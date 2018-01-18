|Общество
|19.01.2018 08:05
Ночь на Крещение глава Волгоградской области встретил в храме Михайловского района
Губернатор Андрей Бочаров в ходе поездки в Михайловский район вместе с председателем Волгоградской областной думы Николаем Семисотовым и руководством городского округа в ночь с 18 на 19 января посетили праздничное богослужение в храме Святого Николая Чудотворца. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области. Сегодня православные жители Волгоградской области отмечают праздник Крещения Господня. В храмах городов и сельских поселений на всей территории региона проводятся торжественные богослужения, по традиции люди окунаются в иордани. Волгоградцы, например, пришли к организованной на Центральной набережной купели еще за несколько часов до полуночи и, несмотря на ледяной ветер, бесстрашно окунались в холодную воду. В городе-герое, напомним, еще со вчерашнего вечера работают восемь специально оборудованных мест для крещенских купаний, в регионе их более 70. Около купелей и прорубей дежурят спасатели, медики, здесь разбиты палатки-раздевалки, где предлагают горячий чай.
Иностранные студенты волгоградских вузов сказали спасибо Сталинграду
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Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Общество
|19.01.2018 10:44
В Сурском сквере Волгограда приступили к сносу заброшенного кафе. Как сообщает ИА «Высота 102», оно прекратило работу более 10 лет назад, и все эти годы являлось «яблоком раздора» городских властей и коммерсантов, которые намеревались построить на этом месте бизнес-центр. В разгар судебных баталий здание бывшего кафе частично обгорело в результате поджога. Судебные тяжбы владельцев с администрацией города продолжались не один год. Против строительства бизнес-центра в Сурском сквере выступали и волгоградцы, которые требовали сохранить зону отдыха на этой территории. Теперь на этом месте появится скульптурная композиция, посвященная строителям Волгограда. Над ним работает коллектив авторов под руководством народного...
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|Политика
|19.01.2018 10:27 (Обновлено: 19.01.2018 10:35)
Сегодня на заседании регионального избирательного штаба Владимира Путина избрали сопредседателей, которые стали доверенными лицами кандидата в президенты. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», доверие было оказано Александру Колесниченко, СП «Донское», Владимиру Зимовцу, бывшему гендиректору Волжского трубного завода и Светлане Емельяновой, главному врачу областной детской больницы. В штаб вошли также Мария Киселева, руководитель исполкома регионального отделения партии «ЕР», гендиректор ПАО «Волгоградоблэлектро» Александр Воцко, сопредседатель Волгоградского отделения ОНФ Надежда Кулешова и другие. Штаб разместился рядом с администрацией Волгоградской области, на улице Ленина, 12. Здесь откроется общественная приемная, куда могут прийти граждане со своими проблемами или вопросами. Отчитались на заседании штаба...
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|Происшествия
|19.01.2018 10:08 (Обновлено: 19.01.2018 10:38)
Трое участников стрельбы и поножовщины в Красноармейском районе задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Один из них, 35-летний местный житель, сейчас находится в больнице под усиленной охраной. Медики диагностируют у него огнестрельное и ножевое ранения бедра, а также резаную рану кисти. Еще двое подозреваемых, 24-летний житель Светлоярского района и 34-летний волгоградец, помещены в СИЗО. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. При осмотре места происшествия следователи нашли нож, пулю калибра 9 миллиметров, четыре гильзы и патроны...
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|Телеком
|19.01.2018 09:43 (Обновлено: 19.01.2018 09:45)
Екатерина Русякина возглавила работу с корпоративными и государственными заказчиками «Ростелекома» в Волгоградской области
Екатерина Русякина назначена заместителем директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». На новом посту Екатерина будет руководить взаимодействием с бизнес-клиентами компании и органами власти региона. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Екатерина Русякина родилась 15 июля 1981 г. в Волгограде. Обучалась в Волжском институте экономики, педагогики и права по специальности «Организация и менеджмент». Имеет более 14 лет опыта коммерческой деятельности в телекоммуникационной сфере. С 2007 года занималась работой с корпоративными клиентами в Волгоградском филиале ПАО «Вымпелком». С 2009 года занимала различные управленческие должности в подразделениях по работе с корпоративным сегментом ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС» и АО «Эр-Телеком Холдинг»....
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.01.2018 09:06
2 февраля в Волгограде по площади Павших борцов в честь 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве пройдет боевая и специальная техника Южного военного округа (ЮВО).Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе округа, впервые по главной площади города появятся в таком составе механизированных колон оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч», «Торнадо», зенитный ракетный комплекс С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы ЗРПК «Панцирь», всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс «ТОР-М1» танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия «МСТА-С», бронеавтомобили «Тигр» и многое другое. Возглавит колонну легендарный танк Т-34. Тренировки механизированных колон проходят ежедневно, так как водителям нужно отточить мастерство при езде...
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|Происшествия
|19.01.2018 08:54 (Обновлено: 19.01.2018 08:54)
В результате пожара, вспыхнувшего в салоне грузового автомобиля, погиб человек, еще один – 48-летний мужчина - получил ожоги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось в Суровикинском районе около 9 часов вечера. Пожарные расчёты 56-й пожарно-спасательной части потушили огонь буквально через несколько минут. Личность погибшего и причина пожара устанавливаются.
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|Общество
|18.01.2018 23:17
На Центральной набережной в Волгограде в купель окунулись первые православные еще в девятом часу вечера. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», самыми смелыми и нетерпеливыми оказались… девушки. Напомним, купель на Центральной набережной установили сегодня, всего в Волгограде восемь таких мест, где уже приступили к дежурству спасатели. Завтра на месте крещенских купаний будут установлены раздевалки, также здесь можно будет выпить горячего чая.
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|Общество
|18.01.2018 22:51
Нижняя часть эстакады на Центральной набережной стала освещаться. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, работы были выполнены в рамках обновления этой визитной карточки города-героя. Работы начались осенью прошлого года с реконструкции гидротехнических сооружений. Меньше чем за полгода специалистами подрядной организации было завершено восстановление несущей способности эстакады и причалов наб. 62-ой Армии, а также модернизация сетей электроснабжения. Благодаря этому впервые со времени строительства нижняя часть эстакады получила искусственное освещение – здесь размещены 325 светильников. Одновременно были обновлены 29 световых опор на верхней части эстакады и 16 световых опор на втором ярусе 7 – 9 причалов.
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|Расследования
|18.01.2018 22:48
Подозреваемые в жестоком преступлении на юге Волгограда скрылись на машинах с госномерами Московской и Самарской областей
Правоохранители разыскивают две автомашины, на которых скрылись напавшие сегодня на группу мужчин в Красноармейском районе Волгограда преступники. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, одна из машин марки Инфинити темного цвета, госномер т180мс 750, другая – Лада Приора темного цвета, госномер х828кр 163. Машины зарегистрированы в Московской и Самарской областях. Объявлен план "Перехват". Напомним, сегодня в Красноармейском районе Волгограда на пересечении проспекта Героев Сталинграда и улицы Удмуртская произошла стрельба и поножовщина, в результате которой погиб 24-летний мужчина и еще трое получили тяжелые ранения. О случившемся в полицию сообщили медики, куда привезли раненых. Один из раненых впоследствии...
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|Расследования
|18.01.2018 21:52
По факту преступления, совершенного в Красноармейском районе Волгограда, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, сегодня около 19 часов 30 минут в лечебные учреждения Красноармейского района Волгограда бригадой скорой медицинской помощи с огнестрельными и ножевыми ранениями в различные части тела были госпитализированы четверо местных жителей, один из которых, 24-летний мужчина, впоследствии от полученных травм скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской областной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 си. 105 УК РФ ( покушение на убийство двух и более...
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|Происшествия
|18.01.2018 20:28
Сегодня вечером в Красноармейском районе Волгограда на пересечении проспекта Героев Сталинграда и ул. Удмуртской произошел конфликт, закончившийся поножовщиной и перестрелкой. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, три человека получили ранения, один убит. Сигнал о стрельбе поступил в 19-00. На месте происшествия работают сотрудники ГУ МВД и СУ СК РФ по Волгоградской области. Также туда выехал начальник регионального главка Александр Кравченко. Причина происшествия выясняются. Как стало известно ИА "Высота 102", конфликт между двумя группами мужчин произошел около кафе "Русский чай". По предварительным данным, все пострадавшие получили ножевые ранения, один, 35-летний мужчина, был ранен еще и из огнестрельного оружия. Все...
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|Аналитика
|18.01.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Росгвардейцы Волгоградской области помогут в воспитании нового поколения «мальчишей-кибальчишей»
Смотрите сегодня в программе: борьба за умы и сердца подрастающего поколения набирает обороты - в Волгоградской области все больше детей вступает в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Горячая линия Роспотребнадзора: бдительных граждан привлекают к контролю за ценовой политикой гостиниц во время матчей чемпионата мира. Спасибо, Сталинград !: иностранные студенты волгоградских ВУЗов собрали воедино свои знания о великой битве и прикоснулись к живой истории. Наступает время традиционных крещенских омовений: на центральной набережной Волгограда все готово. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че»...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|18.01.2018 17:38 (Обновлено: 18.01.2018 17:47)
В парке «Волжский» 3 февраля на мототрассе пройдут мероприятия, посвященные 75-ой годовщине победы в Сталинградской битв: 55-й мотокросс «Битва на Волге», открытый чемпионат и первенство Волжского по мотоциклетному спорту. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в соревнованиях планируют принять участие более 50 спортсменов из многих городов России. Помимо соревнований гостей спортивного праздника ждёт выставка вооружения и техники министерства обороны, а также ДОСААФ России. Военно-патриотический клуб «Вольный ветер Дона» представит вооружение и экипировку, военно-исторический музей - форму советских солдат образца 1942 года, оружие времён Великой Отечественной войны и личные вещи бойцов, найденные поисковиками. ...
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|Политика
|18.01.2018 16:59
Завтра, 19 января, в Волгограде состоится первое заседание регионального избирательного штаба Владимира Путина. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На собрании будут озвучены имена сопредседателей – их будет несколько, и все они станут доверенными лицами кандидата в президенты. Напомним, в Волгоградской области продолжается сбор подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты России самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина.
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|Спорт
|18.01.2018 16:52 (Обновлено: 18.01.2018 17:10)
Сегодня в Волгограде на спортивном комплексе "Зенит" состоялось заседание по подготовке к товарищескому матчу юношеских сборных России и Германии, который на этом стадионе пройдет 8 мая 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в федерации футбола Волгоградской области, председателем оргкомитета по подготовке к проведению матча назначен президент МОА "Черноземье" и Федерации футбола Волгоградской области, член Исполкома РФС Рохус Шох. Помимо Рохуса Шоха, представителей РФС, исполнительной власти региона и города в оргкомитет вошли ряд волгоградских футбольных специалистов, среди которых ответственный секретарь региональной Федерации футбола, руководитель Академии "Ротор" Артем Королев. Во встрече примут участие сборные из игроков не старше 19...
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19 января 10:27
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