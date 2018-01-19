Найдены участники стрельбы и поножовщины на юге Волгограда









Трое участников стрельбы и поножовщины в Красноармейском районе задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Один из них, 35-летний местный житель, сейчас находится в больнице под усиленной охраной. Накануне он был туда доставлен в числе четырех пострадавших. Медики диагностируют у него огнестрельное и ножевое ранения бедра, а также резаную рану кисти. Еще двое подозреваемых, 24-летний житель Светлоярского района и 34-летний волгоградец, помещены в СИЗО. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. При осмотре места происшествия следователи нашли нож, пулю калибра 9 миллиметров, четыре гильзы и патроны к травматическому пистолету. Как стало известно информагентству, также были обнаружены объявленные накануне в розыск в рамках операции "Перехват" автомобили - "Infinity" и "Лада Приора" темного цвета, на которых подозреваемые скрылись с места преступления.

Напомним, накануне вечером около кафе "Русский чай" в результате поножовщины и стрельбы пострадали три человека, 24-летний мужчина скончался от полученных ран в больнице.



