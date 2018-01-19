Театрам и музеям Волгоградской области выделили квоту на бесплатные билеты

До трех лет тюрьмы грозит жительнице одного из сёл Николаевского района за фиктивную прописку гражданки Республики Казахстан. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. 47-летняя женщина рассказала правоохранителям, что прописала у себя подругу-иностранку. Та несколько лет жила вместе с мужчиной, в доме которого и была зарегистрирована. Но недавно ее спутник жизни умер, а у женщины вскоре закончился срок временной регистрации. Оказавшись в трудном положении, та обратилась к своей старой знакомой, которая жила по-соседству. И та согласилась помочь. Это и стало нарушением статьи 322 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении...

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