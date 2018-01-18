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Общество
 18.01.2018 19:31

В Волгограде осветили эстакаду Центральной набережной


Нижняя часть эстакады на Центральной набережной стала освещаться. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, работы были выполнены в рамках обновления этой визитной карточки города-героя. Работы начались осенью прошлого года с реконструкции гидротехнических сооружений. Меньше чем за полгода специалистами подрядной организации было завершено восстановление несущей способности эстакады и причалов наб. 62-ой Армии, а также модернизация сетей электроснабжения. Благодаря этому впервые со времени строительства нижняя часть эстакады получила искусственное освещение – здесь размещены 325 светильников. Одновременно были обновлены 29 световых опор на верхней части эстакады и 16 световых опор на втором ярусе 7 – 9 причалов.


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Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...

Происшествия 18.01.2018 20:28

Сегодня вечером в Красноармейском районе Волгограда на проспекте Героев Сталинграда, 2  произошла перестрелка. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, три человека получили огнестрельные ранения,один убит.  Сигнал о стрельбе поступил в 19-00. На месте происшествия работают сотрудники ГУ МВД и СУ СК РФ по Волгоградской области. Также туда выехал начальник регионального главка Александр Кравченко. Причина происшествия выясняются. В доме, около которого произошла перестрелка, расположены ряд магазинов, православный приход, рядом с ним стоит пивной павильон.
Прочитана: 2202 раз
Аналитика 18.01.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: борьба за умы и сердца подрастающего поколения набирает обороты - в Волгоградской области все больше детей вступает в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Горячая линия Роспотребнадзора: бдительных граждан привлекают к контролю за ценовой политикой гостиниц во время матчей чемпионата мира. Спасибо, Сталинград !: иностранные студенты волгоградских ВУЗов собрали воедино свои знания о великой битве и прикоснулись к живой истории. Наступает время традиционных крещенских омовений: на центральной набережной Волгограда все готово. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че»...
Прочитана: 3597 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 18.01.2018 17:38 (Обновлено: 18.01.2018 17:47)

В парке «Волжский» 3 февраля на мототрассе пройдут мероприятия, посвященные 75-ой годовщине победы в Сталинградской битв: 55-й мотокросс «Битва на Волге», открытый чемпионат и первенство Волжского по мотоциклетному спорту. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в соревнованиях планируют принять участие более 50 спортсменов из многих городов России. Помимо соревнований гостей спортивного праздника ждёт выставка вооружения и техники министерства обороны, а также ДОСААФ России. Военно-патриотический клуб «Вольный ветер Дона» представит вооружение и экипировку, военно-исторический музей - форму советских солдат образца 1942 года, оружие времён Великой Отечественной войны и личные вещи бойцов, найденные поисковиками. ...
Прочитана: 897 раз
Политика 18.01.2018 16:59

Завтра, 19 января, в Волгограде состоится первое заседание регионального избирательного штаба Владимира Путина. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На собрании будут озвучены имена сопредседателей – их будет несколько, и все они станут доверенными лицами кандидата в президенты.  Напомним, в Волгоградской области продолжается сбор подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты России самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина. 
Прочитана: 997 раз
Спорт 18.01.2018 16:52 (Обновлено: 18.01.2018 17:10)

В Волгограде накануне Дня победы сыграют юношеские сборные России и Германии по футболу Сегодня в Волгограде на спортивном комплексе "Зенит" состоялось заседание по подготовке к товарищескому матчу юношеских сборных России и Германии, который на этом стадионе пройдет  8 мая 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в федерации футбола Волгоградской области, председателем оргкомитета по подготовке к проведению матча назначен президент МОА "Черноземье" и Федерации футбола Волгоградской области, член Исполкома РФС Рохус Шох. Помимо Рохуса Шоха,  представителей РФС, исполнительной власти региона и города в оргкомитет вошли ряд волгоградских футбольных специалистов, среди которых ответственный секретарь региональной Федерации футбола, руководитель Академии "Ротор" Артем Королев. Во встрече примут участие сборные из игроков не старше 19...
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Расследования 18.01.2018 16:23 (Обновлено: 18.01.2018 16:24)

Прокуратура проверила дом из опилок в Волгоградской области после публикации на «Доске позора» Прокуратурой региона проведена проверка по доводам публикации ИА «Высота 102» «Доска позора: В Краснослободске Волгоградской области чиновники признали годным для жизни дом из опилок», размещённой на сайте ИА «Высота 102». Напомним, в публикации шла речь о нарушениях жилищных прав семьи  при рассмотрении органами местного самоуправления вопроса о проведении капитального ремонта дома. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник  прокурора  Волгоградской  области по взаимодействию со  СМИ Оксана Черединина,  проверкой установлено, что  между администрацией городского поселения г.Краснослободск и заявителем был заключён договор социального найма жилого помещения общей площадью 20,8 м2 (изолированной части жилого дома по ул. Ленина г. Краснослободска). ...
Прочитана: 3422 раз
Экономика 18.01.2018 15:55

«Да будет свет!»: Власти Волгограда и концессионер готовятся подписать соглашение на миллиард рублей В Волгограде принято решение о заключении  соглашения между муниципалитетом  и ООО «Светосервис – Волгоград» на комплексную реконструкцию сетей наружного освещения  и строительство новых линий.  Соответствующее постановление администрации Волгограда было подписано накануне, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.  Напомним, в  рамках соглашения, рассчитанного на 15 лет, в развитие системы уличного освещения города  планируется вложить порядка одного миллиарда рублей. Средства будут направлены как на реконструкцию существующих сетей, так и создание новых линий. В рамках реализации инвестиционного соглашения работы по модернизации и строительству линий наружного освещения будут проведены за первые четыре года. Предстоит комплексное обновление порядка двух тысяч опор...
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Общество 18.01.2018 15:37

Роспотребнадзор «работает» с ценами в гостиницах Волгограда перед ЧМ-2018 Роспотребнадзор  России запускает с 22 января горячую линию, по которой можно будет сообщить о завышенных ценах на номера в отелях и гостиницах в период проведения в России ЧМ-2018. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте ведомства, передает ИА «Высота 102». Номера телефонов появятся на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии»,  жалобы будут приниматься до конца проведения чемпионата. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что максимальная стоимость проживания в отелях и гостиницах во время проведения ЧМ-2018 утверждена во всех городах, которые принимают соревнования, постановлением правительства России от 10 февраля 2016 года.  При этом основанием для привлечения к административной...
Прочитана: 2067 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 18.01.2018 15:31

Участник Сталинградской битвы поделился в Волгограде "секретами победы" с будущими полицейскими Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы  Александр Михайлович Сгибнев рассказал о своем непростом боевом пути  и поделился “секретами победы” с кадетами полицейского класса средней школы № 44. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ребята пришли к 93-летнему ветерану, полковнику внутренней службы, отдавшему почти 30 лет службе в советской милиции, чтобы поздравить его  с приближающейся 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве. А он, вместе с супругой усадив ребят за стол, рассказал о том, как Великая Отечественная вошла его жизнь. Война началась когда Александру Михайловичу было всего 16-лет. Он, как и миллионы советских людей, услышал страшную...
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Экономика 18.01.2018 15:28

Введен в эксплуатацию еще один дом жилого района «Новый свет» в ВолгоградеКомпания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в срок завершила строительство 11-ого дома в жилом районе «Новый свет», расположенного в Советском районе Волгограда. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено. Передача ключей новоселам начнется 20 января текущего года. 16-этажный жилой дом включает 171 квартиру, а также три коммерческих помещения. В наличии осталось всего 25 квартир. Об этом ИА «Высота 102» сообщил Центр общественных связей компании.  «Новый свет» сегодня является полноценным микрорайоном с развитой собственной инфраструктурой. На первых этажах домов располагаются предприятия сферы обслуживания: мини–маркеты, аптеки, салон красоты и др. С 2015 года на территории «Нового Света» работает детский сад.   Пространство микрорайона...
Прочитана: 974 раз
Общество 18.01.2018 15:27

В десятке самых активных оказались жители Волгоградской области: с момента запуска проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в феврале 2017 года  19 тыс. 843  волгоградца, неравнодушные к состоянию дорожной сети в своих регионах, добавили на интерактивную карту участки, требующих ремонта.  Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ России, абсолютным лидером по активности граждан стала Ростовская область – за дороги в регионе отдано 118 тыс. голосов. По словам экспертов, это не означает, что в области самые плохие дороги в стране, просто ростовчане готовы проявлять активность и добиваться улучшения состояния дорог в своем регионе. В ОНФ отметили, что и ростовские власти идут...
Прочитана: 468 раз
Общество 18.01.2018 15:01 (Обновлено: 18.01.2018 15:05)

Проведенный капитальный ремонт здания изолятора временного содержания ОМВД России по Палласовскому району не обошелся без "сюрпризов" для заказчика - райотдела полиции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, контрольный ревизионный отдел Главного управления МВД России по региону выявил, что новые стеклопакеты, которые установили в здании во время ремонта, не соответствуют требованиям государственного контракта. Так, установлено, что вместо пулестойких стеклопакетов, которые были прописаны в техническом задании, подрядчик установил обычные. Отдел МВД России по Палласовскому району подал иск в суд с требованием о взыскании с подрядчика штрафа в размере почти 89 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение своих...
Прочитана: 2936 раз
Общество 18.01.2018 13:37

Семь  строительных компаний в плановом порядке намерена проверить в 2018 году инспекция Госстройнадзора по Волгоградской области. Об этом  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ за подписью начальника инспекции Александра Сторожука. В  перечне компаний, в которые с ревизией готовится нагрянуть надзорное ведомство, оказались, в том числе  ведущие в регионе строительные фирмы, в ведении которых находятся крупнейшие социальные объекты. Так, «Приволжтрансстрой», который ожидает проверка, строит за площадью Павших Борцов в Волгограде храм  Александра Невского, реконструирует в центре города детско-юношеский центр, а осенью прошлого года ввел в эксплуатацию здание интерактивного музея «Россия – моя история». Второй застройщик, которого хотят проверить в...
Прочитана: 2671 раз
Общество 18.01.2018 13:34

В Волгограде на Центральной набережной установили купель для крещенских купаний Сегодня на Центральной набережной в Волгограде установили купель для организации крещенских купаний. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в этом году ледового покрова у берега почти нет, так что купель обустроили достаточно быстро.  Напомним, крещенские купели откроются с 18.00 18 января и будут доступны  до 20.00 19 января. В Тракторозаводском районе крещенская купель появится в поселке Спартановка, напротив жилого дома № 4  по ул. им. Грамши. Жителей Краснооктябрьского района ждут на территории яхт-клуба «Пилигрим» по адресу: ул. Матевосяна, 16. В Центральном районе совершить обряд крещенского омовения можно будет у причала № 9 на главной городской набережной, а для...
Прочитана: 4622 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 18.01.2018 12:58

В Волгоградской области пополнились ряды юнармии С честью и гордостью нести звание  юнармейцев поклялись сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы  «Сталинградская битва» 58 школьников  Светлоярского,  Калачевского районов и города Волжского.  Как сообщает ИА «Высота 102», поздравить ребят пришли представители патриотических объединений региона, участники кубинских и афганских событий, ветераны, родители юных патриотов.  Сегодня же было подписано соглашение о совместной деятельности по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию  юнармейцев между региональным отделением движения «Юнармия» и управлением федеральной службы войск национальной гвардии Российской...
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