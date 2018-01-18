Завтра, 19 января, в Волгограде состоится первое заседание регионального избирательного штаба Владимира Путина. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На собрании будут озвучены имена сопредседателей – их будет несколько, и все они станут доверенными лицами кандидата в президенты.

Напомним, в Волгоградской области продолжается сбор подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты России самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина.



