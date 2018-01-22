Дороги в Волгоградской области полностью расчистили от снега и льда









За минувшие сутки З65 единиц специализированной техники, в том числе комбинированных дорожных машин, погрузчиков, автогрейдеров расчищали областные дороги от снега и льда. Всего на дорогах регионального и межмуниципального значения использовано 4 415 тонн пескосоляной смеси. В настоящее время, как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в администрации региона, проезд по областным трассам полностью обеспечен.

К работе зимой на трассах областного и межмуниципального значения готово более 400 единиц снегоуборочной техники. Заготовлено более 90 тысяч тонн сыпучих противогололедных реагентов. В случае обильных снегопадов кроме комбинированных дорожных машин, погрузчиков, рециклеров и грейдеров к очистке трасс от снега и наледи готова подключиться более тяжелая техника. В готовности и федеральные дорожники. По информации Упрдор Азов, в настоящий момент на подведомственных им федеральных трассах в волгоградском регионе дежурят девять КДМ и погрузчиков. В случае необходимости количество техники будет увеличено до 35 единиц. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки по области температура воздуха существенно не изменится, ожидается усиление западного ветра до 17 метров в секунду, местами небольшой снег.



