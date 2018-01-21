Волгоградцы все чаще ищут защиты у народных избранников

В Волгоградскую областную думу в 2017 году поступило 2 тыс. 7 обращений граждан, что на 7,5 % больше, чем в 2016-м. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, среди них - 1453 письменных обращений, 554 – через интернет-приемную.

Больше всего волгоградцев интересовали вопросы здравоохранения. Обращений по этой теме поступило 32% от общего количества, но по сравнению с 2016 годом это на 3% меньше. Далее по актуальности следуют вопросы строительства, коммунального хозяйства и социальной защиты населения. При этом число обращений по вопросам соцзащиты уменьшилось на 4% по сравнению с 2016 годом, отметили в думе. На третьем месте – вопросы транспорта и дорожного хозяйства.



