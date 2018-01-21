Четверо работников депо Петров Вал Камышинского района осуждены за кражу чужого имущества группой лиц по предварительному сговору. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского транспортного прокурора Александр Аллахвердов, три машиниста и один помощник машиниста, занимающиеся эксплуатацией тягового подвижного состава, признаны виновными в пяти эпизодах кражи. Установлено, что в период с сентября 2016 года по июнь 2017 года они совершили хищение с локомотивов 29 индуктивных шунтов, необходимых для их стабильной работы, чем причинили ущерб ОАО "Российские железные дороги" на общую сумму более 679 тысяч рублей. При этом, преступления были совершены во время движения локомотивов. Их задержали в конце июня прошлого года после очередного преступления. Работникам депо назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет условно. Приговор в законную силу не вступил.



