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Спорт
 20.01.2018 05:54

В Волгоградской области благословили хоккейную команду имени Алексея Маресьева


Накануне в Камышине Волгоградской области состоялась официальная презентация команды по хоккею имени Алексея Маресьева. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района, открылось мероприятие показом видеофильма о камышинской хоккейной команде, которая долгое время носила название «Металлург». В июне прошлого года команда «Металлург» во Всероссийском чемпионате Непрофессиональной хоккейной лиги, который проходил в Нижнем Новгороде, стала бронзовым призёром. 14 января 2018 года Первая игра Непрофессиональной хоккейной лиги нового сезона закончилась убедительной победой наших хоккеистов над командой «Колос» из города Калининска. Директор Фонда имени А.П. Маресьева «За волю к жизни» Юрий Толмачёв представил игроков команды и вручил им новую форму. В завершении мероприятия настоятель храма Успения Божьей Матери Камышина протоиерей Николай Караичев благословил хоккеистов. После официальной части свои показательные выступления зрителям представили юные спортсмены города.

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Аналитика 19.01.2018 20:03

Смотрите сегодня в программе: появились первые подробности расследования уголовного дела о резне и перестрелке у кафе в Красноармейском районе Волгограда. Фермер, промышленник и медик: региональный избирательный штаб Владимира Путина  возглавили представители разных профессий. Снесите это немедленно: перемены в облике Сурского сквера в центре Волгограда начались с принудительного сноса заброшенного заведения общепита. Крещение: из-за погоды в этом году традицию крещенских купаний поддержали в полтора раза меньше жителей Волгоградской области, чем в прошлом. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че»...
Прочитана: 14308 раз
Здравоохранение 19.01.2018 18:08

Жителей Волгограда ждут на анализы Завтра жители Волгоградской области смогут проверить свое здоровье в рамках акции «Диспансеризация выходного дня», которая стартовала в июле 2017 года. В прошлом году в рамках масштабной акции свое здоровье проверили 10,5 тысячи человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, диагностику можно пройти с 8-00 до 14-00 бесплатно и без предварительной записи в поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5, а также в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15. Врачи проведут анализ крови, измерят артериальное давление, выполнят электрокардиографию, флюорографию, проверят глазное дно и ряд других исследований, а также каждый сможет получить консультацию по лечению имеющегося...
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Экология 19.01.2018 17:01

Краснооктябрьский районный суд обязал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области принять меры по установлению границ водоохранных зон рек Сухая и Мокрая Мечетка. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд об устранении комитетом выявленных в результате проверки нарушений водоохранного законодательства. Ранее, как сообщало информагентство, аналогичное решение судом было принято по реке Ахтуба. На данный момент оно исполнено в полном объеме. Утверждена общая протяженность водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Ахтуба на территории города Волжского и двух районов Волгоградской области - Ленинского и Среднеахтубинского на...
Прочитана: 2377 раз
Экология 19.01.2018 16:16

На Волжской ГЭС объяснили зимний паводок лишней водой Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро», с 21 января по 20 февраля 2018 года для Волгоградского гидроузла установлены средние за период сбросные расходы 7000±200 м³/с при среднесуточных сбросных расходах не менее 5500 м³/с и не более 9000 м³/с и среднедекадных не более 8000 м³/с. Такое решение принято на основании рекомендаций межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада накануне. В нем приняли участие представители органов государственной власти, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научных организаций, АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и другие. Как говорится...
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Экономика 19.01.2018 15:50

За 2017 год от налогоплательщиков Волгоградской области в консолидированный бюджет РФ поступило 212,84 млрд рублей, что на 17,3% или 31,392 млрд  рублей больше, чем в 2016 году. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в УФНС России по Волгоградской области. В общей структуре налоговых поступлений наибольшую долю обеспечили акцизы - 28,8%, налоги на доходы физических лиц - 14%, налог на прибыль организаций - 10,2%. В консолидированный бюджет Волгоградской области из этих средств было перечислено 87,879 млрд рублей или 41,4%.
Прочитана: 2615 раз
Телеком 19.01.2018 15:28

Специальную цену на «Умный дом. Видеонаблюдение» оставили до конца весны «Ростелеком» продлил до 31 мая 2018 года специальные условия для новых пользователей услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, следить за квартирой из отпуска или командировки. По условиям акции «Видео за 300 рублей» абоненты любой услуги «Ростелекома» («Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» или домашний телефон) могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц. Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой – за...
Прочитана: 1451 раз
Происшествия 19.01.2018 15:20

Сегодня утром в Красноармейском районе Волгограда рядом с остановкой «Каустик»  во время работ на трамвайной контактной сети электромонтер службы энергохозяйства МУП «Метроэлектротранс» упал с автовышки. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, по предварительным данным, это произошло во время его спуска по лестнице автовышки. Мужчина был доставлен в больницу №15. На предприятии заверили, что окажут  пострадавшему сотруднику всю возможную помощь. Причины и обстоятельства случившегося, а также виновные лица будут установлены в ходе расследования.
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Происшествия 19.01.2018 14:47

Полиция ищет отпущенного судом волгоградского бутлегера из промзоны Одного из предполагаемых организаторов подпольного цеха по производству алкоголя  Нахида Джафарова объявили в федеральный розыск волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД.  Нелегальное производство располагалось в зоне хозяйственных построек  в Дзержинском районе. В конце прошлого года правоохранители вышли на след теневых дельцов. Тогда же были задержаны и трое  бутлегеров. Но в конце декабря Ворошиловский районный суд отпустил 34-летнего Джафарова Нахида Таваккюловича под подписку о невыезде. Областная прокуратура обжаловала это решение в облсуде, который постановил его арестовать. Но к этому моменту Джафаров успел скрыться. Сейчас полицейские принимают все...
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Происшествия 19.01.2018 14:19

До трех лет тюрьмы грозит жительнице одного из сёл Николаевского района за фиктивную прописку гражданки Республики Казахстан. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. 47-летняя женщина рассказала правоохранителям, что прописала у себя подругу-иностранку. Та несколько лет жила вместе с мужчиной,  в доме которого и была зарегистрирована. Но недавно ее спутник жизни умер, а у женщины вскоре закончился  срок временной регистрации. Оказавшись в трудном положении,  та обратилась к своей старой знакомой, которая жила по-соседству. И та согласилась помочь. Это и стало нарушением статьи 322 УК РФ  "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении...
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Происшествия 19.01.2018 14:05

В Котельниково водитель "УАЗа" сегодня сбил двух школьников. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, ДТП случилось в черте города около часа дня. В больницу с ушибами мягких тканей были доставлены двое детей 9 и 10 лет. Подробности происшествия выясняются. Ранее сообщалось, что водитель скрылся с места ДТП, но позднее эта информация не подтвердилась.
Прочитана: 2621 раз
Общество 19.01.2018 13:42

Депутат Госдумы от Волгоградской области выберет лучшую в стране патриотическую песню Всероссийский конкурс патриотической песни «От Курильских островов до балтийских берегов» объявила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. Об этом она рассказала  на своей странице в социальной сети, пригласив всех желающих принять участие в песенном состязании, сообщает ИА «Высота 102». Своим названием конкурс обязан нашумевшей  композиции «Дядя Вова», которую исполнила Анна Кувычко и волгоградские кадеты на Мамаевом Кургане осенью прошлого года. Идея проведения конкурса родилась сразу после громкой премьеры клипа на песню о российском президенте, но созрела и  начала воплощаться в жизнь только сейчас. Заявки на участие в музыкальном баттле принимаются до 20 февраля. Песня должна быть исполнена...
Прочитана: 5121 раз
Телеком 19.01.2018 13:11

«Дом.ru Бизнес» предложил корпоративным клиентам Альфа-банка льготные условия Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» стал партнером Клуба Клиентов Альфа-Банка. Компании малого и среднего бизнеса, открывшие и имеющие расчетный счет в банке, могут подключить на выгодных условиях телеком-услуги, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. При выборе пакета из трех услуг – доступ в интернет со скоростью до 5 Мбит/с, антивирус Kaspersky Small Office Security на 5 рабочих мест и облачную телефонию «Бизнес» с пакетом предоплаченных минут для безлимитных разговоров по России и миру – участник Клуба сможет экономить более 20 000 рублей в год. Скидка на услуги связи распространяется на все время действия контракта с телеком-оператором. «Дом.ru Бизнес» предоставит...
Прочитана: 1005 раз
Расследования 19.01.2018 13:10

Житель Волгоградской области, пытавшийся сжечь свою сожительницу, компенсирует государству расходы на ее лечение. Как сообщила ИА “Высота 102” старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина, такое решение принял Котовский районный суд. В июле прошлого года мужчина поссорился со своей сожительницей, облил ее ацетоном и поджег зажигалкой. Пламя обожгло  лицо и тело женщины. Избежать более серьезного наказания за свой поступок мужчине удалось только благодаря примирению в суде со своей спутницей жизни. Отметим, что на лечение пострадавшей женщины Котовская ЦРБ потратила около 64 тысяч рублей. Суд поддержал иск прокуратуры о возмещении этих расходов государству. Отметим, что судебное решение в силу еще не вступило....
Прочитана: 2388 раз
Спорт 19.01.2018 11:45 (Обновлено: 19.01.2018 13:43)

"Волгоград-Арену" проверили перед финалом Кубка России по футболу 9 мая Сегодня на стадионе "Волгоград-Арена" прошло совещание рабочей группы, которая будет отвечать за проведение финала Кубка России по футболу 2018 года. Решающий матч турнира пройдет 9 мая в Волгограде на стадионе, построенном к чемпионату мира. Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградской федерации футбола, в состав оргкомитета вошли руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков, президент МОА "Черноземье" и Волгоградской областной Федерации футбола, член Исполкома РФС Рохус Шох, председатель комитета по физической культуре и спорту региона Александр Глинянов и другие. Участники совещания осмотрели стадион, а также определили направления предстоящей работы. Финалисты, которые примут...
Прочитана: 5500 раз
Общество 19.01.2018 11:28

Сервис путешествий OneTwoTrip провел исследование доступности гостиниц в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, - сообщили ИА «Высота 102» в сервисе. В расчёт брались только классические гостиницы (без апартаментов, хостелов и иных объектов), сравнивалось количество доступных вариантов размещения двух человек в дни матчей с количеством доступных вариантов для проживания в апреле 2018 года.  Наиболее сложная ситуация сложилась в Волгограде,  Саранске и Екатеринбурге. В первых двух городах на дни проведения матчей нет доступных номеров ни в одной из имеющихся гостиниц. В Екатеринбурге свои услуги болельщикам предлагают лишь 2,5% гостиниц от их количества в непиковый период. Причем на два матча из четырех,...
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