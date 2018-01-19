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Происшествия
 20.01.2018 09:35

В Волгограде на улице Исторической оборвалась жизнь двух 19-летних, двое их ровесников в больнице

Трагическое ДТП случилось  сегодня ночью в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 19-летний житель р.п. Городище, управляя автомашиной «ВАЗ-2107» (на задней оси установлено 1 зимнее шипованое колесо), двигаясь по ул. Историческая,  в районе рынка «Русь» не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир от полученных травм скончались. В больницу №25 с ушибами и переломами доставлены двое 19-летних пассажиров автомашины. 

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Общество 20.01.2018 13:21

В Волгограде противникам капремонта проблемного дома грозит судВ Волгограде ремонт дома №2 по ул. Невской может быть приостановлен из-за жильцов четырех квартир. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в настоящее время в жилом здании ведутся работы по стяжке фасада и части  жилых помещений металлическими лентами, которые позволят перейти ко второму этапу реконструкции -  усилению фундамента. Согласно проектной документации для наиболее прочной стяжки  конструкции второго подъезда должны быть скреплены с первым и третьим.  Специалисты  заканчивают крепление металлических лент в последней квартире второго подъезда и готовы перейти к работам в соседних подъездах. Однако   жители четырех квартир первого и третьего подъездов, несмотря на  ряд разъяснительных встреч, до сих...
Прочитана: 41 раз
Расследования 20.01.2018 10:45

Волгоградская полиция просит помочь в поиске экс-депутата ГосдумыИзображение бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области на листовке с пометкой «розыск» распространили волгоградские полицейские. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация появилась на сайте регионального главка. «Главным управлением МВД России по Волгоградской области по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере разыскивается Михеев Олег Леонидович, 01.11.1967 года рождения. Приметы: на вид 50-55 лет, славянской внешности, среднего телосложения, волос темно-русый, - говорится в сообщении. - Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Михеева О.Л., сообщить по телефонам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области 8 (8442) 30-71-78, 30-71-79, дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской...
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Культура 20.01.2018 10:31 (Обновлено: 20.01.2018 10:37)

Театрам и музеям Волгоградской области выделили квоту на бесплатные билетыУчреждения культуры Волгоградской области  могут выделять не более 1% от имеющихся мест для бесплатного посещения спектаклей, выставок, концертов или продажи билетов по сниженной цене. Об этом  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, подписанный в администрации региона. Причем каждый случай предоставления льготы на культурный отдых должен подтверждаться соответствующим приказом, где оговариваются время, место, условия выделения бесплатного билета и основание для оказания такой услуги. Напомним, ранее проверки КСП Волгоградской области выявили многочисленные факты безучетного и бесконтрольного выделения бесплатных билетов на посещение спектаклей волгоградских театров, что, по мнению аудиторов, привело к недополучению значительной доли доходов учреждений культуры.  
Прочитана: 468 раз
Происшествия 20.01.2018 09:39

Трагедия случилась сегодня утром на трассе «Москва-Волгоград». Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном Главке, водитель автомашины «СанЙонг Актион», стоявшей на регистрационном учете в Калмыкии,  выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с седельным тягачом «Мерседес Бенц». В результате ДТП водитель и пассажир кроссовера  от полученных травм скончались. Их личности устанавливаются.
Прочитана: 1684 раз
Спорт 20.01.2018 05:54

В Волгоградской области благословили хоккейную команду имени Алексея Маресьева Накануне в Камышине Волгоградской области состоялась официальная презентация команды по хоккею имени Алексея Маресьева. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района, открылось мероприятие показом видеофильма о камышинской хоккейной команде, которая долгое время носила название «Металлург». В июне прошлого года команда «Металлург» во Всероссийском чемпионате Непрофессиональной хоккейной лиги, который проходил в Нижнем Новгороде, стала бронзовым призёром. 14 января 2018 года Первая игра Непрофессиональной хоккейной лиги нового сезона закончилась убедительной победой наших хоккеистов над командой «Колос» из города Калининска. Директор Фонда имени А.П. Маресьева «За волю к жизни» Юрий Толмачёв представил игроков команды и вручил им новую форму....
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Аналитика 19.01.2018 20:03

Смотрите сегодня в программе: появились первые подробности расследования уголовного дела о резне и перестрелке у кафе в Красноармейском районе Волгограда. Фермер, промышленник и медик: региональный избирательный штаб Владимира Путина  возглавили представители разных профессий. Снесите это немедленно: перемены в облике Сурского сквера в центре Волгограда начались с принудительного сноса заброшенного заведения общепита. Крещение: из-за погоды в этом году традицию крещенских купаний поддержали в полтора раза меньше жителей Волгоградской области, чем в прошлом. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че»...
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Здравоохранение 19.01.2018 18:08

Жителей Волгограда ждут на анализы Завтра жители Волгоградской области смогут проверить свое здоровье в рамках акции «Диспансеризация выходного дня», которая стартовала в июле 2017 года. В прошлом году в рамках масштабной акции свое здоровье проверили 10,5 тысячи человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, диагностику можно пройти с 8-00 до 14-00 бесплатно и без предварительной записи в поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5, а также в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15. Врачи проведут анализ крови, измерят артериальное давление, выполнят электрокардиографию, флюорографию, проверят глазное дно и ряд других исследований, а также каждый сможет получить консультацию по лечению имеющегося...
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Экология 19.01.2018 17:01

Краснооктябрьский районный суд обязал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области принять меры по установлению границ водоохранных зон рек Сухая и Мокрая Мечетка. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд об устранении комитетом выявленных в результате проверки нарушений водоохранного законодательства. Ранее, как сообщало информагентство, аналогичное решение судом было принято по реке Ахтуба. На данный момент оно исполнено в полном объеме. Утверждена общая протяженность водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Ахтуба на территории города Волжского и двух районов Волгоградской области - Ленинского и Среднеахтубинского на...
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Экология 19.01.2018 16:16

На Волжской ГЭС объяснили зимний паводок лишней водой Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро», с 21 января по 20 февраля 2018 года для Волгоградского гидроузла установлены средние за период сбросные расходы 7000±200 м³/с при среднесуточных сбросных расходах не менее 5500 м³/с и не более 9000 м³/с и среднедекадных не более 8000 м³/с. Такое решение принято на основании рекомендаций межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада накануне. В нем приняли участие представители органов государственной власти, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научных организаций, АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и другие. Как говорится...
Прочитана: 3394 раз
Экономика 19.01.2018 15:50

За 2017 год от налогоплательщиков Волгоградской области в консолидированный бюджет РФ поступило 212,84 млрд рублей, что на 17,3% или 31,392 млрд  рублей больше, чем в 2016 году. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в УФНС России по Волгоградской области. В общей структуре налоговых поступлений наибольшую долю обеспечили акцизы - 28,8%, налоги на доходы физических лиц - 14%, налог на прибыль организаций - 10,2%. В консолидированный бюджет Волгоградской области из этих средств было перечислено 87,879 млрд рублей или 41,4%.
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Телеком 19.01.2018 15:28

Специальную цену на «Умный дом. Видеонаблюдение» оставили до конца весны «Ростелеком» продлил до 31 мая 2018 года специальные условия для новых пользователей услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, следить за квартирой из отпуска или командировки. По условиям акции «Видео за 300 рублей» абоненты любой услуги «Ростелекома» («Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» или домашний телефон) могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц. Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой – за...
Прочитана: 1892 раз
Происшествия 19.01.2018 15:20

Сегодня утром в Красноармейском районе Волгограда рядом с остановкой «Каустик»  во время работ на трамвайной контактной сети электромонтер службы энергохозяйства МУП «Метроэлектротранс» упал с автовышки. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, по предварительным данным, это произошло во время его спуска по лестнице автовышки. Мужчина был доставлен в больницу №15. На предприятии заверили, что окажут  пострадавшему сотруднику всю возможную помощь. Причины и обстоятельства случившегося, а также виновные лица будут установлены в ходе расследования.
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Происшествия 19.01.2018 14:47

Полиция ищет отпущенного судом волгоградского бутлегера из промзоны Одного из предполагаемых организаторов подпольного цеха по производству алкоголя  Нахида Джафарова объявили в федеральный розыск волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД.  Нелегальное производство располагалось в зоне хозяйственных построек  в Дзержинском районе. В конце прошлого года правоохранители вышли на след теневых дельцов. Тогда же были задержаны и трое  бутлегеров. Но в конце декабря Ворошиловский районный суд отпустил 34-летнего Джафарова Нахида Таваккюловича под подписку о невыезде. Областная прокуратура обжаловала это решение в облсуде, который постановил его арестовать. Но к этому моменту Джафаров успел скрыться. Сейчас полицейские принимают все...
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Происшествия 19.01.2018 14:19

До трех лет тюрьмы грозит жительнице одного из сёл Николаевского района за фиктивную прописку гражданки Республики Казахстан. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. 47-летняя женщина рассказала правоохранителям, что прописала у себя подругу-иностранку. Та несколько лет жила вместе с мужчиной,  в доме которого и была зарегистрирована. Но недавно ее спутник жизни умер, а у женщины вскоре закончился  срок временной регистрации. Оказавшись в трудном положении,  та обратилась к своей старой знакомой, которая жила по-соседству. И та согласилась помочь. Это и стало нарушением статьи 322 УК РФ  "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении...
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Происшествия 19.01.2018 14:05

В Котельниково водитель "УАЗа" сегодня сбил двух школьников. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, ДТП случилось в черте города около часа дня. В больницу с ушибами мягких тканей были доставлены двое детей 9 и 10 лет. Подробности происшествия выясняются. Ранее сообщалось, что водитель скрылся с места ДТП, но позднее эта информация не подтвердилась.
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