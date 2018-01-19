



Сегодня на стадионе "Волгоград-Арена" прошло совещание рабочей группы, которая будет отвечать за проведение финала Кубка России по футболу 2018 года. Решающий матч турнира пройдет 9 мая в Волгограде на стадионе, построенном к чемпионату мира. Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградской федерации футбола, в состав оргкомитета вошли руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков, президент МОА "Черноземье" и Волгоградской областной Федерации футбола, член Исполкома РФС Рохус Шох, председатель комитета по физической культуре и спорту региона Александр Глинянов и другие.

Участники совещания осмотрели стадион, а также определили направления предстоящей работы. Финалисты, которые примут участие в матче в Волгограде, определятся 18 апреля. Сейчас борьбу за трофей продолжают 8 команд. С одной стороны турнирной сетки пробиться в финал могут московский "Спартак", самарские "Крылья Советов", владивостокский "Луч-Энергия" или клуб "Тосно", представляющий Ленинградскую область. Вторым финалистом станет кто-то из четверки: СКА (Хабаровск), "Шинник" (Ярославль), "Амкар" (Пермь), "Авангард" (Курск). Волгоградский "Ротор-Волгоград" выбыл из турнира еще в августе, в первом же матче уступив в Астрахани местному "Волгарю" со счетом 0:2. Формально волгоградская команда считалась хозяйкой поля, но вынуждена была проводить матч в гостях из-за неготовности стадиона "Зенит".



