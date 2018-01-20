Программа «Взгляд с Высоты»: Молодые потомки защитников Сталинграда теряют память о войне

Почти шесть тысяч ресурсов-пособий для наркоманов нашли в 2017 году во всемирной паутине активисты волонтерского антинаркотического молодежного движения региона. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. После проверок сайтов сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка, Роскомнадзором были заблокированы 2466 интернет-ресурсов. Отметим, что всего в минувшем году в городе и области правоохранители изъяли почти 380 килограммов дурманящих веществ (что в два с лишним раза больше, чем в 2016). Из них большая часть - наркотики каннабисной группы - более 320 килограммов. Также наркоторговцы лишились 51 килограмма "синтетики" и восьми с лишним килограммов опиатов....

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