|Телеком
|19.01.2018 15:28
Специальную цену на «Умный дом. Видеонаблюдение» оставили до конца весны
«Ростелеком» продлил до 31 мая 2018 года специальные условия для новых пользователей услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, следить за квартирой из отпуска или командировки.
По условиям акции «Видео за 300 рублей» абоненты любой услуги «Ростелекома» («Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» или домашний телефон) могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц. Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой – за 4990 рублей, и тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы.
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это готовое (под ключ) коробочное ОТТ-решение1, которое включает цифровую HD-видеокамеру2 с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Абонент может установить и активировать камеру самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка.
Услуга обладает интеллектуальной системой управления:
• интуитивно понятные web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет;
• личный кабинет абонента, в который можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в разных помещениях или даже городах;
• облачную платформу обработки видео – возможность хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней;
• автоматическую запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении).
Коробочное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».Услуга может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).
1 OTT (OvertheTop) – метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае видеотрансляция с камеры осуществляется по сети передачи данных любого провайдера.
2Качество передаваемого изображения зависит от доступной скорости передачи данных.
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Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Экология
|19.01.2018 17:01 (Обновлено: 19.01.2018 17:16)
Краснооктябрьский районный суд обязал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области принять меры по установлению границ водоохранных зон рек Сухая и Мокрая Мечетка. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд об устранении комитетом выявленных в результате проверки нарушений водоохранного законодательства. Ранее, как сообщало информагентство, аналогичное решение судом было принято по реке Ахтуба. На данный момент оно исполнено в полном объеме. Утверждена общая протяженность водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Ахтуба на территории города Волжского и двух районов Волгоградской области - Ленинского и Среднеахтубинского на...
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|Экология
|19.01.2018 16:16
Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро», с 21 января по 20 февраля 2018 года для Волгоградского гидроузла установлены средние за период сбросные расходы 7000±200 м³/с при среднесуточных сбросных расходах не менее 5500 м³/с и не более 9000 м³/с и среднедекадных не более 8000 м³/с. Такое решение принято на основании рекомендаций межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада накануне. В нем приняли участие представители органов государственной власти, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научных организаций, АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и другие. Как говорится...
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|Экономика
|19.01.2018 15:50
Налогоплательщики Волгоградской области в 2017 году увеличили поступления в бюджет на 31 млрд рублей
За 2017 год от налогоплательщиков Волгоградской области в консолидированный бюджет РФ поступило 212,84 млрд рублей, что на 17,3% или 31,392 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в УФНС России по Волгоградской области. В общей структуре налоговых поступлений наибольшую долю обеспечили акцизы - 28,8%, налоги на доходы физических лиц - 14%, налог на прибыль организаций - 10,2%. В консолидированный бюджет Волгоградской области из этих средств было перечислено 87,879 млрд рублей или 41,4%.
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|Происшествия
|19.01.2018 15:20
Сегодня утром в Красноармейском районе Волгограда рядом с остановкой «Каустик» во время работ на трамвайной контактной сети электромонтер службы энергохозяйства МУП «Метроэлектротранс» упал с автовышки. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, по предварительным данным, это произошло во время его спуска по лестнице автовышки. Мужчина был доставлен в больницу №15. На предприятии заверили, что окажут пострадавшему сотруднику всю возможную помощь. Причины и обстоятельства случившегося, а также виновные лица будут установлены в ходе расследования.
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|Происшествия
|19.01.2018 15:10
В городскую клиническую больницу имени Фишера в Волжском с угрозой преждевременных родов госпитализирована пострадавшая в ДТП женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 37-летняя пассажирка маршрутки №122 находится на 36 неделе беременности. Столкновение микроавтобуса и легковушки произошло около часа назад напротив дома №119 по проспекту Ленина в Волжском.
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|Происшествия
|19.01.2018 14:47
Одного из предполагаемых организаторов подпольного цеха по производству алкоголя Нахида Джафарова объявили в федеральный розыск волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Нелегальное производство располагалось в зоне хозяйственных построек в Дзержинском районе. В конце прошлого года правоохранители вышли на след теневых дельцов. Тогда же были задержаны и трое бутлегеров. Но в конце декабря Ворошиловский районный суд отпустил 34-летнего Джафарова Нахида Таваккюловича под подписку о невыезде. Областная прокуратура обжаловала это решение в облсуде, который постановил его арестовать. Но к этому моменту Джафаров успел скрыться. Сейчас полицейские принимают все...
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|Происшествия
|19.01.2018 14:19
До трех лет тюрьмы грозит жительнице одного из сёл Николаевского района за фиктивную прописку гражданки Республики Казахстан. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. 47-летняя женщина рассказала правоохранителям, что прописала у себя подругу-иностранку. Та несколько лет жила вместе с мужчиной, в доме которого и была зарегистрирована. Но недавно ее спутник жизни умер, а у женщины вскоре закончился срок временной регистрации. Оказавшись в трудном положении, та обратилась к своей старой знакомой, которая жила по-соседству. И та согласилась помочь. Это и стало нарушением статьи 322 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении...
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|Происшествия
|19.01.2018 14:05
В Котельниково водитель "УАЗа" сегодня сбил двух школьников. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, ДТП случилось в черте города около часа дня. В больницу с ушибами мягких тканей были доставлены двое детей 9 и 10 лет. Подробности происшествия выясняются. Ранее сообщалось, что водитель скрылся с места ДТП, но позднее эта информация не подтвердилась.
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|Общество
|19.01.2018 13:42 (Обновлено: 19.01.2018 16:39)
Всероссийский конкурс патриотической песни «От Курильских островов до балтийских берегов» объявила депутат Госдумы от Волгоградской области. Об этом на своей странице в социальной сети рассказала сама народная избранница, пригласившая всех желающих принять участие в песенном состязании, сообщает ИА «Высота 102». Своим названием конкурс обязан нашумевшей композиции «Дядя Вова», которую исполнила Анна Кувычко и волгоградские кадеты на Мамаевом Кургане осенью прошлого года. Идея проведения конкурса родилась сразу после громкой премьеры клипа на песню о российском президенте, но созрела и начала воплощаться в жизнь только сейчас. Заявки на участие в музыкальном баттле принимаются до 20 февраля. Песня должна быть исполнена...
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|Телеком
|19.01.2018 13:11
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» стал партнером Клуба Клиентов Альфа-Банка. Компании малого и среднего бизнеса, открывшие и имеющие расчетный счет в банке, могут подключить на выгодных условиях телеком-услуги, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. При выборе пакета из трех услуг – доступ в интернет со скоростью до 5 Мбит/с, антивирус Kaspersky Small Office Security на 5 рабочих мест и облачную телефонию «Бизнес» с пакетом предоплаченных минут для безлимитных разговоров по России и миру – участник Клуба сможет экономить более 20 000 рублей в год. Скидка на услуги связи распространяется на все время действия контракта с телеком-оператором. «Дом.ru Бизнес» предоставит...
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|Расследования
|19.01.2018 13:10
Житель Волгоградской области, пытавшийся сжечь свою сожительницу, компенсирует государству расходы на ее лечение. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Котовский районный суд. В июле прошлого года мужчина поссорился со своей сожительницей, облил ее ацетоном и поджег зажигалкой. Пламя обожгло лицо и тело женщины. Избежать более серьезного наказания за свой поступок мужчине удалось только благодаря примирению в суде со своей спутницей жизни. Отметим, что на лечение пострадавшей женщины Котовская ЦРБ потратила около 64 тысяч рублей. Суд поддержал иск прокуратуры о возмещении этих расходов государству. Отметим, что судебное решение в силу еще не вступило....
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|Спорт
|19.01.2018 11:45 (Обновлено: 19.01.2018 13:43)
Сегодня на стадионе "Волгоград-Арена" прошло совещание рабочей группы, которая будет отвечать за проведение финала Кубка России по футболу 2018 года. Решающий матч турнира пройдет 9 мая в Волгограде на стадионе, построенном к чемпионату мира. Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградской федерации футбола, в состав оргкомитета вошли руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков, президент МОА "Черноземье" и Волгоградской областной Федерации футбола, член Исполкома РФС Рохус Шох, председатель комитета по физической культуре и спорту региона Александр Глинянов и другие. Участники совещания осмотрели стадион, а также определили направления предстоящей работы. Финалисты, которые примут...
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|Общество
|19.01.2018 11:28
Сервис путешествий OneTwoTrip провел исследование доступности гостиниц в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, - сообщили ИА «Высота 102» в сервисе. В расчёт брались только классические гостиницы (без апартаментов, хостелов и иных объектов), сравнивалось количество доступных вариантов размещения двух человек в дни матчей с количеством доступных вариантов для проживания в апреле 2018 года. Наиболее сложная ситуация сложилась в Волгограде, Саранске и Екатеринбурге. В первых двух городах на дни проведения матчей нет доступных номеров ни в одной из имеющихся гостиниц. В Екатеринбурге свои услуги болельщикам предлагают лишь 2,5% гостиниц от их количества в непиковый период. Причем на два матча из четырех,...
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|Происшествия
|19.01.2018 11:27
В Волгограде в частном доме отравление угарным газом получили четверо человек, проживающих в домовладении. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, происшествие случилось в одном из домов на улице Осипенко в Дзержинском районе. В больницу №25 доставлены семилетний мальчик, полугодовалая девочка и две женщины – 25-и и 23-х лет в состоянии легкой и средней степени тяжести. По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение эксплуатации газовой колонки.
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|Культура
|19.01.2018 11:11
На следующей неделе всероссийское общество охраны памятников истории и культуры Волгоградской области запускает проект «Школа волонтеров», в рамках которого добровольцев будут обучать основам реставрации памятников истории и культуры. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе областного парламента. Волонтеры смогут принимать участие в несложных ремонтно-реставрационных работах под контролем опытных инструкторов-специалистов. Минкультуры в настоящее время определяет объекты культурного наследия, которые в этом году будут приведены в порядок при помощи добровольцев. В настоящее время в России насчитывается свыше 160 тысяч объектов культурного наследия, многие из которых нуждаются в восстановлении. В министерстве культуры РФ признают: усилий только государства...
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