Под Волгоградом тонкости маскировки изучают более 50 снайперов

Бдительный охранник одного из сетевых магазинов в Красноармейском районе Волгограда оперативно вызвал коллег из ЧОПа после того, как торговую точку посетил мужчина в форме сотрудника полиции. Страж порядка уточнил у охранника, что магазин работает круглосуточно, а затем оставил небольшой рюкзак в шкафчике для временного хранения вещей и ушел. Как стало известно ИА «Высота 102», после того, как подъехал наряд полиции, выяснилось, что рюкзак действительно оставил полицейский. Он дежурил на участке вблизи магазина и, чтобы не носить с собой взятую из дома еду, решил воспользоваться шкафчиком . После того, как сотрудники магазина, ЧОПовцы и полицейские убедились, что содержимое рюкзака не несет...

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