В больнице арестован подозреваемый в стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе Волгограда

Подозреваемый в стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе, находящийся в больнице, арестован. Как стало известно ИА “Высота 102”, такое решение было принято на выездном судебном заседании, которое прошло в медучреждении. Срок ареста составляет два месяца. Сегодня же Центральный суд Волгограда продлил содержание под стражей еще для одного подозреваемого - 24-летнего жителя Светлоярского района Алиджавата Али оглы Алмасова - на 72 часа.



Напомним, накануне представители правоохранительных органов сообщили о задержании 35-летнего мужчины, доставленного в больницу в числе пострадавших и еще двоих человек. Сам инцидент произошел в четверг около 19:00 рядом с домом №2 по проспекту Героев Сталинграда, около кафе "Русский чай". В больницу с огнестрельными и ножевыми ранениями попали четыре человека, один из них, 24-летний молодой человек, скончался позднее.































