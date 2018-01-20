|Аналитика
|21.01.2018 17:10(Обновлено: 21.01.2018 19:19)
Программа «Взгляд с Высоты»: Молодые потомки защитников Сталинграда теряют память о войне
2 февраля мы отпразднуем 75-ю годовщину победы под Сталинградом. Сколько сегодня осталось живых очевидцев тех событий – участников Сталинградской битвы? Какую правду о войне они рассказывают иностранцам и своим потомкам? И что в итоге знает современная молодежь о Сталинградской битве – смотрите в программе «Взгляд с Высоты».
Иностранные студенты волгоградских вузов сказали спасибо Сталинграду
Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»
Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы
Сегодня 40 иностранных студентов, которые учатся в волгоградских вузах, собрались в музее-панораме "Сталинградская битва", чтобы выразить...
Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области с любовью и юмором рассказали о жизни четвероногих питомцев, которые, в общем-то, повторяют жизненный...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Общество
|21.01.2018 18:19
Последствия прошедшего сегодня в Волгограде ледяного дождя устраняют порядка 75 единиц спецтехники. В течение всего дня дорожные бригады наносили противогололедные материалы на проезжую часть, коммунальные службы чистили и обрабатывали реагентами остановочные карманы, пешеходные зоны, подходы к социальным учреждениям. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, сегодня днем за дневную смену на улицах города было рассыпано более 300 тонн противогололедных реагентов, в том числе около 20 тонн раствора бишофита. Дорожники вывезли с проезжей части городских улиц около 350 кубометров снега. В ночные часы на очистку и обработку улиц выйдут порядка 80 дорожных машин. ...
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|Общество
|21.01.2018 15:59
Волгоградское УФАС приостановило подведение итогов аукциона на капремонт здания по проспекту Ленина, 9, где сейчас располагается администрация Волгоградской области и облдума. Как сообщает ИА «Высота 102», на положения конкурса на выполнение работ по ремонту и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание обкома КПСС и облисполкома» пожаловалось ООО «Азия Плюс». По мнению компании, в частности, заказчик – исполнительная дирекция администрации Волгоградской области – неправомерно выставила требования о наличии у участников как строительного опыта, так и опыта в проведении работ на объекте культурного наследия. В фирме посчитали разумным требование опыта работ лишь в одной или другой сфере. К...
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|Происшествия
|21.01.2018 11:51
Тела троих пропавших, предположительно погибших 16 января, нашли в Серафимовичском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, житель Серафимовича сообщил, что его 35-летний сын Олег Шкарпетин со своим знакомым-ровесником Андреем Панферовым и его 31-летней супругой Марией уехали из дома на "Hyundai Solaris" и не вернулись. А накануне, на шестом километре дороги "Серафимович - хутор Большой -хутор Пронин", в кювете, нашли изувеченный автомобиль. Рядом с ним лежали тела пропавших с характерными для ДТП травмами. ...
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|Общество
|21.01.2018 11:48
Почти шесть тысяч ресурсов-пособий для наркоманов нашли в 2017 году во всемирной паутине активисты волонтерского антинаркотического молодежного движения региона. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. После проверок сайтов сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка, Роскомнадзором были заблокированы 2466 интернет-ресурсов. Отметим, что всего в минувшем году в городе и области правоохранители изъяли почти 380 килограммов дурманящих веществ (что в два с лишним раза больше, чем в 2016). Из них большая часть - наркотики каннабисной группы - более 320 килограммов. Также наркоторговцы лишились 51 килограмма "синтетики" и восьми с лишним килограммов опиатов....
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|Аналитика
|21.01.2018 11:48
Большая часть опрошенных в ходе выборочного исследования репродуктивных планов населения заявила о необходимости обязательно регистрировать брак. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, такой точки зрения придерживаются 65,6% опрошенных женщин и 58,6% опрошенных мужчин относительно первого брака. 27,3% опрошенных женщин выразились менее категорично и заявили лишь о желательности заключения официального брака. Их поддержали 31,4% мужчин-респондентов. Всего лишь 7,1% женщин не считают нужным оформлять официальный союз, на их стороне – 10% мужчин. А вот что касается повторного брака, то тут опрошенные менее категоричны. Так, за обязательное заключение союза высказались лишь 35,6% женщин и 30,4% мужчин. А 19,4% респондентов-женщин готовы...
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|Общество
|21.01.2018 10:27
Более чем наполовину удалось снизить начальную цену контракта на закупку металлодетекторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победителем аукциона стало ООО «Группа компаний «Ира-Пром», которое предложило цену в 30 миллионов 700 тысяч рублей. Тогда как бюджет области готов был заплатить 70 миллионов рублей за поставку 600 стационарных и 600 ручных металлодетекторов. Заказчиком выступил комитет по делам казачества и национальностей Волгоградской области. Оборудование для поиска запрещенных предметов при досмотре граждан планируется установить во всех районах и городских округах Волгоградской области. Больше всего стационарных металлодетекторов появится в Волгограде – около 200 единиц, в Волжском – 64, а, например,...
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|Общество
|21.01.2018 08:21
Волгоградская фирма, которая занимается нанесением дорожной разметки на городские улицы, через суд взыскивает задолженность за работы, выполненные еще в мае прошлого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, ООО "Учебно-научно-производственное предприятия "Аспект" обратилось с исками в суд к ООО "Дирекции дорожного строительства" о взыскании задолженности за выполненные работы по нанесению разметки в Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда. Сумма претензий - более 335 тысяч рублей. По материалам дела, "УНПП "Аспект" еще в мае выполнил работы по нанесению разметки на отремонтированные улицы Римского-Корсакова, Хорошева и Козловской. Несмотря на то, что заказчик принял выполненные работы...
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|Экология
|20.01.2018 19:04
Более 900 тысяч штук сеянцев сосны крымской и обыкновенной, акации и ясеня высадят до 1 мая этого года в трех районах Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, работы по искусственному лесовосстановлению на территории Жирновского, Руднянского и Ольховского лесничеств заказал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. На эти цели запланировано почти 4 миллиона рублей. В общей сложности в трех районах будет произведена посадка сеянцев на площади 145 га и дополнительных лесных культур на площади 138,5 га.
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|Расследования
|20.01.2018 15:35
Подозреваемый в стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе, находящийся в больнице, арестован. Как стало известно ИА “Высота 102”, такое решение было принято на выездном судебном заседании, которое прошло в медучреждении. Срок ареста составляет два месяца. Сегодня же Центральный суд Волгограда продлил содержание под стражей еще для одного подозреваемого - 24-летнего жителя Светлоярского района Алиджавата Али оглы Алмасова - на 72 часа. Напомним, накануне представители правоохранительных органов сообщили о задержании 35-летнего мужчины, доставленного в больницу в числе пострадавших и еще двоих человек. Сам инцидент произошел в четверг около 19:00 рядом с домом №2 по проспекту Героев Сталинграда, около...
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|Культура
|20.01.2018 15:30
Учреждения культуры Волгоградской области могут выделять не более 1% от имеющихся мест для бесплатного посещения спектаклей, выставок, концертов или продажи билетов по сниженной цене. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, подписанный в администрации региона. Причем каждый случай предоставления льготы на культурный отдых должен подтверждаться соответствующим приказом, где оговариваются время, место, условия выделения бесплатного билета и основание для оказания такой услуги. Напомним, ранее проверки КСП Волгоградской области выявили многочисленные факты безучетного и бесконтрольного выделения бесплатных билетов на посещение спектаклей волгоградских театров, что, по мнению аудиторов, привело к недополучению значительной доли доходов учреждений культуры.
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|Расследования
|20.01.2018 15:08
Подозреваемого в участии в кровавом конфликте в Красноармейском районе Волгограда доставили в суд (ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ - ВИДЕОЭКСКЛЮЗИВ)
На 72 часа продлен срок содержания под стражей подозреваемому в драке со стрельбой в Красноармейском районе. Такое решение принял сегодня Центральный суд Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" из зала суда, в отношении Алиджавата Али оглы Алмасова. 24-летний житель Светлоярского района Волгоградской области, между тем, на суде отрицал свою причастность к происшествию. По его словам, он проезжал мимо на своем автомобиле, когда увидел массовую драку и окровавленных мужчин, среди которых узнал своих односельчан. По его утверждению, он всего лишь оказал помощь в доставке пострадавших в больницу. Алмасов переживал, что в связи с задержанием не сможет присутствовать на предзащите диплома...
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|Общество
|20.01.2018 13:21
В Волгограде ремонт дома №2 по ул. Невской может быть приостановлен из-за жильцов четырех квартир. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в настоящее время в жилом здании ведутся работы по стяжке фасада и части жилых помещений металлическими лентами, которые позволят перейти ко второму этапу реконструкции - усилению фундамента. Согласно проектной документации для наиболее прочной стяжки конструкции второго подъезда должны быть скреплены с первым и третьим. Специалисты заканчивают крепление металлических лент в последней квартире второго подъезда и готовы перейти к работам в соседних подъездах. Однако жители четырех квартир первого и третьего подъездов, несмотря на ряд разъяснительных встреч, до сих...
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|Расследования
|20.01.2018 10:45
Изображение бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области на листовке с пометкой «розыск» распространили волгоградские полицейские. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация появилась на сайте регионального главка. «Главным управлением МВД России по Волгоградской области по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере разыскивается Михеев Олег Леонидович, 01.11.1967 года рождения. Приметы: на вид 50-55 лет, славянской внешности, среднего телосложения, волос темно-русый, - говорится в сообщении. - Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Михеева О.Л., сообщить по телефонам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области 8 (8442) 30-71-78, 30-71-79, дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской...
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|Происшествия
|20.01.2018 09:39
Трагедия случилась сегодня утром на трассе «Москва-Волгоград». Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном Главке, водитель автомашины «СанЙонг Актион», стоявшей на регистрационном учете в Калмыкии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с седельным тягачом «Мерседес Бенц». В результате ДТП водитель и пассажир кроссовера от полученных травм скончались. Их личности устанавливаются.
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|Происшествия
|20.01.2018 09:35
Трагическое ДТП случилось сегодня ночью в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 19-летний житель р.п. Городище, управляя автомашиной «ВАЗ-2107» (на задней оси установлено 1 зимнее шипованое колесо), двигаясь по ул. Историческая, в районе рынка «Русь» не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир от полученных травм скончались. В больницу №25 с ушибами и переломами доставлены двое 19-летних пассажиров автомашины.
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Программа «Взгляд с Высоты»: Молодые потомки защитников Сталинграда теряют память о войне 8
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