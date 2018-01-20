Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 21.01.2018 18:19

В Волгограде дорожники очищают улицы от ледяного дождя


Последствия прошедшего сегодня в Волгограде ледяного дождя устраняют порядка 75 единиц спецтехники. В течение всего дня дорожные бригады наносили противогололедные материалы на проезжую часть, коммунальные службы чистили и обрабатывали реагентами остановочные карманы, пешеходные зоны, подходы к социальным учреждениям. Как сообщили ИА "Высота 102"  в администрации города, сегодня днем за дневную смену на  улицах города было рассыпано более 300 тонн противогололедных реагентов, в том числе около 20 тонн раствора бишофита. Дорожники вывезли с проезжей части городских улиц около 350 кубометров снега.  В ночные часы на очистку и обработку улиц выйдут порядка 80 дорожных машин.
По прогнозам синоптиков, сегодня на территории Волгограда и области продолжится образование гололедно-изморозевых отложений и налипание мокрого снега.  В связи с неблагоприятным прогнозом администрация Волгограда призывает водителей быть бдительными на дорогах, особенно вблизи высотных сооружений, рекламных конструкций, высоких деревьев, соблюдать безопасную дистанцию, не использовать при передвижении на автотранспорте летнюю резину, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле – это поможет обеспечить приоритетное движение наземного городского пассажирского транспорта, а также техники дорожно-коммунальных служб города.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгоградской области потерявшая дом в результате природного пожара семья осталась без жилищного сертификатаВ старый Новый год жители Волгограда и области подарили президенту России свои автографыВ КСП Волгоградской области хотят продолжить оптимизацию учреждений культурыВ Волгограде на деньги Минкульта РФ снимают документальный фильм о «Старой Сарепте»В Волгоградской области власти отчитались о подготовке к юбилею победы в Сталинградской битве
 
Актуальные интервью и комментарии

Иностранные студенты волгоградских вузов сказали спасибо Сталинграду

Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»

Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы

Сегодня 40 иностранных студентов, которые учатся в волгоградских вузах, собрались в музее-панораме "Сталинградская битва", чтобы выразить...

Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области с любовью и юмором рассказали о жизни четвероногих питомцев, которые, в общем-то, повторяют жизненный...

Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...

Аналитика 21.01.2018 17:10 (Обновлено: 21.01.2018 19:19)

2 февраля мы отпразднуем 75-ю годовщину победы под Сталинградом. Сколько сегодня осталось живых очевидцев тех событий – участников Сталинградской битвы? Какую правду о войне они рассказывают иностранцам и своим потомкам? И что в итоге знает современная молодежь о Сталинградской битве – смотрите в программе «Взгляд с Высоты». 
Прочитана: 4200 раз
Общество 21.01.2018 15:59

Волгоградское УФАС остановило капремонт здания администрации регионаВолгоградское УФАС приостановило подведение итогов аукциона  на капремонт  здания по проспекту Ленина, 9, где сейчас располагается администрация Волгоградской области и облдума. Как сообщает ИА «Высота 102», на положения конкурса на выполнение работ по ремонту и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание обкома КПСС и облисполкома» пожаловалось ООО «Азия Плюс». По мнению компании, в частности, заказчик – исполнительная дирекция администрации Волгоградской области – неправомерно выставила требования о наличии у участников как строительного опыта, так и опыта в проведении работ на объекте культурного наследия. В фирме посчитали разумным требование  опыта работ лишь в одной или другой сфере. К...
Прочитана: 2796 раз
Происшествия 21.01.2018 11:51

Тела троих пропавших нашли через четыре дня после смертельного ДТП в Волгоградской области Тела  троих пропавших, предположительно погибших 16 января, нашли в Серафимовичском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, житель Серафимовича сообщил, что его 35-летний сын Олег Шкарпетин со своим знакомым-ровесником Андреем Панферовым и его 31-летней супругой Марией уехали из дома на "Hyundai Solaris" и не вернулись. А накануне, на шестом километре дороги "Серафимович - хутор Большой -хутор Пронин", в кювете, нашли  изувеченный автомобиль. Рядом с ним лежали тела пропавших с характерными для ДТП травмами.  ...
Прочитана: 12552 раз
Общество 21.01.2018 11:48

Почти шесть тысяч ресурсов-пособий для наркоманов нашли в 2017 году  во всемирной паутине активисты волонтерского антинаркотического молодежного движения региона. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. После проверок сайтов сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка, Роскомнадзором были заблокированы 2466 интернет-ресурсов.  Отметим, что всего в минувшем году в городе и области правоохранители изъяли  почти 380 килограммов дурманящих веществ (что в два с лишним раза больше,  чем в 2016). Из них большая часть - наркотики каннабисной группы - более 320 килограммов. Также наркоторговцы лишились 51 килограмма "синтетики" и восьми с лишним килограммов опиатов....
Прочитана: 902 раз
Аналитика 21.01.2018 11:48

Большая часть опрошенных в ходе выборочного исследования репродуктивных планов населения заявила о необходимости обязательно  регистрировать брак. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, такой точки зрения придерживаются 65,6% опрошенных женщин и 58,6% опрошенных мужчин относительно первого брака. 27,3% опрошенных женщин выразились менее категорично и заявили лишь о желательности заключения официального брака. Их поддержали 31,4% мужчин-респондентов. Всего лишь 7,1% женщин не считают нужным оформлять официальный союз, на их стороне – 10% мужчин. А вот что касается повторного брака, то тут опрошенные менее категоричны. Так, за обязательное заключение союза  высказались лишь 35,6% женщин и 30,4% мужчин. А 19,4% респондентов-женщин готовы...
Прочитана: 775 раз
Общество 21.01.2018 10:27

Более чем наполовину удалось снизить начальную цену контракта на закупку металлодетекторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победителем аукциона стало ООО «Группа компаний «Ира-Пром», которое предложило цену в 30 миллионов 700 тысяч рублей. Тогда как бюджет области готов был заплатить 70 миллионов рублей за поставку 600 стационарных  и 600 ручных металлодетекторов. Заказчиком выступил комитет по делам казачества и национальностей Волгоградской области.  Оборудование для поиска запрещенных предметов при досмотре граждан планируется установить во всех районах и городских округах Волгоградской области. Больше всего стационарных металлодетекторов появится  в Волгограде – около 200 единиц, в Волжском – 64, а, например,...
Прочитана: 838 раз
Общество 21.01.2018 08:21

В Волгограде фирма через суд взыскивает долги за исчезнувшую дорожную разметку Волгоградская фирма, которая занимается нанесением дорожной разметки на городские улицы, через суд взыскивает задолженность за работы, выполненные еще в мае прошлого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, ООО "Учебно-научно-производственное предприятия "Аспект" обратилось с исками в суд к ООО "Дирекции дорожного строительства" о взыскании задолженности за выполненные работы по нанесению разметки в Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда. Сумма претензий - более 335 тысяч рублей. По материалам дела, "УНПП "Аспект" еще в мае выполнил работы по нанесению разметки на отремонтированные улицы Римского-Корсакова, Хорошева и Козловской. Несмотря на то, что заказчик принял выполненные работы...
Прочитана: 3039 раз
Экология 20.01.2018 19:04

Более 900 тысяч штук сеянцев сосны крымской и обыкновенной, акации и ясеня высадят до 1 мая этого года в трех районах Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, работы по искусственному лесовосстановлению на территории Жирновского, Руднянского и Ольховского лесничеств заказал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. На эти цели запланировано почти 4 миллиона рублей. В общей сложности в трех районах будет произведена посадка сеянцев на площади 145 га и дополнительных лесных культур на площади 138,5 га. 
Прочитана: 8738 раз
Расследования 20.01.2018 15:35

Подозреваемый в  стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе, находящийся в больнице, арестован. Как стало известно  ИА “Высота 102”,   такое решение было принято на выездном судебном заседании, которое прошло в медучреждении. Срок ареста составляет два месяца. Сегодня же Центральный суд Волгограда продлил содержание под стражей еще для одного подозреваемого - 24-летнего жителя Светлоярского района Алиджавата Али оглы Алмасова - на 72 часа. Напомним, накануне представители правоохранительных органов сообщили о задержании  35-летнего мужчины, доставленного в больницу в числе пострадавших и  еще двоих человек. Сам инцидент произошел в четверг около 19:00 рядом с домом №2 по проспекту Героев Сталинграда, около...
Прочитана: 7338 раз
Культура 20.01.2018 15:30

Театрам и музеям Волгоградской области выделили квоту на бесплатные билетыУчреждения культуры Волгоградской области  могут выделять не более 1% от имеющихся мест для бесплатного посещения спектаклей, выставок, концертов или продажи билетов по сниженной цене. Об этом  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, подписанный в администрации региона. Причем каждый случай предоставления льготы на культурный отдых должен подтверждаться соответствующим приказом, где оговариваются время, место, условия выделения бесплатного билета и основание для оказания такой услуги. Напомним, ранее проверки КСП Волгоградской области выявили многочисленные факты безучетного и бесконтрольного выделения бесплатных билетов на посещение спектаклей волгоградских театров, что, по мнению аудиторов, привело к недополучению значительной доли доходов учреждений культуры.  
Прочитана: 2609 раз
Расследования 20.01.2018 15:08

Подозреваемого в участии в кровавом конфликте в Красноармейском районе Волгограда доставили в суд (ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ - ВИДЕОЭКСКЛЮЗИВ) На 72 часа продлен срок содержания под стражей подозреваемому  в драке со  стрельбой в Красноармейском районе. Такое решение принял сегодня Центральный суд Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" из зала суда,  в отношении Алиджавата Али оглы Алмасова.  24-летний житель Светлоярского района Волгоградской области, между тем, на суде отрицал свою причастность к происшествию. По его словам, он проезжал мимо на своем автомобиле, когда увидел массовую драку и окровавленных мужчин, среди которых узнал своих односельчан. По его утверждению, он всего лишь оказал помощь в доставке пострадавших в больницу.  Алмасов переживал, что в связи с задержанием не сможет присутствовать на предзащите диплома...
Прочитана: 20512 раз
Общество 20.01.2018 13:21

В Волгограде противникам капремонта проблемного дома грозит судВ Волгограде ремонт дома №2 по ул. Невской может быть приостановлен из-за жильцов четырех квартир. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в настоящее время в жилом здании ведутся работы по стяжке фасада и части  жилых помещений металлическими лентами, которые позволят перейти ко второму этапу реконструкции -  усилению фундамента. Согласно проектной документации для наиболее прочной стяжки  конструкции второго подъезда должны быть скреплены с первым и третьим.  Специалисты  заканчивают крепление металлических лент в последней квартире второго подъезда и готовы перейти к работам в соседних подъездах. Однако   жители четырех квартир первого и третьего подъездов, несмотря на  ряд разъяснительных встреч, до сих...
Прочитана: 4549 раз
Расследования 20.01.2018 10:45

Волгоградская полиция просит помочь в поиске экс-депутата ГосдумыИзображение бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области на листовке с пометкой «розыск» распространили волгоградские полицейские. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация появилась на сайте регионального главка. «Главным управлением МВД России по Волгоградской области по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере разыскивается Михеев Олег Леонидович, 01.11.1967 года рождения. Приметы: на вид 50-55 лет, славянской внешности, среднего телосложения, волос темно-русый, - говорится в сообщении. - Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Михеева О.Л., сообщить по телефонам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области 8 (8442) 30-71-78, 30-71-79, дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской...
Прочитана: 11314 раз
Происшествия 20.01.2018 09:39

Трагедия случилась сегодня утром на трассе «Москва-Волгоград». Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном Главке, водитель автомашины «СанЙонг Актион», стоявшей на регистрационном учете в Калмыкии,  выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с седельным тягачом «Мерседес Бенц». В результате ДТП водитель и пассажир кроссовера  от полученных травм скончались. Их личности устанавливаются.
Прочитана: 5263 раз
Происшествия 20.01.2018 09:35

Трагическое ДТП случилось  сегодня ночью в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 19-летний житель р.п. Городище, управляя автомашиной «ВАЗ-2107» (на задней оси установлено 1 зимнее шипованое колесо), двигаясь по ул. Историческая,  в районе рынка «Русь» не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир от полученных травм скончались. В больницу №25 с ушибами и переломами доставлены двое 19-летних пассажиров автомашины. 
Прочитана: 6924 раз


21 января 18:19
В Волгограде дорожники очищают улицы от ледяного дождяСмотреть фотографии
21 января 17:10
Программа «Взгляд с Высоты»: Молодые потомки защитников Сталинграда теряют память о войне Комментарии8Cмотреть видео
21 января 15:59
Волгоградское УФАС остановило капремонт здания администрации регионаСмотреть фотографии
21 января 11:51
Тела троих пропавших нашли через четыре дня после смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21 января 11:48
Активисты помогли волгоградским полицейским найти наркотики в интернете
21 января 11:48
Жители Волгоградской области предпочитают официальный брак гражданскому
21 января 10:27
Волгоградская область сэкономила на металлодетекторах
21 января 08:21
В Волгограде фирма через суд взыскивает долги за исчезнувшую дорожную разметкуСмотреть фотографии
20 января 19:04
На севере Волгоградской области высадят новый лес
20 января 15:35
В больнице арестован подозреваемый в стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе Волгограда
20 января 15:30
Театрам и музеям Волгоградской области выделили квоту на бесплатные билетыСмотреть фотографии
20 января 15:08
Подозреваемого в участии в кровавом конфликте в Красноармейском районе Волгограда доставили в суд (ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ - ВИДЕОЭКСКЛЮЗИВ)Смотреть фотографииCмотреть видео
20 января 13:21
В Волгограде противникам капремонта проблемного дома грозит судСмотреть фотографии
20 января 10:45
Волгоградская полиция просит помочь в поиске экс-депутата ГосдумыСмотреть фотографии
20 января 09:39
На трассе "Москва-Волгоград" разбилась иномарка из Калмыкии: двое погибших
20 января 09:35
В Волгограде на улице Исторической оборвалась жизнь двух 19-летних, двое их ровесников в больнице
20 января 05:54
В Волгоградской области благословили хоккейную команду имени Алексея МаресьеваСмотреть фотографии
19 января 20:03
«Высота 102 ТВ»: Более 20 тысяч жителей Волгоградской области поддержали традицию крещенских купаний Комментарии10Cмотреть видео
19 января 18:08
Жителей Волгограда ждут на анализы Комментарии14Смотреть фотографии
19 января 17:01
В Волгоградской области установили охранные зоны двух рек Комментарии2
Общество
21 января 18:19
В Волгограде дорожники очищают улицы от ледяного дождяСмотреть фотографии
21 января 15:59
Волгоградское УФАС остановило капремонт здания администрации регионаСмотреть фотографии
21 января 11:48
Активисты помогли волгоградским полицейским найти наркотики в интернете
21 января 10:27
Волгоградская область сэкономила на металлодетекторах
21 января 08:21
В Волгограде фирма через суд взыскивает долги за исчезнувшую дорожную разметкуСмотреть фотографии
20 января 13:21
В Волгограде противникам капремонта проблемного дома грозит судСмотреть фотографии
19 января 13:42
Депутат Госдумы от Волгоградской области выберет лучшую в стране патриотическую песню Комментарии38Смотреть фотографии
19 января 11:28
В Волгограде на дни матчей ЧМ по футболу закончились места в гостиницах Комментарии36
19 января 10:44
В Волгограде зачищают Сурский сквер для будущего памятника строителям Комментарии47Смотреть фотографии
19 января 08:05
Ночь на Крещение глава Волгоградской области встретил в храме Михайловского района Комментарии40Смотреть фотографии
18 января 23:17
В Волгограде окунаться в купели стали за несколько часов до Крещения (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18 января 22:51
В Волгограде осветили эстакаду Центральной набережной Комментарии3Смотреть фотографии
18 января 15:37
Роспотребнадзор «работает» с ценами в гостиницах Волгограда перед ЧМ-2018 Комментарии7Смотреть фотографии
18 января 15:27
Двадцать тысяч волгоградцев внесли на карту убитых дорог опасные места Комментарии2
18 января 15:01
При ремонте здания ИВС в Волгоградской области пулестойкие стекла подменили на обычные Комментарии12
18 января 13:37
Госстройнадзор предупредил о грядущих проверках дружественных власти застройщиков Комментарии11
18 января 13:34
В Волгограде на Центральной набережной установили купель для крещенских купаний Комментарии18Смотреть фотографии
18 января 10:46
Жительнице Волгограда не разрешили потратить маткапитал на покупку дачи Комментарии9
18 января 10:16
Чиновникам Волгоградской области порекомендовали учить законы Комментарии26
18 января 09:52
Жители Волгограда «лечатся» от простуды в Интернете Комментарии9Смотреть фотографии
17 января 17:40
В Волжском установят двухметровый символ ЧМ-2018 Комментарии6
17 января 16:17
Волгоградки чаще становятся мамами знойным летом Комментарии1Смотреть фотографии
17 января 16:15
Обманутым дольщикам «АхтубаСитиПарк» отказали в иске к губернатору Волгоградской области Комментарии24Смотреть фотографии
17 января 15:39
В Дзержинском районе Волгограда разбирают конструкции многоквартирного долгостроя Комментарии6Смотреть фотографии
17 января 15:35
Сотни жителей многоэтажки в Волгограде попросили омбудсмена о "горячей" поддержке Комментарии3
17 января 15:07
В Волгограде объявили о начале приёма заявок на конкурс «Территория РУСАЛа» Комментарии2Смотреть фотографии
17 января 13:52
Волжане не поверили в безопасность цеха по уничтожению ядохимикатов Комментарии5Смотреть фотографии
17 января 13:29
В домах престарелых Волгоградской области нашли лишние койки Комментарии8Смотреть фотографии
17 января 12:42
Брошенной матерью 3-летней девочке из Волгограда просят помочь сделать первый шаг Комментарии15Смотреть фотографии
17 января 10:56
В скудной казне Волгограда нет денег на щебеночную дорогу на острове Сарпинский Комментарии27Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

  Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

Товары для вашего здоровья и безопасности (8442) 27-06-74

    
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
   
День 21 Января, Вс
Волгоград
Пасмурно, температура -1..-3 С, давление 747..749 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 6 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
21 Января, Вс
1 $ 56.5892 руб.
1 € 69.3953 руб.
1 GBP 78.8231 руб.
1 CHF 59.2930 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
       
       

 

Обсуждают в форуме

Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходыКомментарии152
Экс-заместителю губернатора Волгоградской области закрыли вход на заводКомментарии60
В Волгоградской области подрядчику из-за воды снизили штраф за срыв сроков ремонта мостаКомментарии52
Волгоградский региональный штаб Владимира Путина начнет работу в день Крещения ГосподняКомментарии48
В Волгограде зачищают Сурский сквер для будущего памятника строителямКомментарии47
Сопредседателями штаба президента России в Волгограде стали фермер, промышленник и врачКомментарии44
Ученые московских вузов запретят летать мошке во время ЧМ-2018 в ВолгоградеКомментарии42
Ночь на Крещение глава Волгоградской области встретил в храме Михайловского районаКомментарии40
Губернатор предлагает сделать 2 февраля выходным днем в Волгоградской областиКомментарии39
Депутат Госдумы от Волгоградской области выберет лучшую в стране патриотическую песнюКомментарии38
В Волгограде на дни матчей ЧМ по футболу закончились места в гостиницахКомментарии36
Полиция ищет отпущенного судом волгоградского бутлегера из промзоныКомментарии35
«Да будет свет!»: Власти Волгограда и концессионер готовятся подписать соглашение на миллиард рублейКомментарии35
Найдены участники стрельбы и поножовщины на юге ВолгоградаКомментарии32
Курильщик посадил в Волгограде первый самолет в новом годуКомментарии29

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Более 20 тысяч жителей Волгоградской области поддержали традицию крещенских купанийКомментарии10
Просмотров: 24518
Подозреваемого в участии в кровавом конфликте в Красноармейском районе Волгограда доставили в суд (ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ - ВИДЕОЭКСКЛЮЗИВ)
Просмотров: 18832
Тела троих пропавших нашли через четыре дня после смертельного ДТП в Волгоградской области
Просмотров: 11720
«Высота 102 ТВ»: Росгвардейцы Волгоградской области помогут в воспитании нового поколения «мальчишей-кибальчишей»Комментарии12
Просмотров: 9957
Волгоградская полиция просит помочь в поиске экс-депутата Госдумы
Просмотров: 8615
В Волгограде в результате перестрелки и резни три человека получили ранения, один убит (ВИДЕО)Комментарии11
Просмотров: 6350
Найдены участники стрельбы и поножовщины на юге ВолгоградаКомментарии32
Просмотров: 5882
В Волгограде окунаться в купели стали за несколько часов до Крещения (ВИДЕО)
Просмотров: 5077
В больнице арестован подозреваемый в стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе Волгограда
Просмотров: 4976
В Волгограде на дни матчей ЧМ по футболу закончились места в гостиницахКомментарии36
Просмотров: 4544

Рекомендуемые к прочтению новости

Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходыКомментарии152
Рекомендации: +96 / 35-
Экс-заместителю губернатора Волгоградской области закрыли вход на заводКомментарии60
Рекомендации: +41 / 9-
Волгоградская полиция просит помочь в поиске экс-депутата Госдумы
Рекомендации: +33 / 9-
В скудной казне Волгограда нет денег на щебеночную дорогу на острове СарпинскийКомментарии27
Рекомендации: +33 / 3-
В Волгоградской области наркоплантаторы производили зелье в промышленных масштабахКомментарии14
Рекомендации: +32 / 1-
Сотни жителей многоэтажки в Волгограде попросили омбудсмена о "горячей" поддержкеКомментарии3
Рекомендации: +32 / 0-
РФС признал заслуги академии «Ротор» в развитии детского футболаКомментарии9
Рекомендации: +31 / 0-
Брошенной матерью 3-летней девочке из Волгограда просят помочь сделать первый шагКомментарии15
Рекомендации: +30 / 3-
Актер и продюсер Александр Тютрюмов загорелся идеями о съемках новых фильмов о Волгоградской областиКомментарии9
Рекомендации: +29 / 1-
Губернатор предлагает сделать 2 февраля выходным днем в Волгоградской областиКомментарии39
Рекомендации: +29 / 14-