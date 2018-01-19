Волгоградская полиция просит помочь в поиске экс-депутата Госдумы

Изображение бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области на листовке с пометкой «розыск» распространили волгоградские полицейские. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация появилась на сайте регионального главка. «Главным управлением МВД России по Волгоградской области по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере разыскивается Михеев Олег Леонидович, 01.11.1967 года рождения. Приметы: на вид 50-55 лет, славянской внешности, среднего телосложения, волос темно-русый, - говорится в сообщении. - Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Михеева О.Л., сообщить по телефонам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области 8 (8442) 30-71-78, 30-71-79, дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области 30-43-45 либо 02".Напомним, Олег Михеев, как и его бывший коллега по Госдуме Николай Паршин скрываются от суда. Впрочем, тому же Михееву данное обстоятельство не мешает публиковать на сайте "Справедливой России" комментарии к событиям в стране. Кроме того, дистанционно он продолжает судиться. Так, недавно суды отклонили его иски о возмещении морального вреда с его бывшего адвоката и судебного пристава. Справоросс обвинил их в своих неприятностях, связанных с судебным процессом, где он так и не появился.