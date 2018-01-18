В Сурском сквере Волгограда приступили к сносу заброшенного кафе. Как сообщает ИА «Высота 102», оно прекратило работу более 10 лет назад, и все эти годы являлось «яблоком раздора» городских властей и коммерсантов, которые намеревались построить на этом месте бизнес-центр. В разгар судебных баталий здание бывшего кафе частично обгорело в результате поджога. Судебные тяжбы владельцев с администрацией города продолжались не один год. Против строительства бизнес-центра в Сурском сквере выступали и волгоградцы, которые требовали сохранить зону отдыха на этой территории. Теперь на этом месте появится скульптурная композиция, посвященная строителям Волгограда. Над ним работает коллектив авторов под руководством народного...