Житель Волгоградской области, пытавшийся сжечь свою сожительницу, компенсирует государству расходы на ее лечение. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Котовский районный суд. В июле прошлого года мужчина поссорился со своей сожительницей, облил ее ацетоном и поджег зажигалкой. Пламя обожгло лицо и тело женщины. Избежать более серьезного наказания за свой поступок мужчине удалось только благодаря примирению в суде со своей спутницей жизни.

Отметим, что на лечение пострадавшей женщины Котовская ЦРБ потратила около 64 тысяч рублей. Суд поддержал иск прокуратуры о возмещении этих расходов государству. Отметим, что судебное решение в силу еще не вступило.