерно соответствует возрасту человека. Творческая биография у больших, в прямом смысле того слова, артистов, солидная: исколесили с гастролями полмира, снимались в кино вместе с Сергеем Шнуровым, катали на себе всемирно известную топ-модель Наоми Кэмпбелл. Кстати, слонихи понимают как по-английски, так и по-польски - на смеси этих языков со своими подопечными говорит дрессировщик. Хотя главное в вербальном общении со слонами все же не язык, а интонация. Но и тактильный контакт для них очень важен. Обливание водой по расписанию каждый день, чуть реже, но тоже обязательно – спа-процедуры. К примеру, маникюр, или пилинг металлическими щетками. Женщина в любом возрасте и весе остается женщиной.

Что касается гастрономических пристрастий, то это отдельная история. Если обитающие в природе слоны вынуждены тратить до 20 часов в сутки на поиск пищи, то у цирковых животных для этого есть специально обученные люди. В день каждая из обладательниц пышных форм съедает по 100 килограммов овощей - в ход идут бананы, яблоки, сельдерей, свекла, сено и много чего еще. Принцип «после шести есть нельзя» с этими циркачками не работает – перед сном в 10 вечера – непременно ужин, второй или третий по счету за день.

Несмотря на свою внешнюю толстокожесть, Дженни и Магда – удивительно чуткие, нежные, по-девичьи ревнивые существа. И безусловно талантливые – в чем каждый может убедиться, посетив с 27 января по 25 февраля Волгоградский цирк.



