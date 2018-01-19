На севере Волгоградской области высадят новый лес

На 72 часа продлен срок содержания под стражей подозреваемому в драке со стрельбой в Красноармейском районе. Такое решение принял сегодня Центральный суд Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" из зала суда, в отношении Алиджавата Али оглы Алмасова. 24-летний житель Светлоярского района Волгоградской области, между тем, на суде отрицал свою причастность к происшествию. По его словам, он проезжал мимо на своем автомобиле, когда увидел массовую драку и окровавленных мужчин, среди которых узнал своих односельчан. По его утверждению, он всего лишь оказал помощь в доставке пострадавших в больницу. Алмасов переживал, что в связи с задержанием не сможет присутствовать на предзащите диплома в вузе,...

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