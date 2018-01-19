Полиция ищет отпущенного судом волгоградского бутлегера из промзоны





Одного из предполагаемых организаторов подпольного цеха по производству алкоголя Нахида Джафарова объявили в федеральный розыск волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Нелегальное производство располагалось в зоне хозяйственных построек в Дзержинском районе. В конце прошлого года правоохранители вышли на след теневых дельцов. Тогда же были задержаны и трое бутлегеров. Но в конце декабря Ворошиловский районный суд отпустил 34-летнего Джафарова Нахида Таваккюловича под подписку о невыезде. Областная прокуратура обжаловала это решение в облсуде, который постановил его арестовать. Но к этому моменту Джафаров успел скрыться. Сейчас полицейские принимают все меры для его розыска. И просят всех, кому известно о местонахождении Джафарова, сообщить об этом в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по телефону 8 (8442) 30-40-75, ДЧ ГУ МВД России по Волгоградской области 30-43-45 или 02.



