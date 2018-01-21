|Общество
|22.01.2018 10:33
Волгоградцы все чаще ищут защиты у народных избранников
В Волгоградскую областную думу в 2017 году поступило 2 тыс. 7 обращений граждан, что на 7,5 % больше, чем в 2016-м. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, среди них - 1453 письменных обращений, 554 – через интернет-приемную.
Больше всего волгоградцев интересовали вопросы здравоохранения. Обращений по этой теме поступило 32% от общего количества, но по сравнению с 2016 годом это на 3% меньше. Далее по актуальности следуют вопросы строительства, коммунального хозяйства и социальной защиты населения. При этом число обращений по вопросам соцзащиты уменьшилось на 4% по сравнению с 2016 годом, отметили в думе. На третьем месте – вопросы транспорта и дорожного хозяйства.
Иностранные студенты волгоградских вузов сказали спасибо Сталинграду
Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»
Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы
Сегодня 40 иностранных студентов, которые учатся в волгоградских вузах, собрались в музее-панораме "Сталинградская битва", чтобы выразить...
Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области с любовью и юмором рассказали о жизни четвероногих питомцев, которые, в общем-то, повторяют жизненный...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Общество
|22.01.2018 13:06
За минувшие сутки З65 единиц специализированной техники, в том числе комбинированных дорожных машин, погрузчиков, автогрейдеров расчищали областные дороги от снега и льда. Всего на дорогах регионального и межмуниципального значения использовано 4 415 тонн пескосоляной смеси. В настоящее время, как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в администрации региона, проезд по областным трассам полностью обеспечен. К работе зимой на трассах областного и межмуниципального значения готово более 400 единиц снегоуборочной техники. Заготовлено более 90 тысяч тонн сыпучих противогололедных реагентов. В случае обильных снегопадов кроме комбинированных дорожных машин, погрузчиков, рециклеров и грейдеров к очистке трасс от снега и наледи готова подключиться более тяжелая техника....
Прочитана: 47 раз
|Происшествия
|22.01.2018 13:00
Сегодня в ДТП на мостовом переходе через Волгу, где столкнулись сразу три автомобиля, погиб один человек. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. По предварительным данным, водитель легкового "Mercedes" выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2104. Затем произошло столкновение еще с двумя легковыми машинами. Известно, что в результате ДТП погиб 63-летний водитель "четверки". Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает оперативно-следственная группа.
Прочитана: 171 раз
|Расследования
|22.01.2018 12:41 (Обновлено: 22.01.2018 12:48)
Похитившие 6 миллионов рублей сотрудницы Николаевского почтамта скоро предстанут перед судом. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По материалам дела, 56-летнюю начальницу главной кассы отделения обвиняют в присвоении почти 5,5 миллиона рублей. Еще около 240 тысяч украла ее 59-летняя подчиненная. Пропажа денег вскрылась во время ревизии отделения. Свою вину женщины признали и даже вернули часть украденного. Расследованием дела занимались сотрудники регионального УФСБ. Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в Николаевский районный суд. Известно, что в ожидании суда обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Прочитана: 370 раз
|Происшествия
|22.01.2018 12:09
О гибели семьи из четырех человек, среди которых девочка-подросток, от отравления монооксидом углерода сообщили ИА "Высота 102" представители экстренных служб региона. Трагедия произошла сегодня днем в Жирновском районе в селе Верхняя Добринка. 14-летняя девочка, 57-летняя женщина и двое мужчин 56 и 32 лет погибли от воздействия токсичного газа еще до прибытия скорой помощи. Предполагаемой причиной трагедии стало нарушение правил использования газовой колонки. Как сообщила информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данному факту сейчас проводится проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства трагедии. Уже известно, что первыми тревогу...
Прочитана: 1500 раз
|Расследования
|22.01.2018 12:07 (Обновлено: 22.01.2018 12:09)
В Волгограде представителя госзаказчика наказали за бардак с аукционной документацией по объекту ЧМ-2018
Руководителю контрактной службы государственного заказчика Оксане Шишкановой придется заплатить штраф за неполное размещение данных по аукциону. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в нарушение требований, женщина не полностью опубликовала данные по аукциону на выполнение капремонта некоторых помещений волгоградской БСМП №25. Например, не была опубликована проектная документация, которая необходима для расчетов, производимых участниками аукциона. В связи с этим городская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. А региональное управление УФАС оштрафовало Шишканову на 15 тысяч рублей. Напомним, что капремонт больницы №25 в Волгограде проводится к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года.
Прочитана: 529 раз
|Расследования
|22.01.2018 11:47
Краснооктябрьский районный суд постановил арестовать на сутки водителя автобуса №21, который совершил ДТП и покинул место происшествия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление райсуда, ДТП произошло на остановке общественного транспорта "Титова" по направлению из Тракторозаводского района в сторону центра города. Водитель автобуса "Волгабас" не выдержал безопасный боковой интервал и совершил наезд на стоящий автомобиль "Лада Калина". После этого водитель автобуса покинул место ДТП. На суде он пояснил, что не почувствовал столкновения с припаркованным автомобилем. Оставление места ДТП, согласно законодательству, предусматривает лишение прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток. С учетом обстоятельств дела,...
Прочитана: 663 раз
|Происшествия
|22.01.2018 11:16 (Обновлено: 22.01.2018 11:29)
Бдительный охранник одного из сетевых магазинов в Красноармейском районе Волгограда оперативно вызвал коллег из ЧОПа после того, как торговую точку посетил мужчина в форме сотрудника полиции. Страж порядка уточнил у охранника, что магазин работает круглосуточно, а затем оставил небольшой рюкзак в шкафчике для временного хранения вещей и ушел. Как стало известно ИА «Высота 102», после того, как подъехал наряд полиции, выяснилось, что рюкзак действительно оставил полицейский. Он дежурил на участке вблизи магазина и, чтобы не носить с собой взятую из дома еду, решил воспользоваться шкафчиком . После того, как сотрудники магазина, ЧОПовцы и полицейские убедились, что содержимое рюкзака не несет...
Прочитана: 882 раз
|Общество
|22.01.2018 11:02
Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, приступили к практическим занятиям по тактической подготовке на полигоне "Прудбой" в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, более 50 военнослужащих под руководством опытных инструкторов совершенствуют практические навыки по оборудованию огневых позиций, разведке целей и маскировке, которая является важнейшей частью боевой деятельности снайпера. Также стрелков научат вести наблюдение и поиск целей. Занятия продлятся в течение недели.
Прочитана: 466 раз
|Происшествия
|22.01.2018 09:39
Один человек погиб и еще четверо пострадали при аварии во Фроловском районе, на 852 километре трассы Р-22 "Каспий". Как сообщили ИА "Высота 102" представители экстренных служб региона, вечером там столкнулись "Nissan Almera" и "Toyota Highlander". По имеющимся сведениям, на месте от полученных травм погиб 47-летний пассажир "Nissan". В Михайловскую ЦРБ с черепно-мозговой травмой и травмой живота была доставлена 52-летняя женщина и 43-летний мужчина с несколькими переломами ноги. Еще двое молодых людей 20 и 22 лет от госпитализации отказались. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария, по предварительным данным, произошла около 19:30....
Прочитана: 1804 раз
|Расследования
|22.01.2018 09:35 (Обновлено: 22.01.2018 09:36)
Четверо работников депо Петров Вал Камышинского района осуждены за кражу чужого имущества группой лиц по предварительному сговору. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского транспортного прокурора Александр Аллахвердов, три машиниста и один помощник машиниста, занимающиеся эксплуатацией тягового подвижного состава, признаны виновными в пяти эпизодах кражи. Установлено, что в период с сентября 2016 года по июнь 2017 года они совершили хищение с локомотивов 29 индуктивных шунтов, необходимых для их стабильной работы, чем причинили ущерб ОАО "Российские железные дороги" на общую сумму более 679 тысяч рублей. При этом, преступления были совершены во время движения локомотивов. Их задержали в конце июня прошлого года...
Прочитана: 772 раз
|Происшествия
|22.01.2018 09:23
Три человека, в числе которых маленькая девочка, отравились угарным газом. Как сообщили ИА "Высота 102" представители экстренных служб региона, в Кировском районе в доме №82 по улице Воронкова от действия токсичного вещества пострадала 10-летняя девочка Это произошло около 10 часов вечера. Она была госпитализирована в больницу СМП №25 с легким отравлением. Уже ночью, в то же медучреждение поступили с отравлением средней степени тяжести 36-летний мужчина и 39-летняя женщина. В обоих случаях возможной причиной несчастья специалисты называют нарушение правил эксплуатации газовой колонки.
Прочитана: 577 раз
|Происшествия
|21.01.2018 20:04
О двоих пострадавших при ДТП в Советском районе - девочке-подростке и молодом человеке - сообщили ИА "Высота 102" представители экстренных служб региона. Авария произошла сегодня около пяти часов вечера на проспекте Университетском, рядом с остановкой Зеленое кольцо. 15-летняя девочка и 19-летний молодой человек были сбиты грузовиком. С травмами их доставили в больницу СМП №7. Известно что у молодого человека повреждены грудная клетка и живот, у девочки диагностирована тупая травма живота. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, в 17:02 43-летний водитель грузового "Hyundai" сбил двоих пешеходов. Молодые люди переходили дорогу в неустановленном месте в темноте и в одежде без световозвращающих элементов.
Прочитана: 7564 раз
|Общество
|21.01.2018 18:19
Последствия прошедшего сегодня в Волгограде ледяного дождя устраняют порядка 75 единиц спецтехники. В течение всего дня дорожные бригады наносили противогололедные материалы на проезжую часть, коммунальные службы чистили и обрабатывали реагентами остановочные карманы, пешеходные зоны, подходы к социальным учреждениям. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, сегодня днем за дневную смену на улицах города было рассыпано более 300 тонн противогололедных реагентов, в том числе около 20 тонн раствора бишофита. Дорожники вывезли с проезжей части городских улиц около 350 кубометров снега. В ночные часы на очистку и обработку улиц выйдут порядка 80 дорожных машин. ...
Прочитана: 2890 раз
|Аналитика
|21.01.2018 17:10
2 февраля мы отпразднуем 75-ю годовщину победы под Сталинградом. Сколько сегодня осталось живых очевидцев тех событий – участников Сталинградской битвы? Какую правду о войне они рассказывают иностранцам и своим потомкам? И что в итоге знает современная молодежь о Сталинградской битве – смотрите в программе «Взгляд с Высоты».
Прочитана: 21650 раз
|Общество
|21.01.2018 15:59
Волгоградское УФАС приостановило подведение итогов аукциона на капремонт здания по проспекту Ленина, 9, где сейчас располагается администрация Волгоградской области и облдума. Как сообщает ИА «Высота 102», на положения конкурса на выполнение работ по ремонту и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание обкома КПСС и облисполкома» пожаловалось ООО «Азия Плюс». По мнению компании, в частности, заказчик – исполнительная дирекция администрации Волгоградской области – неправомерно выставила требования о наличии у участников как строительного опыта, так и опыта в проведении работ на объекте культурного наследия. В фирме посчитали разумным требование опыта работ лишь в одной или другой сфере. К...
Прочитана: 4474 раз
22 января 12:07
22 января 11:47
22 января 11:02
22 января 10:33
Волгоградцы все чаще ищут защиты у народных избранников 23
21 января 18:19
21 января 17:10
21 января 11:51
20 января 19:04
Общество
22 января 11:02
22 января 10:33
Волгоградцы все чаще ищут защиты у народных избранников 23
21 января 18:19
21 января 10:27
19 января 13:42
19 января 08:05
18 января 22:51
18 января 15:01
18 января 10:16
18 января 09:52
17 января 17:40
17 января 16:17
17 января 16:15
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 22 Января, Пн
Волгоград
Пасмурно, температура 0..-2 С, давление 749..751 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
22 Января, Пн
|1 $
|56.5892 руб.
|1 €
|69.3953 руб.
|1 GBP
|78.8231 руб.
|1 CHF
|59.2930 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
«Высота 102 ТВ»: Более 20 тысяч жителей Волгоградской области поддержали традицию крещенских купаний10
Просмотров: 29377
Подозреваемого в участии в кровавом конфликте в Красноармейском районе Волгограда доставили в суд (ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ - ВИДЕОЭКСКЛЮЗИВ)
Просмотров: 22229
Просмотров: 17217
Просмотров: 11720
Просмотров: 8549
Просмотров: 7958
Просмотров: 7371
Просмотров: 5882
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +41 / 9-
Рекомендации: +39 / 2-
Рекомендации: +37 / 10-
Рекомендации: +35 / 0-
Пока «Ротор-Волгоград» заканчивал тренировки на курорте, «Ротор-Волгоград-2» замерзал на заснеженном поле10
Рекомендации: +35 / 1-
Рекомендации: +34 / 3-
Рекомендации: +34 / 3-
Рекомендации: +33 / 2-
Рекомендации: +33 / 1-
Рекомендации: +33 / 5-