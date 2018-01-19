Жителей Волгограда ждут на анализы





Завтра жители Волгоградской области смогут проверить свое здоровье в рамках акции «Диспансеризация выходного дня», которая стартовала в июле 2017 года. В прошлом году в рамках масштабной акции свое здоровье проверили 10,5 тысячи человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, диагностику можно пройти с 8-00 до 14-00 бесплатно и без предварительной записи в поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5, а также в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15.

Врачи проведут анализ крови, измерят артериальное давление, выполнят электрокардиографию, флюорографию, проверят глазное дно и ряд других исследований, а также каждый сможет получить консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению его развития. Женщин приглашают также на профилактический осмотр маммолога.

Как показали результаты предыдущих акций — среди наиболее распространенных факторов риска — артериальная гипертония (выявлена у 37,2% обследованных), избыточная масса тела или ожирение (33,8%), курение (17,6%), низкая физическая активность (40,5%).

Напомним, что диспансеризация проводится в два этапа. На первом пациент посещает терапевта и проходит необходимые обследования, если по их результатам выявляют хронические заболевания или подозрение на патологию, врач дает направление на дополнительный осмотр — второй этап диспансеризации.

Добавим, что акция «Диспансеризация выходного дня» будет проводиться ежемесячно, каждую третью субботу, с 8-00 до 14-00 в ведущих медицинских учреждениях региона.



