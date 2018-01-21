Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Волгоградской области

Один человек погиб и еще четверо пострадали при аварии во Фроловском районе, на 852 километре трассы Р-22 "Каспий". Как сообщили ИА "Высота 102" представители экстренных служб региона, вечером там столкнулись "Nissan Almera" и "Toyota Highlander". По имеющимся сведениям, на месте от полученных травм погиб 47-летний пассажир "Nissan". В Михайловскую ЦРБ с черепно-мозговой травмой и травмой живота была доставлена 52-летняя женщина и 43-летний мужчина с несколькими переломами ноги. Еще двое молодых людей 20 и 22 лет от госпитализации отказались.

Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария, по предварительным данным, произошла около 19:30. 32-летний водитель "Nissan Almera" превысил скорость, и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в кроссовер "Toyota Highlander" 48-летнего жителя Астраханской области. При столкновении пострадали водитель и пассажиры "Toyota", а также пассажиры "Nissan".