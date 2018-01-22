Бизнес и «МегаФон» обсудили применение телеком-решений









Специалисты «МегаФона» вместе с корпоративными клиентами обсудили на бизнес-ланче эффективные инструменты управления бизнесом, современные технологии привлечения клиентов, комплексные телеком-решения, сообщает ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Известно, что у «МегаФона» есть универсальные телеком-решения, подходящие любому бизнесу. К примеру, возможности таргетированной СМС-рекламы – это быстрая и недорогая рассылка по базе абонентов «МегаФона» или собственной базе компании. Сообщения доносятся до аудитории, заранее отобранной по значимым параметрам. Ее возможности изучает гендиректор туристической компании Евгений Цыганский.





Справка: люди читают только треть постов в соцсетях и половину писем по электронной почте, но зато знакомятся с содержимым 98% СМС-сообщений.





Полезность СМС-таргетинга оценили и предприниматели в сферах розничной торговли и услуг, владельцы интернет-магазинов и даже администраторы общественных учреждений. Их внимание привлекла и услуга «Виртуальная АТС», которая позволяет правильно организовать поток входящих звонков. Превратить максимум позвонивших в клиентов помогут умная маршрутизация сценариев, переадресация звонков, автоответчик, голосовая почта и, разумеется, единый многоканальный номер 8-800.





Справка: обычные телефонные звонки до сих пор остаются основным каналом коммуникации с клиентами: на них приходится 73% коммуникаций.





Кстати «Виртуальная АТС» не требует привязывать сотрудников к рабочему месту, технических навыков, приобретения дорогого оборудования. Даже если для контроля качества работы сотрудников директор захочет послушать их разговоры с клиентами, он может это сделать в течение года, не загромождая офис «железом» с серверами: информацию хранит «МегаФон».













Услуга «Контроль кадров» заинтересовала представителя крупной нефтяной компании. А это и определение местоположения сотрудников, координация их перемещений, контроль соблюдения рабочего графика. Кстати, с «МегаФоном» можно контролировать и машины: так называемый «М2М» – контроль за удалёнными устройствами – уже используется в целом ряде отраслей.

Гости отметили особенность сервисов компании: сочетание комплексности и системности с возможностью конструирования индивидуального решения под конкретный бизнес со всеми его нюансами. В этом и состоит интеллектуальность современных информационных технологий от «МегаФона».



