В Волгограде дорожники очищают улицы от ледяного дождя

Последствия прошедшего сегодня в Волгограде ледяного дождя устраняют порядка 75 единиц спецтехники. В течение всего дня дорожные бригады наносили противогололедные материалы на проезжую часть, коммунальные службы чистили и обрабатывали реагентами остановочные карманы, пешеходные зоны, подходы к социальным учреждениям. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, сегодня днем за дневную смену на улицах города было рассыпано более 300 тонн противогололедных реагентов, в том числе около 20 тонн раствора бишофита. Дорожники вывезли с проезжей части городских улиц около 350 кубометров снега. В ночные часы на очистку и обработку улиц выйдут порядка 80 дорожных машин.

По прогнозам синоптиков, сегодня на территории Волгограда и области продолжится образование гололедно-изморозевых отложений и налипание мокрого снега. В связи с неблагоприятным прогнозом администрация Волгограда призывает водителей быть бдительными на дорогах, особенно вблизи высотных сооружений, рекламных конструкций, высоких деревьев, соблюдать безопасную дистанцию, не использовать при передвижении на автотранспорте летнюю резину, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле – это поможет обеспечить приоритетное движение наземного городского пассажирского транспорта, а также техники дорожно-коммунальных служб города.