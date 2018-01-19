Екатерина Русякина возглавила работу с корпоративными и государственными заказчиками «Ростелекома» в Волгоградской области





Екатерина Русякина назначена заместителем директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». На новом посту Екатерина будет руководить взаимодействием с бизнес-клиентами компании и органами власти региона. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Екатерина Русякина родилась 15 июля 1981 г. в Волгограде. Обучалась в Волжском институте экономики, педагогики и права по специальности «Организация и менеджмент». Имеет более 14 лет опыта коммерческой деятельности в телекоммуникационной сфере. С 2007 года занималась работой с корпоративными клиентами в Волгоградском филиале ПАО «Вымпелком». С 2009 года занимала различные управленческие должности в подразделениях по работе с корпоративным сегментом ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС» и АО «Эр-Телеком Холдинг». С января 2018 года курирует взаимодействие с корпоративными и государственными заказчиками Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»по работе с корпоративным и государственным сегментами Константин Боженов: «Мы активно работаем над переходом клиентского сервиса в бизнес- и госсегменте на новый уровень. Меняем многие бизнес-процессы, влияющие на взаимодействие с заказчиками, подходы к продажам. Уверен, что экспертиза и практический опыт Екатерины позволят выстроить эффективную систему партнёрства с нашими клиентами в Волгоградской области и внедрять лучшие цифровые решения для повышения эффективности их бизнеса».

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Русякина: «Я рада присоединиться к команде Волгоградского филиала «Ростелекома». Уверена, что благодаря нашей совместной работе мы достигнем высоких результатов и выполним все поставленные задачи».