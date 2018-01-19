|Происшествия
|19.01.2018 11:27
В Волгограде с отравлением угарным газом госпитализирована семья
В Волгограде в частном доме отравление угарным газом получили четверо человек, проживающих в домовладении. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, происшествие случилось в одном из домов на улице Осипенко в Дзержинском районе. В больницу №25 доставлены семилетний мальчик, полугодовалая девочка и две женщины – 25-и и 23-х лет в состоянии легкой и средней степени тяжести. По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение эксплуатации газовой колонки.
Иностранные студенты волгоградских вузов сказали спасибо Сталинграду
Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»
Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы
Сегодня 40 иностранных студентов, которые учатся в волгоградских вузах, собрались в музее-панораме "Сталинградская битва", чтобы выразить...
Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области с любовью и юмором рассказали о жизни четвероногих питомцев, которые, в общем-то, повторяют жизненный...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Происшествия
|19.01.2018 14:47
Одного из предполагаемых организаторов подпольного цеха по производству алкоголя Нахида Джафарова объявили в федеральный розыск волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Нелегальное производство располагалось в зоне хозяйственных построек в Дзержинском районе. В конце прошлого года правоохранители вышли на след теневых дельцов. Тогда же были задержаны и трое бутлегеров. Но в конце декабря Ворошиловский районный суд отпустил 34-летнего Джафарова Нахида Таваккюловича под подписку о невыезде. Мужчина не замедлил скрыться от правосудия. Сейчас полицейские принимают все меры для его розыска. И...
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|Происшествия
|19.01.2018 14:19
До трех лет тюрьмы грозит жительнице одного из сёл Николаевского района за фиктивную прописку гражданки Республики Казахстан. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. 47-летняя женщина рассказала правоохранителям, что прописала у себя подругу-иностранку. Та несколько лет жила вместе с мужчиной, в доме которого и была зарегистрирована. Но недавно ее спутник жизни умер, а у женщины вскоре закончился срок временной регистрации. Оказавшись в трудном положении, та обратилась к своей старой знакомой, которая жила по-соседству. И та согласилась помочь. Это и стало нарушением статьи 322 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении...
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|Происшествия
|19.01.2018 14:05 (Обновлено: 19.01.2018 14:38)
В Котельниково водитель легкового автомобиля сегодня сбил двух школьников и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП случилось в черте города около часа дня. В больницу с ушибами мягких тканей доставлены двое детей 9 и 10 лет. Сбежавшего водителя ищут.
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|Общество
|19.01.2018 13:42
Всероссийский конкурс патриотической песни «От Курильских островов до балтийских берегов» объявила депутат Госдумы от Волгоградской области. Об этом на своей странице в социальной сети рассказала сама народная избранница, пригласившая всех желающих принять участие в песенном состязании, сообщает ИА «Высота 102». Своим названием конкурс обязан нашумевшей композиции «Дядя Вова», которую исполнила Анна Кувычко и волгоградские кадеты на Мамаевом Кургане осенью прошлого года. Идея проведения конкурса родилась сразу после громкой премьеры клипа на песню о российском президенте, но созрела и начала воплощаться в жизнь только сейчас. Заявки на участие в музыкальном баттле принимаются до 20 февраля. Песня должна быть исполнена...
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|Телеком
|19.01.2018 13:11
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» стал партнером Клуба Клиентов Альфа-Банка. Компании малого и среднего бизнеса, открывшие и имеющие расчетный счет в банке, могут подключить на выгодных условиях телеком-услуги, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. При выборе пакета из трех услуг – доступ в интернет со скоростью до 5 Мбит/с, антивирус Kaspersky Small Office Security на 5 рабочих мест и облачную телефонию «Бизнес» с пакетом предоплаченных минут для безлимитных разговоров по России и миру – участник Клуба сможет экономить более 20 000 рублей в год. Скидка на услуги связи распространяется на все время действия контракта с телеком-оператором. «Дом.ru Бизнес» предоставит...
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|Расследования
|19.01.2018 13:10
Житель Волгоградской области, пытавшийся сжечь свою сожительницу, компенсирует государству расходы на ее лечение. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Котовский районный суд. В июле прошлого года мужчина поссорился со своей сожительницей, облил ее ацетоном и поджег зажигалкой. Пламя обожгло лицо и тело женщины. Избежать более серьезного наказания за свой поступок мужчине удалось только благодаря примирению в суде со своей спутницей жизни. Отметим, что на лечение пострадавшей женщины Котовская ЦРБ потратила около 64 тысяч рублей. Суд поддержал иск прокуратуры о возмещении этих расходов государству. Отметим, что судебное решение в силу еще не вступило....
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|Спорт
|19.01.2018 11:45 (Обновлено: 19.01.2018 13:43)
Сегодня на стадионе "Волгоград-Арена" прошло совещание рабочей группы, которая будет отвечать за проведение финала Кубка России по футболу 2018 года. Решающий матч турнира пройдет 9 мая в Волгограде на стадионе, построенном к чемпионату мира. Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградской федерации футбола, в состав оргкомитета вошли руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков, президент МОА "Черноземье" и Волгоградской областной Федерации футбола, член Исполкома РФС Рохус Шох, председатель комитета по физической культуре и спорту региона Александр Глинянов и другие. Участники совещания осмотрели стадион, а также определили направления предстоящей работы. Финалисты, которые примут...
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|Общество
|19.01.2018 11:28 (Обновлено: 19.01.2018 13:05)
Сервис путешествий OneTwoTrip провел исследование доступности гостиниц в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, - сообщили ИА «Высота 102» в сервисе. В расчёт брались только классические гостиницы (без апартаментов, хостелов и иных объектов), сравнивалось количество доступных вариантов размещения двух человек в дни матчей с количеством доступных вариантов для проживания в апреле 2018 года. Наиболее сложная ситуация сложилась в Волгограде, Саранске и Екатеринбурге. В первых двух городах на дни проведения матчей нет доступных номеров ни в одной из имеющихся гостиниц. В Екатеринбурге свои услуги болельщикам предлагают лишь 2,5% гостиниц от их количества в непиковый период. Причем на два матча из четырех,...
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|Культура
|19.01.2018 11:11
На следующей неделе всероссийское общество охраны памятников истории и культуры Волгоградской области запускает проект «Школа волонтеров», в рамках которого добровольцев будут обучать основам реставрации памятников истории и культуры. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе областного парламента. Волонтеры смогут принимать участие в несложных ремонтно-реставрационных работах под контролем опытных инструкторов-специалистов. Минкультуры в настоящее время определяет объекты культурного наследия, которые в этом году будут приведены в порядок при помощи добровольцев. В настоящее время в России насчитывается свыше 160 тысяч объектов культурного наследия, многие из которых нуждаются в восстановлении. В министерстве культуры РФ признают: усилий только государства...
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|Общество
|19.01.2018 10:44
В Сурском сквере Волгограда приступили к сносу заброшенного кафе. Как сообщает ИА «Высота 102», оно прекратило работу более 10 лет назад, и все эти годы являлось «яблоком раздора» городских властей и коммерсантов, которые намеревались построить на этом месте бизнес-центр. В разгар судебных баталий здание бывшего кафе частично обгорело в результате поджога. Судебные тяжбы владельцев с администрацией города продолжались не один год. Против строительства бизнес-центра в Сурском сквере выступали и волгоградцы, которые требовали сохранить зону отдыха на этой территории. Теперь на этом месте появится скульптурная композиция, посвященная строителям...
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|Политика
|19.01.2018 10:27
Сегодня на заседании регионального избирательного штаба Владимира Путина избрали сопредседателей, которые стали доверенными лицами кандидата в президенты. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», доверие было оказано Александру Колесниченко, СП «Донское», Владимиру Зимовцу, представителю-консультанту Волжского трубного завода и Светлане Емельяновой, главному врачу областной детской больницы. В штаб вошли также Мария Киселева, руководитель исполкома регионального отделения партии «ЕР», гендиректор ПАО «Волгоградоблэлектро» Александр Воцко, ректор ВолГУ Василий Тараканов, сопредседатель Волгоградского отделения ОНФ Надежда Кулешова и другие - всего 11 человек. Штаб разместился рядом с администрацией Волгоградской области, на улице Ленина, 12. Здесь откроется общественная приемная, куда могут прийти граждане со своими...
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|Происшествия
|19.01.2018 10:08
Трое участников стрельбы и поножовщины в Красноармейском районе задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Один из них, 35-летний местный житель, сейчас находится в больнице под усиленной охраной. Накануне он был туда доставлен в числе четырех пострадавших. Медики диагностируют у него огнестрельное и ножевое ранения бедра, а также резаную рану кисти. Еще двое подозреваемых, 24-летний житель Светлоярского района и 34-летний волгоградец, помещены в СИЗО. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. При осмотре места происшествия следователи нашли...
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|Телеком
|19.01.2018 09:43 (Обновлено: 19.01.2018 09:45)
Екатерина Русякина возглавила работу с корпоративными и государственными заказчиками «Ростелекома» в Волгоградской области
Екатерина Русякина назначена заместителем директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». На новом посту Екатерина будет руководить взаимодействием с бизнес-клиентами компании и органами власти региона. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Екатерина Русякина родилась 15 июля 1981 г. в Волгограде. Обучалась в Волжском институте экономики, педагогики и права по специальности «Организация и менеджмент». Имеет более 14 лет опыта коммерческой деятельности в телекоммуникационной сфере. С 2007 года занималась работой с корпоративными клиентами в Волгоградском филиале ПАО «Вымпелком». С 2009 года занимала различные управленческие должности в подразделениях по работе с корпоративным сегментом ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС» и АО «Эр-Телеком Холдинг»....
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.01.2018 09:06
2 февраля в Волгограде по площади Павших борцов в честь 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве пройдет боевая и специальная техника Южного военного округа (ЮВО).Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе округа, впервые по главной площади города появятся в таком составе механизированных колон оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч», «Торнадо», зенитный ракетный комплекс С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы ЗРПК «Панцирь», всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс «ТОР-М1» танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия «МСТА-С», бронеавтомобили «Тигр» и многое другое. Возглавит колонну легендарный танк Т-34. Тренировки механизированных колон проходят ежедневно, так как водителям нужно отточить мастерство при езде...
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|Происшествия
|19.01.2018 08:54 (Обновлено: 19.01.2018 08:54)
В результате пожара, вспыхнувшего в салоне грузового автомобиля, погиб человек, еще один – 48-летний мужчина - получил ожоги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось в Суровикинском районе около 9 часов вечера. Пожарные расчёты 56-й пожарно-спасательной части потушили огонь буквально через несколько минут. Личность погибшего и причина пожара устанавливаются.
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19 января 13:42
19 января 11:27
В Волгограде с отравлением угарным газом госпитализирована семья 3
19 января 10:27
19 января 10:08
19 января 09:43
19 января 08:05
18 января 22:51
Происшествия
19 января 11:27
В Волгограде с отравлением угарным газом госпитализирована семья 3
19 января 10:08
18 января 20:28
18 января 09:02
17 января 15:14
16 января 16:55
16 января 14:54
16 января 10:53
16 января 09:40
16 января 08:56
16 января 08:04
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