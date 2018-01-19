В Волгограде фирма через суд взыскивает долги за исчезнувшую дорожную разметку









Волгоградская фирма, которая занимается нанесением дорожной разметки на городские улицы, через суд взыскивает задолженность за работы, выполненные еще в мае прошлого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, ООО "Учебно-научно-производственное предприятия "Аспект" обратилось с исками в суд к ООО "Дирекции дорожного строительства" о взыскании задолженности за выполненные работы по нанесению разметки в Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда. Сумма претензий - более 335 тысяч рублей. По материалам дела, "УНПП "Аспект" еще в мае выполнил работы по нанесению разметки на отремонтированные улицы Римского-Корсакова, Хорошева и Козловской. Несмотря на то, что заказчик принял выполненные работы без замечаний, они до сих пор не оплачены. Суд удовлетворил оба иска. "Дирекция дорожного строительства", по решению суда, также должна выплатить неустойку в размере около 50 тысяч рублей.

Как ранее сообщало информагентство, УНПП "Аспект" в пошлом году было признано единственным поставщиком услуг по нанесению разметки в районах Волгограда и 14 районах области. В результате фирме, подконтрольной депутату гордумы Михаилу Девятову, удалось заключить контракты на десятки миллионов рублей. Однако от нанесенной разметки в городе уже давно не осталось следов. Найти на улицах Волгограда результаты работы фирмы "Аспект" сегодня можно с большим трудом.



