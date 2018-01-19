|Общество
|21.01.2018 10:27
Волгоградская область сэкономила на металлодетекторах
Более чем наполовину удалось снизить начальную цену контракта на закупку металлодетекторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победителем аукциона стало ООО «Группа компаний «Ира-Пром», которое предложило цену в 30 миллионов 700 тысяч рублей. Тогда как бюджет области готов был заплатить 70 миллионов рублей за поставку 600 стационарных и 600 ручных металлодетекторов. Заказчиком выступил комитет по делам казачества и национальностей Волгоградской области. Оборудование для поиска запрещенных предметов при досмотре граждан планируется установить во всех районах и городских округах Волгоградской области. Больше всего стационарных металлодетекторов появится в Волгограде – около 200 единиц, в Волжском – 64, а, например, в Старой Полтавке – всего 2.
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Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Происшествия
|21.01.2018 11:03
Мужчина погиб при пожаре в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, трагедия произошла накануне на улице Заречной в хуторе Галушинский. Сообщение о возгорании в частном деревянном доме поступило на пульт дежурного в 9:38, а уже через 20 минут бойцы пожарно-спасательной части № 47 сообщили, что огонь ликвидирован. Известно, что к моменту прибытия расчетов дом был полностью объят пламенем. При осмотре пепелища пожарные нашли тело 62-летнего местного жителя. Как полагают специалисты, его погубило небрежное обращение с огнём.
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|Общество
|21.01.2018 08:21
Волгоградская фирма, которая занимается нанесением дорожной разметки на городские улицы, через суд взыскивает задолженность за работы, выполненные еще в мае прошлого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, ООО "Учебно-научно-производственное предприятия "Аспект" обратилось с исками в суд к ООО "Дирекции дорожного строительства" о взыскании задолженности за выполненные работы по нанесению разметки в Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда. Сумма претензий - более 335 тысяч рублей. По материалам дела, "УНПП "Аспект" еще в мае выполнил работы по нанесению разметки на отремонтированные улицы Римского-Корсакова, Хорошева и Козловской. Несмотря на то, что заказчик принял выполненные работы...
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|Экология
|20.01.2018 19:04
Более 900 тысяч штук сеянцев сосны крымской и обыкновенной, акации и ясеня высадят до 1 мая этого года в трех районах Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, работы по искусственному лесовосстановлению на территории Жирновского, Руднянского и Ольховского лесничеств заказал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. На эти цели запланировано почти 4 миллиона рублей. В общей сложности в трех районах будет произведена посадка сеянцев на площади 145 га и дополнительных лесных культур на площади 138,5 га.
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|Расследования
|20.01.2018 15:35
Подозреваемый в стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе, находящийся в больнице, арестован. Как стало известно ИА “Высота 102”, такое решение было принято на выездном судебном заседании, которое прошло в медучреждении. Срок ареста составляет два месяца. Сегодня же Центральный суд Волгограда продлил содержание под стражей еще для одного подозреваемого - 24-летнего жителя Светлоярского района Алиджавата Али оглы Алмасова - на 72 часа. Напомним, накануне представители правоохранительных органов сообщили о задержании 35-летнего мужчины, доставленного в больницу в числе пострадавших и еще двоих человек. Сам инцидент произошел в четверг около 19:00 рядом с домом №2 по проспекту Героев Сталинграда, около...
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|Культура
|20.01.2018 15:30
Учреждения культуры Волгоградской области могут выделять не более 1% от имеющихся мест для бесплатного посещения спектаклей, выставок, концертов или продажи билетов по сниженной цене. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, подписанный в администрации региона. Причем каждый случай предоставления льготы на культурный отдых должен подтверждаться соответствующим приказом, где оговариваются время, место, условия выделения бесплатного билета и основание для оказания такой услуги. Напомним, ранее проверки КСП Волгоградской области выявили многочисленные факты безучетного и бесконтрольного выделения бесплатных билетов на посещение спектаклей волгоградских театров, что, по мнению аудиторов, привело к недополучению значительной доли доходов учреждений культуры.
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|Расследования
|20.01.2018 15:08
Подозреваемого в участии в кровавом конфликте в Красноармейском районе Волгограда доставили в суд (ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ - ВИДЕОЭКСКЛЮЗИВ)
На 72 часа продлен срок содержания под стражей подозреваемому в драке со стрельбой в Красноармейском районе. Такое решение принял сегодня Центральный суд Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" из зала суда, в отношении Алиджавата Али оглы Алмасова. 24-летний житель Светлоярского района Волгоградской области, между тем, на суде отрицал свою причастность к происшествию. По его словам, он проезжал мимо на своем автомобиле, когда увидел массовую драку и окровавленных мужчин, среди которых узнал своих односельчан. По его утверждению, он всего лишь оказал помощь в доставке пострадавших в больницу. Алмасов переживал, что в связи с задержанием не сможет присутствовать на предзащите диплома в вузе,...
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|Общество
|20.01.2018 13:21
В Волгограде ремонт дома №2 по ул. Невской может быть приостановлен из-за жильцов четырех квартир. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в настоящее время в жилом здании ведутся работы по стяжке фасада и части жилых помещений металлическими лентами, которые позволят перейти ко второму этапу реконструкции - усилению фундамента. Согласно проектной документации для наиболее прочной стяжки конструкции второго подъезда должны быть скреплены с первым и третьим. Специалисты заканчивают крепление металлических лент в последней квартире второго подъезда и готовы перейти к работам в соседних подъездах. Однако жители четырех квартир первого и третьего подъездов, несмотря на ряд разъяснительных встреч, до сих...
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|Расследования
|20.01.2018 10:45
Изображение бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области на листовке с пометкой «розыск» распространили волгоградские полицейские. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация появилась на сайте регионального главка. «Главным управлением МВД России по Волгоградской области по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере разыскивается Михеев Олег Леонидович, 01.11.1967 года рождения. Приметы: на вид 50-55 лет, славянской внешности, среднего телосложения, волос темно-русый, - говорится в сообщении. - Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Михеева О.Л., сообщить по телефонам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области 8 (8442) 30-71-78, 30-71-79, дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской...
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|Происшествия
|20.01.2018 09:39
Трагедия случилась сегодня утром на трассе «Москва-Волгоград». Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном Главке, водитель автомашины «СанЙонг Актион», стоявшей на регистрационном учете в Калмыкии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с седельным тягачом «Мерседес Бенц». В результате ДТП водитель и пассажир кроссовера от полученных травм скончались. Их личности устанавливаются.
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|Происшествия
|20.01.2018 09:35
Трагическое ДТП случилось сегодня ночью в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 19-летний житель р.п. Городище, управляя автомашиной «ВАЗ-2107» (на задней оси установлено 1 зимнее шипованое колесо), двигаясь по ул. Историческая, в районе рынка «Русь» не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир от полученных травм скончались. В больницу №25 с ушибами и переломами доставлены двое 19-летних пассажиров автомашины.
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|Спорт
|20.01.2018 05:54
Накануне в Камышине Волгоградской области состоялась официальная презентация команды по хоккею имени Алексея Маресьева. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района, открылось мероприятие показом видеофильма о камышинской хоккейной команде, которая долгое время носила название «Металлург». В июне прошлого года команда «Металлург» во Всероссийском чемпионате Непрофессиональной хоккейной лиги, который проходил в Нижнем Новгороде, стала бронзовым призёром. 14 января 2018 года Первая игра Непрофессиональной хоккейной лиги нового сезона закончилась убедительной победой наших хоккеистов над командой «Колос» из города Калининска. Директор Фонда имени А.П. Маресьева «За волю к жизни» Юрий Толмачёв представил игроков команды и вручил им новую форму....
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|Аналитика
|19.01.2018 20:03
«Высота 102 ТВ»: Более 20 тысяч жителей Волгоградской области поддержали традицию крещенских купаний
Смотрите сегодня в программе: появились первые подробности расследования уголовного дела о резне и перестрелке у кафе в Красноармейском районе Волгограда. Фермер, промышленник и медик: региональный избирательный штаб Владимира Путина возглавили представители разных профессий. Снесите это немедленно: перемены в облике Сурского сквера в центре Волгограда начались с принудительного сноса заброшенного заведения общепита. Крещение: из-за погоды в этом году традицию крещенских купаний поддержали в полтора раза меньше жителей Волгоградской области, чем в прошлом. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че»...
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|Здравоохранение
|19.01.2018 18:08
Завтра жители Волгоградской области смогут проверить свое здоровье в рамках акции «Диспансеризация выходного дня», которая стартовала в июле 2017 года. В прошлом году в рамках масштабной акции свое здоровье проверили 10,5 тысячи человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, диагностику можно пройти с 8-00 до 14-00 бесплатно и без предварительной записи в поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5, а также в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15. Врачи проведут анализ крови, измерят артериальное давление, выполнят электрокардиографию, флюорографию, проверят глазное дно и ряд других исследований, а также каждый сможет получить консультацию по лечению имеющегося...
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|Экология
|19.01.2018 17:01
Краснооктябрьский районный суд обязал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области принять меры по установлению границ водоохранных зон рек Сухая и Мокрая Мечетка. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд об устранении комитетом выявленных в результате проверки нарушений водоохранного законодательства. Ранее, как сообщало информагентство, аналогичное решение судом было принято по реке Ахтуба. На данный момент оно исполнено в полном объеме. Утверждена общая протяженность водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Ахтуба на территории города Волжского и двух районов Волгоградской области - Ленинского и Среднеахтубинского на...
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|Экология
|19.01.2018 16:16
Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро», с 21 января по 20 февраля 2018 года для Волгоградского гидроузла установлены средние за период сбросные расходы 7000±200 м³/с при среднесуточных сбросных расходах не менее 5500 м³/с и не более 9000 м³/с и среднедекадных не более 8000 м³/с. Такое решение принято на основании рекомендаций межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада накануне. В нем приняли участие представители органов государственной власти, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научных организаций, АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и другие. Как говорится...
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21 января 11:03
21 января 10:27
Волгоградская область сэкономила на металлодетекторах
20 января 19:04
20 января 15:35
20 января 15:08
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19 января 20:03
19 января 18:08
19 января 17:01
19 января 16:16
19 января 15:50
19 января 15:20
Общество
21 января 10:27
Волгоградская область сэкономила на металлодетекторах
19 января 13:42
19 января 08:05
18 января 22:51
18 января 15:01
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