





Смотрите сегодня в программе: борьба за умы и сердца подрастающего поколения набирает обороты - в Волгоградской области все больше детей вступает в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Горячая линия Роспотребнадзора: бдительных граждан привлекают к контролю за ценовой политикой гостиниц во время матчей чемпионата мира. Спасибо, Сталинград !: иностранные студенты волгоградских ВУЗов собрали воедино свои знания о великой битве и прикоснулись к живой истории. Наступает время традиционных крещенских омовений: на центральной набережной Волгограда все готово.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



