Ночь на Крещение глава Волгоградской области встретил в храме Михайловского района





Губернатор Андрей Бочаров в ходе поездки в Михайловский район вместе с председателем Волгоградской областной думы Николаем Семисотовым и руководством городского округа в ночь с 18 на 19 января посетили праздничное богослужение в храме Святого Николая Чудотворца. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области. Сегодня православные жители Волгоградской области отмечают праздник Крещения Господня. В храмах городов и сельских поселений на всей территории региона проводятся торжественные богослужения, по традиции люди окунаются в иордани. Волгоградцы, например, пришли к организованной на Центральной набережной купели еще за несколько часов до полуночи и, несмотря на ледяной ветер, бесстрашно окунались в холодную воду. В городе-герое, напомним, еще со вчерашнего вечера работают восемь специально оборудованных мест для крещенских купаний, в регионе их более 70. Около купелей и прорубей дежурят спасатели, медики, здесь разбиты палатки-раздевалки, где предлагают горячий чай.



