Сегодня в арбитражном суде Волгоградской области началось первое заседание по заявлению межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом металлургического комбината «Красный Октябрь» из-за задолженности по налогам и предъявленным счетам по итогам налоговой проверки в размере около 660 миллионов рублей. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в заседании объявлен перерыв до начала следующей недели. Сегодня представители комбината попросили суд прекратить производство по делу в связи с погашением более 440 миллионов рублей из заявленной суммы. Налоговиков попросили или отказаться от заявленных требований или уточнить размер этих требований. В свою очередь представители фискального ведомства заявили о необходимости проверки озвученных данных и детализации оплаты.

Напомним, заявление о признании несостоятельным АО «ВМК «Красный Октябрь» ранее в арбитражный суд Волгоградской области подавала и швейцарская компания RED OCTOBER INTERNATIONAL SA, однако оно было возвращено из-за допущенных в нем нарушений. В настоящее время компания обжаловала возвращение заявления в Двенадцатом апелляционном суде.



