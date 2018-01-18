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Расследования
 18.01.2018 22:48

Подозреваемые в жестоком преступлении на юге Волгограда скрылись на машинах с госномерами Московской и Самарской областей

Правоохранители разыскивают две автомашины, на которых скрылись напавшие сегодня на группу мужчин в Красноармейском районе Волгограда преступники. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, одна из машин марки Инфинити темного цвета, госномер т180мс 750, другая – Лада Приора темного цвета, госномер х828кр 163. Машины зарегистрированы в Московской и Самарской областях. Объявлен план "Перехват". Напомним, сегодня в Красноармейском районе Волгограда на пересечении проспекта Героев Сталинграда и улицы Удмуртская произошла стрельба и поножовщина, в результате которой погиб 24-летний мужчина и еще трое получили тяжелые ранения. О случившемся в полицию сообщили медики, куда привезли раненых. Один из раненых впоследствии скончался в больнице. По данным следствия, сегодня вечером потерпевшие отдыхали в кафе  «Русский чай». Около 19 часов молодые люди вышли из увеселительного заведения, буквально в 30 метрах от которого неизвестные произвели в них выстрелы из различного вида оружия, а также причинили ножевые ранения. На месте происшествия сейчас находится следственно-оперативная группа аппарата Следственного управления в составе руководства и следователей первого отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов ведомства. Ход раскрытия на месте ЧП курирует первый заместитель руководителя регионального управления СКР. Также на место выехал начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской областной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 си. 105 УК РФ ( покушение на убийство двух и более лиц), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).


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Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...

Общество 18.01.2018 23:17 (Обновлено: 19.01.2018 00:16)

В Волгограде окунаться в купели стали за несколько часов до Крешения (ВИДЕО) На Центральной набережной в Волгограде в купель окунулись первые православные еще в девятом часу вечера. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», самыми смелыми и нетерпеливыми оказались… девушки. Напомним, купель на Центральной набережной установили сегодня, всего в Волгограде восемь таких мест, где уже приступили к дежурству спасатели. Завтра на месте крещенских купаний будут установлены раздевалки, также здесь можно будет выпить горячего чая. 
Прочитана: 726 раз
Расследования 18.01.2018 21:52

По факту преступления, совершенного в Красноармейском районе Волгограда, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, сегодня около 19 часов 30 минут в лечебные учреждения Красноармейского района Волгограда бригадой скорой медицинской помощи с огнестрельными и ножевыми ранениями в различные части тела были госпитализированы четверо местных жителей, один из которых, 24-летний мужчина, впоследствии от полученных травм скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской областной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 си. 105 УК РФ ( покушение на убийство двух и более...
Прочитана: 3338 раз
Происшествия 18.01.2018 20:28

В Волгограде в результате перестрелки и резни три человека получили ранения, один убит (ВИДЕО)Сегодня вечером в Красноармейском районе Волгограда на пересечении проспекта Героев Сталинграда и ул. Удмуртской  произошел конфликт, закончившийся поножовщиной и перестрелкой. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, три человека получили  ранения, один убит. Сигнал о стрельбе поступил в 19-00. На месте происшествия работают сотрудники ГУ МВД и СУ СК РФ по Волгоградской области. Также туда выехал начальник регионального главка Александр Кравченко. Причина происшествия выясняются. Как стало известно ИА "Высота 102",  конфликт между двумя группами мужчин произошел около кафе "Русский чай".  По предварительным данным, все пострадавшие получили ножевые ранения, один, 35-летний мужчина,  был ранен еще и из огнестрельного оружия. Все...
Прочитана: 6965 раз
Аналитика 18.01.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: борьба за умы и сердца подрастающего поколения набирает обороты - в Волгоградской области все больше детей вступает в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Горячая линия Роспотребнадзора: бдительных граждан привлекают к контролю за ценовой политикой гостиниц во время матчей чемпионата мира. Спасибо, Сталинград !: иностранные студенты волгоградских ВУЗов собрали воедино свои знания о великой битве и прикоснулись к живой истории. Наступает время традиционных крещенских омовений: на центральной набережной Волгограда все готово. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че»...
Прочитана: 9592 раз
Общество 18.01.2018 19:31

В Волгограде осветили эстакаду Центральной набережнойНижняя часть эстакады на Центральной набережной стала освещаться. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, работы были выполнены в рамках обновления этой визитной карточки города-героя. Работы начались осенью прошлого года с реконструкции гидротехнических сооружений. Меньше чем за полгода специалистами подрядной организации было завершено восстановление несущей способности эстакады и причалов наб. 62-ой Армии, а также модернизация сетей электроснабжения. Благодаря этому впервые со времени строительства нижняя часть эстакады получила искусственное освещение – здесь размещены 325 светильников. Одновременно были обновлены 29 световых опор на верхней части эстакады и 16 световых опор на втором ярусе 7 – 9 причалов.
Прочитана: 1560 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 18.01.2018 17:38 (Обновлено: 18.01.2018 17:47)

В парке «Волжский» 3 февраля на мототрассе пройдут мероприятия, посвященные 75-ой годовщине победы в Сталинградской битв: 55-й мотокросс «Битва на Волге», открытый чемпионат и первенство Волжского по мотоциклетному спорту. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в соревнованиях планируют принять участие более 50 спортсменов из многих городов России. Помимо соревнований гостей спортивного праздника ждёт выставка вооружения и техники министерства обороны, а также ДОСААФ России. Военно-патриотический клуб «Вольный ветер Дона» представит вооружение и экипировку, военно-исторический музей - форму советских солдат образца 1942 года, оружие времён Великой Отечественной войны и личные вещи бойцов, найденные поисковиками. ...
Прочитана: 1168 раз
Политика 18.01.2018 16:59

Завтра, 19 января, в Волгограде состоится первое заседание регионального избирательного штаба Владимира Путина. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На собрании будут озвучены имена сопредседателей – их будет несколько, и все они станут доверенными лицами кандидата в президенты.  Напомним, в Волгоградской области продолжается сбор подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты России самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина. 
Прочитана: 1354 раз
Спорт 18.01.2018 16:52 (Обновлено: 18.01.2018 17:10)

В Волгограде накануне Дня победы сыграют юношеские сборные России и Германии по футболу Сегодня в Волгограде на спортивном комплексе "Зенит" состоялось заседание по подготовке к товарищескому матчу юношеских сборных России и Германии, который на этом стадионе пройдет  8 мая 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в федерации футбола Волгоградской области, председателем оргкомитета по подготовке к проведению матча назначен президент МОА "Черноземье" и Федерации футбола Волгоградской области, член Исполкома РФС Рохус Шох. Помимо Рохуса Шоха,  представителей РФС, исполнительной власти региона и города в оргкомитет вошли ряд волгоградских футбольных специалистов, среди которых ответственный секретарь региональной Федерации футбола, руководитель Академии "Ротор" Артем Королев. Во встрече примут участие сборные из игроков не старше 19...
Прочитана: 5497 раз
Расследования 18.01.2018 16:23 (Обновлено: 18.01.2018 16:24)

Прокуратура проверила дом из опилок в Волгоградской области после публикации на «Доске позора» Прокуратурой региона проведена проверка по доводам публикации ИА «Высота 102» «Доска позора: В Краснослободске Волгоградской области чиновники признали годным для жизни дом из опилок», размещённой на сайте ИА «Высота 102». Напомним, в публикации шла речь о нарушениях жилищных прав семьи  при рассмотрении органами местного самоуправления вопроса о проведении капитального ремонта дома. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник  прокурора  Волгоградской  области по взаимодействию со  СМИ Оксана Черединина,  проверкой установлено, что  между администрацией городского поселения г.Краснослободск и заявителем был заключён договор социального найма жилого помещения общей площадью 20,8 м2 (изолированной части жилого дома по ул. Ленина г. Краснослободска). ...
Прочитана: 3754 раз
Экономика 18.01.2018 15:55

«Да будет свет!»: Власти Волгограда и концессионер готовятся подписать соглашение на миллиард рублей В Волгограде принято решение о заключении  соглашения между муниципалитетом  и ООО «Светосервис – Волгоград» на комплексную реконструкцию сетей наружного освещения  и строительство новых линий.  Соответствующее постановление администрации Волгограда было подписано накануне, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.  Напомним, в  рамках соглашения, рассчитанного на 15 лет, в развитие системы уличного освещения города  планируется вложить порядка одного миллиарда рублей. Средства будут направлены как на реконструкцию существующих сетей, так и создание новых линий. В рамках реализации инвестиционного соглашения работы по модернизации и строительству линий наружного освещения будут проведены за первые четыре года. Предстоит комплексное обновление порядка двух тысяч опор...
Прочитана: 2966 раз
Общество 18.01.2018 15:37

Роспотребнадзор «работает» с ценами в гостиницах Волгограда перед ЧМ-2018 Роспотребнадзор  России запускает с 22 января горячую линию, по которой можно будет сообщить о завышенных ценах на номера в отелях и гостиницах в период проведения в России ЧМ-2018. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте ведомства, передает ИА «Высота 102». Номера телефонов появятся на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии»,  жалобы будут приниматься до конца проведения чемпионата. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что максимальная стоимость проживания в отелях и гостиницах во время проведения ЧМ-2018 утверждена во всех городах, которые принимают соревнования, постановлением правительства России от 10 февраля 2016 года.  При этом основанием для привлечения к административной...
Прочитана: 2196 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 18.01.2018 15:31

Участник Сталинградской битвы поделился в Волгограде "секретами победы" с будущими полицейскими Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы  Александр Михайлович Сгибнев рассказал о своем непростом боевом пути  и поделился “секретами победы” с кадетами полицейского класса средней школы № 44. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ребята пришли к 93-летнему ветерану, полковнику внутренней службы, отдавшему почти 30 лет службе в советской милиции, чтобы поздравить его  с приближающейся 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве. А он, вместе с супругой усадив ребят за стол, рассказал о том, как Великая Отечественная вошла его жизнь. Война началась когда Александру Михайловичу было всего 16-лет. Он, как и миллионы советских людей, услышал страшную...
Прочитана: 761 раз
Экономика 18.01.2018 15:28

Введен в эксплуатацию еще один дом жилого района «Новый свет» в ВолгоградеКомпания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в срок завершила строительство 11-ого дома в жилом районе «Новый свет», расположенного в Советском районе Волгограда. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено. Передача ключей новоселам начнется 20 января текущего года. 16-этажный жилой дом включает 171 квартиру, а также три коммерческих помещения. В наличии осталось всего 25 квартир. Об этом ИА «Высота 102» сообщил Центр общественных связей компании.  «Новый свет» сегодня является полноценным микрорайоном с развитой собственной инфраструктурой. На первых этажах домов располагаются предприятия сферы обслуживания: мини–маркеты, аптеки, салон красоты и др. С 2015 года на территории «Нового Света» работает детский сад.   Пространство микрорайона...
Прочитана: 1160 раз
Общество 18.01.2018 15:27

В десятке самых активных оказались жители Волгоградской области: с момента запуска проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в феврале 2017 года  19 тыс. 843  волгоградца, неравнодушные к состоянию дорожной сети в своих регионах, добавили на интерактивную карту участки, требующих ремонта.  Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ России, абсолютным лидером по активности граждан стала Ростовская область – за дороги в регионе отдано 118 тыс. голосов. По словам экспертов, это не означает, что в области самые плохие дороги в стране, просто ростовчане готовы проявлять активность и добиваться улучшения состояния дорог в своем регионе. В ОНФ отметили, что и ростовские власти идут...
Прочитана: 576 раз
Общество 18.01.2018 15:01 (Обновлено: 18.01.2018 15:05)

Проведенный капитальный ремонт здания изолятора временного содержания ОМВД России по Палласовскому району не обошелся без "сюрпризов" для заказчика - райотдела полиции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, контрольный ревизионный отдел Главного управления МВД России по региону выявил, что новые стеклопакеты, которые установили в здании во время ремонта, не соответствуют требованиям государственного контракта. Так, установлено, что вместо пулестойких стеклопакетов, которые были прописаны в техническом задании, подрядчик установил обычные. Отдел МВД России по Палласовскому району подал иск в суд с требованием о взыскании с подрядчика штрафа в размере почти 89 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение своих...
Прочитана: 3160 раз


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Заместителя руководителя СУ СКР по Волгоградской области проводили на пенсию
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В Волгограде более 150 юных футболистов прошли просмотр в Академию "Ротор"Комментарии23
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По версии сайта администрации региона в Волгограде до сих пор существует старый Центральный стадион
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Волгоградцы ищут исчезнувшие пешеходные переходыКомментарии13
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «зебры-невидимки» снова требуют бюджетных миллионовКомментарии3
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Депутату-банкроту предстоит проститься с элитной квартирой неподалеку от стадиона «Волгоград Арена»Комментарии19
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