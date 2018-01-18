Подозреваемые в жестоком преступлении на юге Волгограда скрылись на машинах с госномерами Московской и Самарской областей

Правоохранители разыскивают две автомашины, на которых скрылись напавшие сегодня на группу мужчин в Красноармейском районе Волгограда преступники. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, одна из машин марки Инфинити темного цвета, госномер т180мс 750, другая – Лада Приора темного цвета, госномер х828кр 163. Машины зарегистрированы в Московской и Самарской областях. Объявлен план "Перехват". Напомним, сегодня в Красноармейском районе Волгограда на пересечении проспекта Героев Сталинграда и улицы Удмуртская произошла стрельба и поножовщина, в результате которой погиб 24-летний мужчина и еще трое получили тяжелые ранения. О случившемся в полицию сообщили медики, куда привезли раненых. Один из раненых впоследствии скончался в больнице. По данным следствия, сегодня вечером потерпевшие отдыхали в кафе «Русский чай». Около 19 часов молодые люди вышли из увеселительного заведения, буквально в 30 метрах от которого неизвестные произвели в них выстрелы из различного вида оружия, а также причинили ножевые ранения. На месте происшествия сейчас находится следственно-оперативная группа аппарата Следственного управления в составе руководства и следователей первого отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов ведомства. Ход раскрытия на месте ЧП курирует первый заместитель руководителя регионального управления СКР. Также на место выехал начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской областной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 си. 105 УК РФ ( покушение на убийство двух и более лиц), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).





