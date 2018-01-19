На Волжской ГЭС объяснили зимний паводок лишней водой





Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро», с 21 января по 20 февраля 2018 года для Волгоградского гидроузла установлены средние за период сбросные расходы 7000±200 м³/с при среднесуточных сбросных расходах не менее 5500 м³/с и не более 9000 м³/с и среднедекадных не более 8000 м³/с.

Такое решение принято на основании рекомендаций межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада накануне. В нем приняли участие представители органов государственной власти, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научных организаций, АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и другие.

Как говорится в сообщении пресс-службы, повышенный пропуск воды через замыкающую Волжско-Камский каскад Волжскую ГЭС обусловлен необходимостью сработки водохранилищ каскада до предполоводных отметок в соответствии с требованиями правил использования водных ресурсов в целях подготовки каскада к безопасному пропуску половодья 2018 года. Так, в связи с многоводным прошлым годом запасы воды в водохранилища Волжско-Камского каскада по состоянию на середину января 2018 года выше среднемноголетних значений на 37% и выше прошлого года на 50%. По данным Гидрометцентра России суммарный приток воды в декабре 2017 года в водохранилища Волжско-Камского каскада был на 87% выше нормы, в январе 2018 года прогнозируется в 2,5 раза выше нормы, а в I квартале 2018 года на 56% выше нормы.

«Подобная гидрологическая обстановка наблюдалась в 2007 году, вследствие чего Росводресурсы установили для нижневолжских гидроузлов увеличенные расходы, которые были выполнены гидроэлектростанциями. В феврале 2007 года среднемесячные сбросные расходы Волгоградского гидроузла составили 9155 м3/с, в марте – 9514 м3/с», - отметил директор Волжской ГЭС Сергей Бологов.

Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.



