В Волгограде на дни матчей ЧМ по футболу закончились места в гостиницах

Сервис путешествий OneTwoTrip провел исследование доступности гостиниц в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, - сообщили ИА «Высота 102» в сервисе. В расчёт брались только классические гостиницы (без апартаментов, хостелов и иных объектов), сравнивалось количество доступных вариантов размещения двух человек в дни матчей с количеством доступных вариантов для проживания в апреле 2018 года.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Волгограде, Саранске и Екатеринбурге. В первых двух городах на дни проведения матчей нет доступных номеров ни в одной из имеющихся гостиниц. В Екатеринбурге свои услуги болельщикам предлагают лишь 2,5% гостиниц от их количества в непиковый период. Причем на два матча из четырех, которые предстоит принять городу, в системах бронирования также нет ни одного варианта.

В Нижнем Новгороде, Казани и Самаре доступно менее 10% гостиниц, многие из них предлагают последние номера, которые могут достаточно быстро закончиться.

Проблем с наличием свободных мест нет только в двух городах — Санкт-Петербурге и Сочи, где на сегодняшний день доступно более 50% отелей. В столице, несмотря на большое количество гостиниц, в дни ЧМ-2018 доступно 22% из них. Это объясняется тем, что к Москве приковано максимальное внимание болельщиков, и именно с неё большинство зарубежных гостей начнёт свой визит в Россию.

«Отельеры сами регулируют доступность номеров в системах бронирования, поэтому возможно, что какое-то количество свободных номеров в гостиницах ещё есть, но их рассчитывают продать ближе к чемпионату, либо оставляют, например, в расчете на болельщиков, которые придут в отель с улицы, без предварительного бронирования. В любом случае, тем, кто сейчас планирует поездки на чемпионат, остается либо бронировать последние варианты классических гостиниц, либо искать альтернативу: не номер в отеле, а апартаменты или комнату в хостеле, либо остановиться в соседних городах», - прокомментировали в сервисе OneTwoTrip.

Напомним, как уже сообщало информагентство, Волгоград среди городов, принимающих ЧМ, отметился непомерными ценами на номера в отелях и гостиницах. 11 января ИА «Высота 102» направило в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области редакционный запрос с просьбой прояснить, на каком этапе находится разбирательство с недобропорядочными волгоградскими отельерами. Однако пока официального ответа журналисты не получили. О возбуждении первого административного дела в отношении владельца одной из гостиниц руководство ведомства публично заявляло еще в середине декабря. Пока ситуация с ценами на гостиничные номера в период проведения ЧМ-2018 не изменилась: сутки в стандартном двухместном номере в ряде гостиниц стоят не менее 30 тысяч рублей.



