В Волгограде противникам капремонта проблемного дома грозит суд

В Волгограде ремонт дома №2 по ул. Невской может быть приостановлен из-за жильцов четырех квартир. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в настоящее время в жилом здании ведутся работы по стяжке фасада и части жилых помещений металлическими лентами, которые позволят перейти ко второму этапу реконструкции - усилению фундамента. Согласно проектной документации для наиболее прочной стяжки конструкции второго подъезда должны быть скреплены с первым и третьим. Специалисты заканчивают крепление металлических лент в последней квартире второго подъезда и готовы перейти к работам в соседних подъездах. Однако жители четырех квартир первого и третьего подъездов, несмотря на ряд разъяснительных встреч, до сих пор отказываются пустить специалистов в квартиры, из-за чего мероприятия по капремонту всего жилого здания могут быть приостановлены.Напомним, работы ведутся с осени прошлого года. По окончании капитального ремонта во всех квартирах будет произведено восстановление внутренней отделки за счет бюджета в рамках официального соглашения, которое заключается с каждым собственником. Тяжи в виде металлических трубок диаметром 2,8 сантиметра после закрепления по желанию жильцов закрываются декоративным коробом или окрашиваются.Параллельно ведется крепление металлических лент на фасадной части здания - сейчас рабочие устанавливают тяжи на уровне четвертого этажа. Компенсирующие мероприятия позволят выровнять имеющиеся деформации коробки здания и минимизировать риски изменения состояния конструкций при проведении в дальнейшем работ по усилению фундамента. Более того, стяжка позволит возобновить подачу газа жителям во втором подъезде, приостановленного с лета прошлого года для обеспечения безопасности проживания. В случае если компромисс с противниками ремонта так и не будет найден, управляющая компания, ответственная за организацию работ, будет вынуждена обратиться в суд для понуждения жителей предоставить доступ в квартиры и не препятствовать проведению капитального ремонта. Это - очередное обострение конфликта между жителями дома. В то время, когда часть жильцов вынуждена существовать без газа, отключенного в целях безопасности, другие жильцы, квартиры которых находятся в удовлетворительном состоянии, всячески препятствуют спасению дома.В мае 2017 года очередное обследование пятиэтажного четырехподъездного дома №2 на улице Невской выявило изменения в состоянии его несущих конструкций, после чего было принято решение провести комплексное исследование дома. Обследование проводилось в два этапа – параллельно с инструментальным исследованием, которое позволило определить степень деформации конструктивных элементов дома, были взяты пробы грунта для геологических изысканий. Техническая экспертиза определила причиной изменения в состоянии несущих конструкций просадку грунта, повлекшую подвижки фундамента. В ходе обследования было также определено, что изменение конструктивных элементов в соседних подъездах отсутствует. Эксперты, проводившие обследование, пришли к единому мнению, что восстановить несущую способность жилого здания возможно, проведя комплекс мероприятий по укреплению строительных конструкций и усилению фундамента.