Волгоградское УФАС приостановило подведение итогов аукциона на капремонт здания по проспекту Ленина, 9, где сейчас располагается администрация Волгоградской области и облдума. Как сообщает ИА «Высота 102», на положения конкурса на выполнение работ по ремонту и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание обкома КПСС и облисполкома» пожаловалось ООО «Азия Плюс». По мнению компании, в частности, заказчик – исполнительная дирекция администрации Волгоградской области – неправомерно выставила требования о наличии у участников как строительного опыта, так и опыта в проведении работ на объекте культурного наследия. В фирме посчитали разумным требование опыта работ лишь в одной или другой сфере.К слову, в аукционе приняла участие лишь одна, известная по серьезным заказам компания – «Приволжтрансстрой». Она и должна стать победителем и освоить около 41 миллионов рублей из бюджета области, если в антимонопольном органе не найдут нарушений при организации госзаказа. Напомним, «Приволжтрансстрой» в настоящее время реконструирует ГДЮЦ, также строит храм Александра Невского. К слову, ремонт в здании администрации Волгоградской области затевается для создания регионального организационно-технического комплекса оперативного управления, который неформально называют «штабом» губернатора.