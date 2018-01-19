«Высота 102 ТВ»: Более 20 тысяч жителей Волгоградской области поддержали традицию крещенских купаний











Смотрите сегодня в программе: появились первые подробности расследования уголовного дела о резне и перестрелке у кафе в Красноармейском районе Волгограда. Фермер, промышленник и медик: региональный избирательный штаб Владимира Путина возглавили представители разных профессий. Снесите это немедленно: перемены в облике Сурского сквера в центре Волгограда начались с принудительного сноса заброшенного заведения общепита. Крещение: из-за погоды в этом году традицию крещенских купаний поддержали в полтора раза меньше жителей Волгоградской области, чем в прошлом.

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