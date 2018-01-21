







Трансляция роликов «Сады Придонья» началась в середине января и будет продолжаться в течение всего 2018 года на федеральных телевизионных каналах. Надо отметить, что слоган «Сок, который мы вырастили!» наиболее точно отражает уникальность соковой продукции «Сады Придонья», которая производится на основе собственного сырья. Бюджет ТВ рекламы марки Сады Придонья в 2018 году вырастет на 7%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

2017 год компания прошла, показав хорошую динамику. В категории «Соки» рост составил + 6,2 %, а в категории «Детское питание» + 2 %, при этом продажи марки «Сады Придонья», которая является визитной карточкой компании, выросли в 2017 году на 17 %.

Миллионы потребителей ежедневно выбирают продукцию «Садов Придонья», и это доверие - самая важная мотивация для дальнейшего развития компании.



